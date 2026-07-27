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Geely представила самый мощный внедорожник в своей истории с отдачей более 1100 сил

Авто

Китайский холдинг Geely провел в Милане мировую премьеру своего самого экстремального внедорожника — Galaxy Battleship 700. Новинка, нацеленная на глобальную экспансию, получила гибридную силовую установку мощностью свыше тысячи лошадиных сил и интеллектуальную систему управления полным приводом. Несмотря на официальный дебют, производитель сохранил интригу вокруг многих технических деталей, сосредоточив внимание на рекордных характеристиках и внедорожном потенциале модели.

Geely Galaxy Battleship 700
Фото: geely.com is licensed under Public Domain
Geely Galaxy Battleship 700

Силовая установка: три электромотора и турбочетверка

В основе Galaxy Battleship 700 лежит сложная гибридная архитектура. Покупателям предложат выбор между бензиновыми турбодвигателями объемом 1,5 литра (163 л. с.) и 2 литра (218 л. с.). Однако основную мощь генерирует электрическая часть системы, состоящая из трех электромоторов. Суммарная отдача достигает 1128 лошадиных сил, что выводит модель в сегмент сверхмощных вездеходов.

"Такой избыток мощности требует особого подхода к обслуживанию. Сложная связка из трех электромоторов и ДВС увеличивает нагрузку на систему охлаждения и требует высокой квалификации мастеров при диагностике", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Запас хода исключительно на электротяге варьируется от 165 до 185 километров в зависимости от емкости установленной батареи. Подобные показатели делают эксплуатацию в городском цикле максимально экономичной, учитывая, что страхование электромобилей и мощных гибридов сейчас активно развивается, подстраиваясь под специфику дорогостоящих компонентов.

Внедорожные возможности и габариты

Geely заявила для новинки более ста специализированных функций для езды по пересеченной местности. Хотя полный список систем не раскрыт, известно о наличии блокируемого дифференциала и системы полного привода, работающей под управлением искусственного интеллекта. Это позволяет автомобилю мгновенно адаптироваться к изменению типа покрытия.

"Для машины весом и габаритами Battleship 700 наличие ИИ в управлении трансмиссией — не роскошь, а необходимость. Это помогает неопытному водителю избежать ошибок на сложном рельефе и предотвращает преждевременный износ узлов под огромным крутящим моментом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Длина внедорожника превышает пять метров (5085 мм), а ширина вплотную приближается к двум метрам. Высота кузова варьируется от 1895 до 1925 мм, что может свидетельствовать о применении аксессуаров или различных типов подвески. Дорожный просвет в 233 мм подтверждает серьезные амбиции модели вне асфальта, сопоставимые с тем, что демонстрируют другие удлиненные китайские внедорожники на раме.

Интерьер и технологическое оснащение

Внутреннее пространство рассчитано на пять человек и отделано премиальной кожей. Центральное место на передней панели занимает широкоформатный сенсорный экран, однако инженеры сохранили физические клавиши на тоннеле для быстрого доступа к основным настройкам. Оснащение включает панорамное остекление крыши, лидар для работы систем автопилотирования и акустику высокого класса.

"Обилие электроники и наличие лидара делают этот автомобиль очень сложным объектом при оценке ущерба. Малейшее столкновение с повреждением датчиков потребует не просто замены деталей, но и дорогостоящей калибровки софта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Специфической деталью стал встроенный холодильник объемом 18,5 литра, расположенный между передними креслами. Появление модели на мировом рынке ожидается в ближайшее время, что добавит динамики в сегмент люксовых вездеходов, где уже представлены сильные игроки из Китая и Европы.

Характеристика Показатель
Максимальная мощность 1128 л. с.
Габариты (ДхШхВ), мм 5085×1999×1925
Запас хода (электрический) 165 — 185 км
Дорожный просвет 233 мм

Ответы на популярные вопросы о Geely Galaxy Battleship 700

Сколько пассажиров вмещает салон?
Несмотря на внушительную длину более пяти метров, автомобиль имеет пятиместную компоновку кресел.

Можно ли ездить только на электричестве?
Да, гибридная установка позволяет проехать до 185 километров без запуска бензинового двигателя.

Какие внедорожные системы установлены?
Производитель заявляет о 100+ функциях, включая блокировку дифференциала и интеллектуальный полный привод.

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Экспертная проверка: автослесарь Денис Хромов, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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