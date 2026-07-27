Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бизнесмены края смогут построить 34 модульные гостиницы за счет субсидий
Анатомическая ловушка для популярных пород: физиология сделала их абсолютно беспомощными в реке
В Орле построят газовые сети для частных домов с 190 точками подключения
Деревянный вкус помидоров легко исправить: 3 ингредиента в ведро до конца месяца
Управляющие компании больше не смогут закрывать доступ провайдерам в подвалы
Квитанции ЖКХ станут электронными: бумажные платежки оставят только для льготников
Мэр Ярославля взял под личный контроль реконструкцию бассейна Лазурный
Схема с записью на АЗС позволяет преступникам получить доступ к банковским счетам
Скрытые последствия подавления негативных эмоций для физического здоровья

Оказался с пустым баком: что делать, когда до АЗС далеко

Авто

Оказаться с пустым баком на удаленной трассе — ситуация, способная дезориентировать даже опытного автомобилиста. В 2026 году риски возрастают, так как на многих АЗС действуют строгие лимиты, а дефицит топлива заставляет водителей внимательнее следить за каждым литром. Если машина начала терять тягу, важно не пытаться доехать до заправки любой ценой, а сразу найти безопасное место для остановки, пока сохраняется управление.

аварийка
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
аварийка

Правила безопасности и первые шаги при остановке

При первых признаках нехватки горючего следует плавно снизить скорость и съехать на обочину, стараясь максимально дистанцироваться от проезжающей части. Идеально подходят специальные площадки для отдыха или широкие придорожные карманы, где вероятность столкновения минимальна. После остановки необходимо активировать аварийную световую сигнализацию и выставить знак остановки на расстоянии не менее 30 метров. В темное время суток водитель обязан использовать светоотражающий жилет, чтобы оставаться заметным для других участников движения.

Пассажиров нужно незамедлительно увести за дорожное ограждение или на безопасное расстояние от трассы. Голосовать на дороге или пытаться перебежать поток крайне опасно — современные скорости не оставляют водителям времени на маневр. Как сообщает 110 km.ru со ссылкой на рекомендации для автомобилистов, все документы и средства связи стоит держать при себе, предварительно заперев автомобиль.

"Попытки доехать до АЗС на последних каплях часто приводят к внезапной остановке в самом опасном месте — в левом ряду или на мосту", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Артем Николаев.

Где искать помощь и как избежать фатальных ошибок

Сегодня рассчитывать на взаимовыручку непросто: из-за ограничений на заправках горючее редко продают в канистры, а переливание топлива в пластиковую тару запрещено из-за угрозы статического разряда и возгорания. Самым разумным решением будет вызов профессиональной техпомощи или эвакуатора, особенно если в страховку включена соответствующая опция. Передвижение на нейтральной передаче или буксировка без работающего двигателя на современных авто может вывести из строя тормозную систему и рулевое управление.

Чтобы не попасть в подобный капкан, заправляйтесь при остатке в четверть бака, не дожидаясь контрольной лампы. Заранее изучите маршрут и отметьте крупные сетевые станции, где выше шанс застать топливо в наличии. Если же вы все-таки заправились на сомнительной АЗС и машина заглохла, порядок действий по возврату средств будет отличаться от обычной остановки из-за пустого бака.

Ответы на популярные вопросы о нехватке топлива на трассе

На сколько хватает бензина, если загорелась лампа?

Обычно в баке остается от 5 до 7 литров топлива, чего хватает примерно на 50-70 километров пути. Однако при полной загрузке автомобиля или в условиях пробок это расстояние может сократиться вдвое.

Можно ли заправлять бензин в пластиковую бутылку?

Нет, это категорически запрещено правилами безопасности, так как обычный пластик накапливает статическое электричество. Искра при переливании может привести к моментальному воспламенению паров бензина.

Что делать, если заглох электромобиль?

Алгоритм безопасности такой же: съезд на обочину и выставление знаков. Для решения проблемы потребуется вызвать эвакуатор до ближайшей зарядной станции или воспользоваться услугой мобильной зарядки, если она доступна в регионе.

Правда ли, что езда с почти пустым баком вредит мотору?

Да, при низком уровне топлива бензонасос может начать захватывать воздух, что приводит к его перегреву. Кроме того, со дна бака в систему может попасть скопившийся осадок и грязь.

Читайте также

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Антидот от сырости: как построить безупречный водоотводный барьер для загородного дома
Недвижимость
Антидот от сырости: как построить безупречный водоотводный барьер для загородного дома
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Еда и рецепты
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Культовый семейный автомобиль преобразился: новый имидж изменил привычное удобство эксплуатации
Авто
Культовый семейный автомобиль преобразился: новый имидж изменил привычное удобство эксплуатации
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Тысячи лет никто не верил этой легенде, пока над древней гробницей не нашли смертельный след
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Последние материалы
Искусственный интеллект поможет находить полезные ископаемые с точностью до 90%
Машину колотит на ровном асфальте: незаметная ошибка механиков приведет к потере управления
Поставки топлива в Новосибирской области начали стабилизироваться
Российские аналоги импортного софта создадут в Брянске за счет госгрантов
Рейды ДПС в Башкортостане: водителей проверяют на опьянение и перевозку детей
Дефицит молодых кадров в медицине Красноярского края попробуют решить через школы
Чемпионат России по пляжному волейболу сменил локацию на село Охотское
Республика Коми переходит на южные сорта культур для роста производства молока
Навыки работы с нейросетями в Санкт-Петербурге стали влиять на размер зарплаты
Тягучая нежность в румяном одеяле: быстрые сырно-творожные лепёшки к утреннему чаю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.