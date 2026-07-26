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АвтоВАЗ в Тольятти приостановил производство всех моделей до 16 августа из-за отпуска

Авто

Волжский автозавод приостанавливает конвейеры: в Тольятти начался традиционный корпоративный отпуск, который продлится до 16 августа. На этот период запланирована масштабная техническая перетряска производственных мощностей. Пауза в сборке станет этапом подготовки к запуску новых моделей и возвращению привычных опций, однако для дилеров и покупателей это означает временную заморозку поставок напрямую с завода.

Автоваз
Фото: wikimapia by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автоваз

Бюджет на обновление: куда направят 370 миллионов

Завод намерен использовать трехнедельную паузу для глубокой ревизии оборудования. На ремонт, модернизацию станков и улучшение условий труда сотрудников в цехах выделено более 370 миллионов рублей. Это стандартная практика для автогиганта, позволяющая проводить работы, невозможные при работающем конвейере. Пока рабочие отдыхают, сервисные службы займутся переналадкой линий сварки и окраски.

"Такие перерывы критически важны для поддержания ресурса станков. Если игнорировать плановое обслуживание в угоду рекордам сборки, завод рискует столкнуться с внезапными поломками, которые парализуют выпуск на неопределенный срок. 370 миллионов — сумма внушительная, она покрывает замену изношенных узлов и обновление электроники", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Lada Azimut и "автомат" для Granta: график подготовки

Ключевая цель нынешней паузы — адаптация мощностей под будущие новинки. В сентябре завод должен дать старт производству Lada Azimut. Кроме того, инженеры начинают готовить почву для возвращения автоматической трансмиссии на народную Lada Granta. Несмотря на то что массовый выпуск версии с АТ ожидается лишь в 2027 году, изменения в конфигурации сборочных постов вносятся уже сейчас. Параллельно возможен пересмотр логистики комплектующих, учитывая, что многие иномарки за рубежом стали доступнее через частные каналы, что заставляет отечественного производителя ускорять импортозамещение.

"Подготовка к выпуску моделей с автоматической коробкой — это сложный процесс перенастройки бортовой электрики и систем охлаждения. Важно, чтобы к моменту запуска в 2027 году все электронные модули были отлажены и конфликт систем был исключен на этапе заводских тестов", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Технический марафон: 13 тысяч задач за три недели

Масштаб работ впечатляет: за время отпуска планируется реализовать около 13 тысяч различных задач. В сумме это потребует более 80 тысяч человеко-дней. Это не только ремонт техники, но и логистическая оптимизация складов. Пока отечественный гигант стоит, рынок продолжает меняться: все больше водителей смотрят в сторону альтернатив, обеспечивая взрывной отказ от бензиновых моторов в пользу гибридных схем, что также создает долгосрочный вызов для АвтоВАЗа.

"За три недели простоя в автосалонах может возникнуть дефицит определенных комплектаций. Если вы планировали покупку в ближайшее время, лучше поторопиться, иначе придется выбирать из того, что осталось на складах дилеров, или ждать возобновления отгрузок во второй половине августа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Параметр отпуска Значение / Срок
Дата окончания простоя 16 августа
Общий бюджет на модернизацию 370 млн рублей
Количество технических задач 13 000
Трудозатраты (объем работ) 80 000 человеко-дней
Ближайший запуск новой модели Сентябрь (Lada Azimut)

Ответы на популярные вопросы

Повлияет ли отпуск на стоимость автомобилей в салонах?
Прямого подорожания из-за отпуска не ожидается, однако дефицит популярных версий у дилеров может привести к отмене скидок или появлению дополнительных наценок на имеющиеся в наличии машины.

Будут ли работать дилерские центры Lada?
Да, автосалоны и сервисные центры работают в обычном режиме. Отпуск касается только сборочных линий завода в Тольятти.

Когда в продаже появится Lada Granta с "автоматом"?
Работы по подготовке производства уже ведутся, но официальный выход модели на рынок запланирован на 2027 год.

Что за новая модель Lada Azimut?
Это обновленный проект, детали которого компания раскроет ближе к старту производства в сентябре. Текущий отпуск используется для финальной наладки оборудования под эту модель.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автоэлектрик Кирилл Семёнов, автослесарь Денис Хромов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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