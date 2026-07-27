Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Орле построят газовые сети для частных домов с 190 точками подключения
Деревянный вкус помидоров легко исправить: 3 ингредиента в ведро до конца месяца
Управляющие компании больше не смогут закрывать доступ провайдерам в подвалы
Оказался с пустым баком: что делать, когда до АЗС далеко
Квитанции ЖКХ станут электронными: бумажные платежки оставят только для льготников
Мэр Ярославля взял под личный контроль реконструкцию бассейна Лазурный
Схема с записью на АЗС позволяет преступникам получить доступ к банковским счетам
Скрытые последствия подавления негативных эмоций для физического здоровья
Разброс показателей: одни заводы Ярославской области растут, другие теряют объемы

Красивая обертка с опасным сюрпризом: маркетинговые хитрости лишили современные машины надежности

Авто

Современный автопром внедряет функции, которые выглядят привлекательно в рекламном буклете, но создают проблемы при реальной эксплуатации. Некоторые решения снижают безопасность, усложняют ремонт или сокращают ресурс агрегатов. Важно разделять маркетинговые "фишки" и техническую целесообразность.

Автомобиль с панорамной крышей
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автомобиль с панорамной крышей

Технические риски и эксплуатационные недостатки

Ряд современных опций напрямую влияет на надежность автомобиля и безопасность водителя:

  • Системы Start-Stop. Автоматическое глушение двигателя в пробках увеличивает нагрузку на стартер и аккумулятор. Регулярные пуски без полного прогрева масла могут привести к ускоренному износу трущихся деталей двигателя.
  • Электронный ручной тормоз. При полном разряде аккумулятора автомобиль становится невозможно перекатить даже на эвакуатор без специального оборудования или вмешательства в механизм. Кроме того, скорость активации кнопки ниже, чем у классического рычага при экстренном торможении.
  • Бесключевой доступ. Технология подвержена риску перехвата сигнала (релейная атака), что упрощает угон автомобиля злоумышленниками с помощью специальных ретрансляторов.
  • Отсутствие запасного колеса. Замена полноценной запаски или докатки на ремкомплекты с герметиком неэффективна при серьезных порезах шины, что делает водителя зависимым от эвакуатора вне населенных пунктов.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что любая автоматизация узла, который ранее был механическим, добавляет в систему дополнительные точки отказа — от электрических приводов до программных ошибок.

Эргономика и безопасность

Некоторые дизайнерские решения ухудшают взаимодействие водителя с машиной в критических ситуациях:

  • Выдвижные ручки дверей. В случае ДТП или сбоя электроники открыть дверь снаружи становится значительно сложнее, что может замедлить работу спасателей.
  • Нестандартное расположение сигнала и руля. Перенос кнопки клаксона из центра руля или использование "спортивных" скошенных рулей затрудняет мгновенный перехват управления и подачу звукового сигнала в аварийной ситуации.
  • Панорамные люки. Помимо снижения жесткости кузова, такие элементы часто становятся источником протечек, посторонних шумов (скрипов) и потерь тепла зимой.

Экспертный комментарий: "При выборе автомобиля стоит оценивать не только внешний вид опций, но и их ремонтопригодность. Например, замена вышедшего из строя электронного привода ручника или выдвижной ручки обойдется значительно дороже, чем обслуживание классических аналогов", — отметил специалист по запчастям и послепродажному обслуживанию Антон Уткин.

Экспертная проверка:
  • автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев
  • специалист по автомобильным запчастям и послепродажному обслуживанию Антон Уткин
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Огурцы как у бабушки: ледяная вода и каменная соль доведут вкус до бочкового хруста
Еда и рецепты
Огурцы как у бабушки: ледяная вода и каменная соль доведут вкус до бочкового хруста
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Еда и рецепты
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Антидот от сырости: как построить безупречный водоотводный барьер для загородного дома
Недвижимость
Антидот от сырости: как построить безупречный водоотводный барьер для загородного дома
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Тысячи лет никто не верил этой легенде, пока над древней гробницей не нашли смертельный след
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Последние материалы
Искусственный интеллект поможет находить полезные ископаемые с точностью до 90%
Машину колотит на ровном асфальте: незаметная ошибка механиков приведет к потере управления
Поставки топлива в Новосибирской области начали стабилизироваться
Российские аналоги импортного софта создадут в Брянске за счет госгрантов
Рейды ДПС в Башкортостане: водителей проверяют на опьянение и перевозку детей
Дефицит молодых кадров в медицине Красноярского края попробуют решить через школы
Чемпионат России по пляжному волейболу сменил локацию на село Охотское
Республика Коми переходит на южные сорта культур для роста производства молока
Навыки работы с нейросетями в Санкт-Петербурге стали влиять на размер зарплаты
Тягучая нежность в румяном одеяле: быстрые сырно-творожные лепёшки к утреннему чаю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.