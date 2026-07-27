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Российские машины получат новые сердца: автопром запускает обновление линейки двигателей

Авто

Российский автопром входит в фазу активного обновления моторной гаммы: сразу несколько крупных площадок объявили о запуске в производство новых силовых агрегатов. Изменения коснулись как классических внедорожников "Нива", так и перспективных моделей вроде кроссовера "Азимут" и премиальных "Аурусов". Для водителей это означает не только прибавку в мощности и крутящем моменте, но и переход на более современные конструктивные решения, такие как ременный привод ГРМ и системы фазовращателей, что кардинально меняет привычный график обслуживания машин.

ремонт двигателя
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
ремонт двигателя

Новое сердце для "Нивы": прощание с мотором 1.7

Эпоха классического двигателя 1.7 на трехдверных внедорожниках Lada Legend официально завершилась 17 июля. Теперь этот агрегат переходит в разряд запасных частей, а конвейер полностью занят производством машин с 90-сильным мотором объемом 1.8 литра. Этот двигатель уже прошел обкатку на версии Travel и теперь стал базовым для "короткой" Нивы.

Конструкция претерпела серьезные изменения: вместо цепи установлен ременный привод ГРМ, внедрены облегченные поршни и переработан впускной тракт. Инженеры также модернизировали систему охлаждения, сделав её более производительной для тяжелых условий эксплуатации. Многие владельцы ждали этого шага, так как новый двигатель Нива обещает заметно улучшить динамику внедорожника на низких оборотах.

"Переход на новый мотор 1.8 с облегченной поршневой группой — это прежде всего попытка избавить старую конструкцию от лишних вибраций и шумов. Для владельца это означает более комфортную езду, но нужно помнить, что ременной ГРМ требует строгого соблюдения регламента замены, в отличие от старой "вечной" цепи", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Двигатели нового поколения для "Азимута" и "Весты"

АвтоВАЗ представил линейку модернизированных 16-клапанных двигателей. Это агрегаты 1.6 (ВАЗ-21129, 120 л. с.) и 1.8 (ВАЗ-21179, 137 л. с.), которые первыми примерит новый кроссовер "Азимут". Позже эти моторы пропишутся под капотами моделей "Искра" и "Веста". Главное техническое новшество для двигателя 1.6 — появление фазовращателей, что позволяет эффективнее управлять мощностью в разных режимах.

Несмотря на общие черты, унификация между 1.6 и 1.8 не полная: у двигателей разные блоки цилиндров, коленчатые валы и поршни. Завод также анонсировал появление турбированного мотора мощностью 150 л. с., однако его выход запланирован лишь на 2027 год. До этого момента АвтоВАЗ сосредоточится на атмоферных версиях с улучшенной топливной аппаратурой и масляными насосами повышенной производительности.

"Внедрение фазовращателей на массовом моторе 1.6 — это большой шаг для ресурса агрегата и экономии топлива. Однако усложнение конструкции всегда несет риски по части электрики и точности настроек ЭБУ. Водителям стоит внимательнее выбирать масло, так как новые системы чувствительны к чистоте смазки", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Морские и гибридные технологии: разработки НАМИ

Институт НАМИ продемонстрировал возможности адаптации платформы "Аурус" для других отраслей. На выставке Иннопром была показана судовая установка V8 мощностью 300 л. с., предназначенная для скоростных катеров. Параллельно ведется работа над "половинкой" этого мотора — 4-цилиндровым турбодвигателем объемом 2,2 литра (299 л. с.).

Этот компактный, но мощный мотор планируют использовать как в качестве основного ДВС, так и в роли генератора для последовательных гибридов. Предполагается, что именно такая связка станет основой для второго поколения автомобилей Aurus к 2030 году. Унификация по цилиндропоршневой группе с "президентским" V8 позволяет существенно снизить затраты на производство и испытания компонентов.

Локализация в Калуге, Туле и Нижнем Новгороде

Процесс локализации иностранных технологий также набирает обороты. В Калуге на заводе "АГР" уже собрано 25 тысяч китайских двигателей 1.6, и в планах — запуск цехов мехобработки головок блоков. В Тульской области завод Haval уже два года выпускает моторы 1.5 и 2.0, ежегодно наращивая долю российских деталей: от свечей до коленчатых валов.

В Нижнем Новгороде для возрожденной "Волги" также планируют наладить полный цикл сборки силовых агрегатов и трансмиссий. Этот путь постепенного замещения импортных узлов отечественными литыми заготовками и поковками должен завершиться к 2027-2028 годам, что обеспечит независимость производства от внешних поставок.

"Глубокая локализация моторов в Туле и Калуге важна не только технически, но и экономически. Чем больше российских свечей, валов и литья будет в китайских по своей сути моторах, тем стабильнее будет цена на эти машины, так как логистические цепочки и таможенные риски минимизируются", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Модель двигателя / Автомобиль Ключевое изменение / Характеристика
Lada Legend 1.8 (90 л. с.) Ременный привод ГРМ вместо цепи, облегченные поршни
ВАЗ-21129 (120 л. с.) для "Азимута" Впервые применены фазовращатели на объеме 1.6 л
НАМИ-414320 (2.2 л, 299 л. с.) База для будущих гибридов Aurus второго поколения
Haval 1.5 / 2.0 (Тула) Локализация литья блоков и головок к 2027 году

Ответы на популярные вопросы

Когда новые двигатели появятся в продаже?
Моторы 1.8 для Lada Niva Legend уже в производстве с июля 2024 года. Двигатели для кроссовера "Азимут" ожидаются в составе автомобилей осенью, а полноценная локализация агрегатов для "Волги" и Haval с российским литьем растянется до 2027 года.

Станет ли обслуживание "Нивы" дороже с новым мотором?
Ременный привод ГРМ требует плановой замены (обычно каждые 60-90 тыс. км), что добавляет статью расходов, которой не было у цепного 1.7. Однако облегченная поршневая и переработанный впуск могут незначительно снизить расход топлива и износ приводов.

Кто поставляет турбомоторы для российских машин?
В ближайшей перспективе турбированные агрегаты (например, мощностью 150 л. с. для Lada) будут закупаться у китайских партнеров. Создание полностью отечественного массового турбомотора требует времени на стендовые и ходовые испытания.

Как локализация двигателей влияет на гарантию?
Гарантийные обязательства не меняются, однако использование российских компонентов (свечей, масел, насосов) упрощает поиск запчастей и ускоряет ремонт у официальных дилеров, так как исчезает зависимость от импортных складов.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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