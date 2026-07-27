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Конвейеры в Санкт-Петербурге замерли: производство новой Lada Iskra поставили на паузу

Авто

"Автозавод Санкт-Петербург" объявил о временной остановке конвейера, на котором собирают новую модель Lada Iskra. Пауза в производстве продлится с 27 июля по 16 августа текущего года и связана с уходом коллектива предприятия в плановый летний корпоративный отпуск. Несмотря на то что массовые продажи новинки ещё впереди, завод уже успел сформировать определённый складской запас, выпустив с сентября прошлого года около 3 тысяч экземпляров модели в различных кузовах.

Lada Iskra
Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Iskra

История площадки: от Nissan до Lada Iskra

Производственная площадка в Санкт-Петербурге имеет богатую историю трансформаций. С 2009 года здесь функционировал завод японского концерна Nissan, однако в 2022 году компания приняла решение покинуть российский рынок. Активы перешли в госсобственность через ФГУП "НАМИ", а позже управление предприятием взял на себя "АвтоВАЗ". Переходный период сопровождался поиском новых партнёров: первоначальные планы по сотрудничеству с китайской маркой FAW реализовать не удалось, что привело к временному простою мощностей.

"Приостановка конвейера на период отпуска — стандартная практика для автопрома, позволяющая провести техническое обслуживание оборудования без ущерба для графиков поставок. Для Lada Iskra сейчас критически важно накопить товарный запас перед выходом на рынок, чтобы избежать дефицита у дилеров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Эпоха Xcite и китайские корни петербургской сборки

В начале 2024 года завод представил новый собственный бренд — Xcite. Основу модельной линейки составили кроссоверы, конструктивно повторяющие популярные модели Chery. Запуск брендов-дублёров стал ответом на необходимость быстрой загрузки конвейера в условиях перестройки логистики. Тем не менее в современных машинах надежность часто приносится в жертву скорости вывода модели на рынок, поэтому завод периодически корректирует производственные планы. В сентябре 2025 года сборка кроссоверов Xcite была временно приостановлена для перенастройки процессов.

"Завод планомерно осваивает выпуск машин, которые должны стать массовыми. Важно, чтобы за время отпуска инженеры проверили все отладочные циклы, так как потребитель ждёт от Iskra высокого качества сборки, сопоставимого с зарубежными аналогами", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Что собирают на заводе сегодня

На данный момент ключевым проектом "Автозавода СПб" является семейство Lada Iskra. Линейка включает три типа кузова: классический седан, практичный универсал и версию SW Cross с увеличенным клиренсом и защитным пластиковым обвесом. Параллельно с этим российский автопром готовит обновление линейки двигателей, что в будущем может затронуть и петербургские модели. Пока завод сосредоточен на текущих комплектациях, чтобы обеспечить ритмичные отгрузки после завершения корпоративных каникул в середине августа.

"Корпоративный отпуск часто совпадает с периодом затишья на автомобильном рынке. К середине августа, когда работа возобновится, спрос традиционно начнёт расти, и завод вернётся к сборке уже в полную силу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Параметр производства Текущие показатели
Период корпоративного отпуска 27 июля — 16 августа
Объем выпуска Lada Iskra (сентябрь 2024 — июль 2025) Около 3 000 автомобилей
Доступные типы кузова Седан, универсал, SW Cross
Статус бренда Xcite Производство приостановлено (сентябрь 2025)

Ответы на популярные вопросы

1. Когда завод возобновит работу в обычном режиме?

Конвейер будет запущен сразу после окончания летнего отпуска сотрудников, то есть с 17 августа.

2. Повлияет ли остановка на цены будущих автомобилей Lada Iskra?

Нет, пауза является плановой и заложена в годовой производственный бюджет, поэтому на розничную стоимость она не влияет.

3. Какие модели сейчас выпускает предприятие?

Основной упор сделан на семейство Lada Iskra во всех вариантах исполнения: от седанов до кросс-универсалов.

4. Что стало с кроссоверами бренда Xcite?

Их сборка была приостановлена в сентябре 2025 года, сейчас мощности сосредоточены на развитии модельного ряда Lada.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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