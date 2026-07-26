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Пятидесятитысячный рубеж пройден: под Минском выпустили юбилейную версию популярного кроссовера

Авто

Белорусско-китайское предприятие "БЕЛДЖИ" под Минском преодолело важный производственный рубеж, выпустив 50-тысячный кроссовер BELGEE X70. Юбилейный автомобиль в максимальной комплектации уже отправился к покупателю в Нижний Новгород, что подчеркивает ориентацию завода на российский рынок. На фоне трансформации отрасли предприятие делает ставку не только на проверенные бензиновые модели, но и на резкое увеличение доли электрифицированного транспорта, которая в структуре продаж уже достигла 45%.

BELGEE X70
Фото: commons.wikimedia.org by NOhead87, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
BELGEE X70

Экспансия на союзном рынке и новые рекорды

Несмотря на то что официально бренд BELGEE присутствует в России лишь с 2024 года, его показатели демонстрируют кратный рост. За первое полугодие российские водители приобрели 28,8 тысячи машин белорусской сборки, что на 61,6% больше, чем годом ранее. Сегодня практически каждый двадцатый новый автомобиль, проданный в РФ, сошел с конвейера под Минском. Особый успех демонстрирует седан Belgee S50, который в первом квартале стал лидером в C-классе, значительно опередив конкурентов.

"Такой взрывной интерес к белорусским машинам объясняется понятным сочетанием технологий Geely и адаптации под наши условия. Когда на рынке появляется проверенная платформа по адекватной цене, покупатель голосует рублем, не опасаясь проблем с запчастями", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Покупателей привлекает не только дизайн, но и финансовые инструменты. Например, льготные кредитные ставки и программы поддержки делают покупку гибридных моделей или доступных электрокаров вроде Geely EX2 более выгодной, чем приобретение подержанных иномарок. Это особенно актуально, учитывая, что в России сейчас активно обсуждают льготы для владельцев машин отечественного производства, к которым лояльно относятся и в рамках Союзного государства.

Локализация и роботизация: как снизят цену

Завод "БЕЛДЖИ" активно внедряет автоматизацию, планируя удвоить количество промышленных роботов на линиях. Уже сейчас модернизация позволила в два раза увеличить производительность цеха окраски. Однако главным вызовом остается переход к полному циклу производства. На повестке дня — возведение второй очереди завода стоимостью около 90 млн белорусских рублей, где разместится цех крупногабаритной штамповки. Это позволит отказаться от импорта кузовных панелей из Китая и снизить логистические издержки.

"Собственная штамповка — это не просто экономия на логистике, а реальная возможность лучше контролировать качество металла и его антикоррозийную обработку прямо на заводе. Для наших зим, где дороги заливают химией, это критически важный этап", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Для тех, кто эксплуатирует авто в суровых условиях, правильный уход остается приоритетом. Даже при высоком качестве заводской сборки, своевременная защита кузова от реагентов помогает сохранить металл в первозданном виде на долгие годы. Обновление модельного ряда также идет по пути технического усложнения: популярный кроссовер X50 получил приставку "+" и более производительный турбомотор.

Автопилот и собственные разработки: что ждет бренд

Будущее белорусского автопрома связано с концепцией Connected Car. Успешные испытания комплекса T-BOX позволяют внедрять системы дистанционного управления: от прогрева салона до блокировки дверей через смартфон. Более того, совместно с учеными Академии наук Беларуси ведется разработка собственного электромобиля. На базе завода планируется создание собственного конструкторского центра для проектирования электронных блоков и софта.

"Внедрение систем удаленного управления и элементов автопилота требует серьезной юридической и технической подготовки. Важно, чтобы электронные помощники работали корректно в условиях плотного трафика и плохой видимости, иначе риск ДТП только возрастет", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Показатель / Модель Детали и достижения
Продажи в РФ (1 полугодие) 28,8 тыс. единиц (+61,6%)
Лидер C-класса Седан Belgee S50
Доля "зеленых" авто 45% от структуры продаж в Беларуси
Инвестиции в штамповку 90 млн белорусских рублей

Ответы на популярные вопросы о белорусских автомобилях

1. Какие модели BELGEE сейчас самые востренованные?

Наибольшей популярностью пользуется кроссовер X70, продажи которого достигли 50 тысяч штук, а также седан S50, ставший бестселлером в своем классе на российском рынке.

2. Появится ли на машинах BELGEE автопилот?

Завод уже испытал систему удаленного управления (T-BOX), которая является шагом к автономному вождению. В планах — создание собственного конструкторского центра для разработки ПО для беспилотников.

3. Почему растет спрос на электромобили этой марки?

Этому способствуют льготные кредитные программы (от 0,95% годовых в первый год) и расширение модельного ряда, включая гибрид X80 PHEV и компактный электрокар EX2.

4. Станут ли белорусские машины дешевле после расширения завода?

Строительство цеха штамповки и углубление локализации направлены на снижение себестоимости за счет сокращения затрат на логистику компонентов из Китая.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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