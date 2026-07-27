Каско для электромобилей и гибридов в России оказалось втрое дороже обычных авто

Владельцы электрифицированного транспорта в России столкнулись с существенной финансовой нагрузкой: средняя стоимость полиса каско для электрокаров и гибридов в первой половине 2026 года составила 172 тысячи рублей. Несмотря на небольшое снижение цены по сравнению с прошлым годом, страховка такой машины обходится более чем в три раза дороже, чем для обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, где средний чек держится на отметке 51,4 тысячи рублей. Такая пропасть в цифрах продиктована не только высокой рыночной стоимостью технологичных новинок, но и специфическими рисками, связанными с их восстановлением после аварий.

Фото: freepik.com by xb100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина, калькулятор и монеты на столе

Динамика цен: почему электрокары дешевеют, а гибриды — нет

Согласно данным аналитиков маркетплейса "Сравни", за последний год наметился любопытный тренд: страхование "чистых" электромобилей стало доступнее на 15,7%. Если год назад полис в среднем стоил 230 тысяч рублей, то сейчас планка опустилась до 194 тысяч. Эксперты связывают это с тем, что страховые компании накопили достаточную статистику аварийности и начали активнее конкурировать за клиентов, выводя на рынок более гибкие тарифы. Свою роль сыграло и появление бюджетных моделей, которые снизили общий стоимостный порог сегмента.

"Снижение тарифов на каско для электромобилей — это признак того, что страховой рынок "переварил" новый тип транспорта. Раньше компании закладывали огромные риски из-за неизвестности, а теперь видят реальную частоту ДТП и стоимость запчастей", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ситуация с гибридами иная: здесь зафиксирован рост стоимости страховки на 6,6%, до 156 тысяч рублей. При этом у моделей, которые выпускаются одновременно и в гибридной, и в полностью электрической версиях, цена полиса осталась практически неизменной, показав символическое снижение на 0,8% (до 171 тысячи рублей). Несмотря на высокие тарифы, спрос на добровольное страхование в этом сегменте в июне вырос на 18%.

Факторы риска: что закладывают в тариф страховщики

Основным триггером высокой стоимости каско остается цена самого автомобиля и сложность его агрегатов. В случае ДТП замена тяговой батареи или специфических электронных блоков может составить до половины стоимости всей машины. Кроме того, ремонт электрокаров требует особого оборудования и квалификации персонала, что автоматически увеличивает счета от сервисных центров. Это актуально даже для популярных моделей, включая те, что поступают через параллельный импорт авто из Китая.

"В электромобиле самыми уязвимыми элементами при серьезном ударе являются силовая проводка и блок тяговых аккумуляторов. Даже если внешние повреждения кажутся незначительными, внутренняя дефектовка может выявить необходимость замены дорогостоящих узлов, что и диктует высокую стоимость полиса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

География популярности таких авто остается стабильной. Чаще всего полисы каско на электрифицированный транспорт оформляют жители Московского региона, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Нижегородской области. Именно здесь лучше развита зарядная инфраструктура и выше концентрация дорогих иномарок, владельцы которых стремятся минимизировать финансовые потери. При этом важно помнить, что кузовной ремонт остается дорогостоящим для любых современных авто, и часто уход за автомобилем и профилактика коррозии помогают сохранить его остаточную стоимость, но не защищают от трат при авариях.

Рейтинг моделей: от доступных до премиальных

Разброс цен в зависимости от модели и марки весьма существенный. Наиболее "бюджетным" вариантом в плане страховки оказался Nissan Leaf — за его каско придется отдать около 87,2 тысячи рублей. Популярный в России Zeekr 001 потребует уже 154,7 тысячи рублей, а за отечественный "Москвич 3е" просят 143 тысячи. Лидером по стоимости полиса среди массово застрахованных моделей стал Voyah Dream с чеком в 195,3 тысячи рублей.

"Для покупателя электромобиля каско — это не предмет роскоши, а необходимость. Если по обычному авто ущерб после ДТП часто можно покрыть выплатой по ОСАГО, то в случае с "электричками" лимитов обязательной страховки почти никогда не хватает на восстановление сложной электроники", — констатировал в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Тип транспорта / Модель Средняя стоимость каско (руб.) Обычный автомобиль (ДВС) 51 400 Электромобиль (в среднем) 194 000 Гибрид (в среднем) 156 000 Nissan Leaf 87 200 Zeekr 001 154 700 Voyah Dream 195 300

Ответы на популярные вопросы водителей

Почему каско на электромобиль стоит значительно дороже? Ключевые факторы — высокая рыночная стоимость самих машин и запредельные цены на запчасти, такие как тяговая батарея и электромоторы. Кроме того, в стране пока немного сервисов, способных качественно восстанавливать такую технику. Правда ли, что страховки для электрокаров дешевеют? Да, за последний год средний чек на каско для электромобилей снизился почти на 16%. Страховщики начали конкурировать за этот сегмент и точнее рассчитывать тарифы на основе накопленной статистики аварий. Как изменилась ситуация со страхованием гибридов? Для гибридных моделей тренд обратный — стоимость полиса выросла на 6,6%. В среднем владельцы гибридов платят за страховку около 156 тысяч рублей. Где чаще всего страхуют такой транспорт? Лидерами по спросу остаются Москва и область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Нижегородская область, где парк электромобилей и гибридов растет быстрее всего.

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