Старая конструкция не выдержит нового зверя под капотом: российскому вездеходу экстренно меняют базу

"АвтоВАЗ" обновит внедорожник LADA Niva Bronto — версию трехдверной "Нивы", подготовленную для тяжелого бездорожья. Модель получит техническую начинку, аналогичную недавно обновленной LADA Niva Legend, включая новый силовой агрегат и элементы кузова.
Главным новшеством станет установка двигателя объемом 1,8 литра мощностью 90 л. с. В конструкции трансмиссии появится третья опора раздаточной коробки для снижения вибраций и повышения надежности узла. Для защиты от коррозии производитель применит оцинкованные детали кузова.
Помимо базовых обновлений, в Bronto ожидаются доработки систем охлаждения с установкой вентиляторов в моторном отсеке и переход на бесщеточный электродвигатель отопителя. В интерьере планируется изменить кожухи вала руля и облицовку тоннеля, а также добавить вертикальную регулировку рулевой колонки.
Техническая часть затронет тормозную систему (вентилируемые диски), выхлоп и подвеску — ожидается установка новых пружин и амортизаторов. В системе пассивной безопасности, по аналогии с Legend, должна появиться фронтальная подушка безопасности водителя с новым контроллером и датчиком удара.
Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что установка более мощного мотора в связке с усиленным обвесом Bronto может изменить нагрузку на трансмиссию, поэтому важно, чтобы модернизация шасси полностью соответствовала возросшему крутящему моменту.
Bronto сохранит свои основные отличия от стандартной "Нивы", которые делают её пригодной для сложных условий. К ним относятся:
Сроки начала серийного выпуска обновленной версии Bronto в пресс-службе "АвтоВАЗа" пока не называют.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.