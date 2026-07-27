Качество отделки и безопасность вывели Tenet T7 на первое место в рейтинге

Кроссовер Tenet T7 занял первое место в рейтинге моделей 2026 года по версии портала naavtotrasse. ru, опередив Haval Jolion. Основными факторами преимущества новой модели стали качество внутренней отделки и системы безопасности.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина-продавец в автосалоне

Оценка автомобилей проводилась в категории "Средний кроссовер". В основу рейтинга легли показатели надежности, безопасности, комфорта и топливной эффективности, а также экспертные отзывы. Tenet T7 показал лучшие результаты по технологическому оснащению и дизайну, тогда как Haval Jolion остался конкурентоспособным за счет стоимости.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что подобные рейтинги дают общее представление о продукте, но для принятия решения о покупке потребителю важно сопоставить эти данные с фактическим наличием автомобилей в дилерских центрах и условиями гарантийного обслуживания.