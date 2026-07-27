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Водители рискуют остаться без прав: литры топлива в багажнике обернутся фатальными последствиями

Авто

Перевозка топлива в канистрах требует соблюдения технических норм безопасности и правил ПДД: использование неподходящей тары или нарушение условий размещения может привести к пожару, штрафу или лишению водительского удостоверения.

Канистра бензина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Канистра бензина

Требования к таре и заполнению

Для транспортировки бензина разрешено использовать только заводские емкости из стали, алюминия или специального химически стойкого пластика. На корпусе должна быть маркировка содержимого (надписи "ГСМ", "Petrol", "Fuel" или знак ООН). Использование пластиковых бутылок из-под воды запрещено: бензин размягчает такой пластик, что ведет к разгерметизации.

Максимальный объем одной канистры составляет 60 литров. Заполнять ее полностью нельзя — необходимо оставить около 5% свободного пространства для расширения топлива при нагреве. Суммарный лимит перевозки бензина в легковом автомобиле (включая прицеп) ограничен 240 литрами; топливо в штатном баке в этот объем не входит.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что даже микротрещины или неплотное прилегание крышки создают риск утечки паров. В закрытом багажнике летом пары бензина концентрируются быстро, и любая искра может вызвать возгорание.

Размещение в автомобиле

Емкость должна быть жестко зафиксирована в багажнике. Свободное перемещение канистры при торможении или поворотах чревато ударами, повреждением стенок и разливом топлива. Важно убедиться, что тара плотно закрыта и не имеет механических повреждений горловины.

Экспертный комментарий: "Опасность представляет не только жидкое топливо, но и его пары. В условиях летней жары высокая испаряемость бензина в замкнутом пространстве багажника может создать взрывоопасную смесь, которая легко проникнет в салон", — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.

Правовые риски и ограничения

Нарушение правил перевозки опасных грузов влечет административную ответственность. Согласно ч. 1 ст. 12.21.2 КоАП РФ, инспектор ГИБДД может наложить штраф в размере от 2000 до 2500 рублей. В зависимости от тяжести нарушения предусмотрено лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

При пересечении границы с другими государствами следует учитывать, что правила перевозки топлива могут отличаться. Допустимый объем и требования к таре определяются законодательством страны въезда или транзита; в некоторых случаях ввоз бензина вне штатного бака может быть полностью запрещен.

Дополнительно стоит учитывать внутренние регламенты АЗС: сотрудники некоторых сетей заправок отказываются наливать топливо в канистры, даже если они соответствуют всем техническим нормам, руководствуясь внутренними инструкциями компании.

Экспертная проверка:
  • Михаил Лазарев автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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