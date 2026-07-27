Легендарный Ford Kuga сменит основу: американский кроссовер переходит на технологии Geely

Американский концерн Ford официально подтвердил разработку преемника популярного кроссовера Kuga, который кардинально сменит техническую архитектуру. Вместо собственных разработок инженеры Ford используют платформу китайского холдинга Geely. Новая стратегия призвана радикально снизить производственные затраты и ускорить вывод модели на рынок, однако такая зависимость от технологий КНР может нести скрытые риски для долгосрочной надёжности узлов и агрегатов.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ FORD KUGA второго поколения

Китайские корни американской легенды

Будущий кроссовер Ford, который займёт нишу в конкурентном сегменте наряду с Volkswagen Tiguan, станет продуктом глубокой кооперации с Geely. Несмотря на то, что внешний облик автомобиля разработан американской командой дизайнеров и обещает быть уникальным, вся невидимая глазу "начинка" будет иметь восточное происхождение. Руководство европейского подразделения Ford делает ставку на просторный интерьер и высокие эксплуатационные характеристики, однако использование сторонней платформы — это прежде всего вопрос экономики, а не инженерного превосходства.

"Использование китайских платформ западными брендами — это попытка догнать уходящий поезд. Главная опасность здесь кроется в том, что инженеры Ford могут потерять контроль над ресурсом базовых узлов, заложенным китайскими партнёрами на стадии проектирования", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Технологии Geely под капотом Ford

Ford планирует заимствовать у Geely не только саму "тележку", но и всю гамму силовых установок. Линейка двигателей будет крайне широкой: от полностью электрических версий до последовательных гибридов (EREV), где бензиновый мотор работает исключительно как генератор для подзарядки батареи. Такое решение позволит компании избежать огромных трат на собственные разработки, но одновременно сделает бренд зависимым от цепочек поставок из Поднебесной. Ранее владельцы технологичных новинок уже сталкивались с тем, что страхование гибридов обходится значительно дороже из-за сложности и дороговизны запчастей.

"Для обычного автовладельца такой 'микс' технологий может обернуться проблемами с поиском запчастей через 5-7 лет. Когда в одной машине смешаны американские кузовные детали и китайская электроника, ремонт превращается в настоящий квест", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Важно учитывать, что чрезмерное увлечение электроникой часто скрывает за собой снижение общего ресурса машины. Нередко маркетинговые хитрости лишают автомобили надежности, заставляя владельцев чаще обращаться в сервис из-за сбоев в работе сложных систем помощи водителю.

Сроки выхода и перспективы производства

Выпуск новинки наладят на заводе Ford в Валенсии (Испания). Эта площадка станет настоящим хабом для китайских технологий в Европе: здесь же пропишутся ещё два кроссовера непосредственно от Geely. Унификация комплектующих позволит Ford выпускать машины быстрее и дешевле, но публичного показа придётся подождать. Презентация кроссовера запланирована лишь на 2029 год. До этого момента роль флагмана в сегменте будет выполнять нынешнее поколение Kuga, которое к концу десятилетия окончательно уйдет в историю.

"Электрификация и переход на китайские схемы управления могут привести к неожиданным сбоям в бортовой электронике, особенно в условиях нашего климата. Чем сложнее система, тем выше вероятность того, что однажды машина просто откажется заводиться без видимых причин", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Ответы на популярные вопросы о новом Ford Kuga

Будет ли новый кроссовер копией моделей Geely?

Нет, Ford заявляет о полностью оригинальном дизайне кузова. Китайской будет только техническая часть — платформа и моторы. Стоит ли ожидать чисто бензиновых версий без гибридных систем?

Основной упор будет сделан на электрифицированные установки, включая технологию EREV, где ДВС используется как генератор. Когда машина появится в продаже?

Официальный дебют модели намечен на 2029 год, старт продаж последует вскоре после презентации. Означает ли это переход Ford под контроль Китая?

Нет, это лишь технологическое партнерство ради снижения себестоимости производства в Европе.

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