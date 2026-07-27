Jaecoo, Exeed и VGV снизили цены: скидки на кроссоверы достигли сотен тысяч рублей

В конце июля 2026 года российский автомобильный рынок столкнулся с заметной корректировкой цен на популярные кроссоверы китайских брендов Jaecoo, Exeed и VGV. Дистрибьюторы пересмотрели прайс-листы, предложив покупателям прямые скидки до 200 тысяч рублей и расширение дисконтных программ, которые в отдельных случаях увеличили выгоду почти на 300%. Эти изменения коснулись как моделей текущего года выпуска, так и остатков прошлого сезона, что создало новые условия для выбора семейного автомобиля.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Exeed

Jaecoo и Exeed: прямые скидки и новые выгоды

Основное движение цен зафиксировано в сегменте среднеразмерных кроссоверов. По данным автоэксперта Олега Мосеева, бренд Jaecoo заметно снизил стоимость своей флагманской модели J8 2025 года выпуска. Покупатели комплектаций Prestige и Prestige+ теперь могут сэкономить от 100 до 200 тысяч рублей. Это решение выглядит логичным на фоне высокой конкуренции, где потребитель всё чаще обращает внимание на недостатки современных авто и реальную стоимость владения. Источник издание "Российская газета".

"Такое агрессивное снижение цен — это попытка удержать долю рынка в условиях перенасыщения. Для покупателя сейчас наступает удачный момент, но важно помнить, что дисконт часто компенсирует будущую потерю стоимости при перепродаже", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Премиальный суббренд Exeed пошел по пути увеличения "выгоды" на кросс-купе RX. Для версий Flagship и Premium размер дисконта вырос на внушительные 711-751 тысячу рублей. Масштаб скидки в процентном соотношении увеличился на 280-300%, что делает модель одной из самых привлекательных в своем классе по соотношению цены и оснащения.

VGV U70 Pro: доступность бюджетного сегмента

Марка VGV также скорректировала предложение на модель U70 Pro. Изменения затронули автомобили 2024 и 2025 годов выпуска. Если раньше максимальная скидка составляла 100 тысяч рублей, то в конце июля она выросла до 150 тысяч рублей на все доступные модификации. Это небольшое, но важное изменение для сегмента, где каждый рубль на счету, особенно если учитывать, что новые двигатели лада нива и других отечественных авто скоро составят китайцам еще более жесткую конкуренцию.

"Любая скидка на модель эконом-класса — это сигнал, что заводские запасы превышают спрос. Владельцам стоит внимательно изучать условия обслуживания, так как удешевление покупки иногда перекрывается дороговизной запчастей в будущем", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Статистика рынка: что выбирают российские водители

Несмотря на активность китайских брендов, лидерство в России сохраняет отечественный автопром. В первом полугодии 2026 года на учет было поставлено более 800 различных моделей. Интересно, что лишь четверть машин была реализована через официальные дилерские центры. Остальной объем пришелся на параллельный импорт, что создает определенные риски при возникновении неисправностей, будь то проблемы с проводкой или вибрация руля на высоких скоростях.

"Лидерство Lada Granta и Vesta объяснимо ценой, но появление в топ-10 моделей Tenet и Geely говорит о том, что россияне готовы переплачивать за комфорт, несмотря на сложности со страховкой и запчастями", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Модель автомобиля Изменение условий (июль 2026) Jaecoo J8 (Prestige/+) Прямое снижение цены на 100 000 — 200 000 руб. Exeed RX (Flagship/Premium) Увеличение выгоды на 711 000 — 751 000 руб. VGV U70 Pro Рост скидки с 100 000 до 150 000 руб. Рынок в целом Доля официальных продаж — 25%, остальное — параллельный импорт

Ответы на популярные вопросы о ценах на авто

1. Какие именно модели Jaecoo стали дешевле? Снижение цен коснулось кроссовера Jaecoo J8 2025 модельного года в комплектациях Prestige и Prestige+. 2. Насколько реально выросли скидки на Exeed? Для модели Exeed RX выгода увеличилась более чем на 700 тысяч рублей, что в три раза выше предыдущих дисконтных предложений. 3. Коснулись ли изменения машин прошлого года выпуска? Да, для бренда VGV новые скидки распространяются как на автомобили 2025 года, так и на остатки 2024 года выпуска. 4. Какая машина является самой популярной в России в 2026 году? Абсолютным лидером остается Lada Granta с результатом почти 60 тысяч регистраций за полгода.

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