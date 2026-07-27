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Старая школа получила новый мотор: Niva Legend готовит больше сотни важных перемен

Авто

Внедорожник Lada Niva Legend ждет самая масштабная модернизация за последние десятилетия: в 2026 году автомобиль получит новый 1,8-литровый двигатель и более сотни измененных деталей.

Lada Niva Legend
Фото: commons.wikimedia.org by DerSporti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Niva Legend

Инженеры АвтоВАЗа подготовили глубокое обновление технической части, которое включает переработанную тормозную систему, усиленную подвеску и долгожданный переход на светодиодную оптику. Эти изменения призваны избавить классическую модель от хронических проблем с динамикой и управляемостью, сохранив при этом её феноменальную проходимость.

Новый двигатель и трансмиссия

Главным новшеством станет восьмиклапанный мотор объемом 1,8 литра (индекс ВАЗ-11184). В отличие от версии 1.8 Evo, этот агрегат является собственной разработкой завода, нацеленной на увеличение крутящего момента до 153 Нм при мощности 90 л.с. Дополнительная тяга на низких оборотах критически важна для тяжелого бездорожья и обгонов на трассе. Важно учитывать, что такая смена привычного силового агрегата потребует от владельцев пересмотра подходов к обслуживанию, так как архитектура двигателя отличается от классических нивовских моторов.

"Переход на 1,8-литровый мотор — это не просто прибавка в лошадиных силах, а попытка дать внедорожнику ресурс, которого ему не хватало годами. Двигатель будет работать с меньшей нагрузкой в тяжелых условиях, что теоретически должно продлить жизнь всем узлам", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ходовая часть и тормоза: стандарты Vesta для бездорожья

Техническая начинка машины претерпит более 60 модернизаций. Впервые Niva Legend получит эффективную тормозную систему с вентилируемыми дисками, заимствованную у Lada Vesta. Это решит старую проблему перегрева тормозов при активной езде. Также инженеры внедрят новый стабилизатор поперечной устойчивости и обновленную коробку передач, которая станет тише и надежнее. Ожидается и частичная унификация с Niva Travel, что упростит технический апгрейд и удешевит поиск запчастей в будущем.

Дизайн и оптика: от LED-фар до 17-дюймовых дисков

Визуально машину обновят за счет новой передней части кузова и современного освещения. Светодиодные фары станут доступны начиная с комплектации Life, что радикально улучшит видимость ночью. На капоте появится функциональный воздухозаборник, а в арках — 17-дюймовые легкосплавные диски. При этом защита металла также выйдет на новый уровень за счет внедрения технологий оцинковки, которые АвтоВАЗ начал применять для борьбы с коррозией на этой модели.

"При выборе обновленной версии стоит обратить внимание на состояние кузовных швов. Даже с учетом новой защиты, внедорожная эксплуатация провоцирует микротрещины, поэтому антикоррозийная обработка остается обязательным ритуалом для долгой службы машины", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Сроки запуска и стратегия внедрения обновлений

АвтоВАЗ планирует запустить производство 20 июля 2026 года, приурочив событие к юбилею завода. Официально автомобильные новинки августа 2026 года пополнятся Niva Legend в конце лета. Завод выбрал стратегию постепенного внедрения: если двигатель и ходовая часть появятся сразу, то некоторые опции, такие как электропривод багажника, могут задержаться до 2027 года. Это позволяет быстрее начать продажи, не дожидаясь отладки всех второстепенных систем.

"Любые конструктивные изменения в подвеске и рулевом управлении могут повлиять на характер повреждений при столкновении. Для владельцев это означает, что старые методики оценки ущерба могут не подойти к обновленной модели 2026 года", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Характеристика / Узел Что изменится в 2026 году
Силовой агрегат Новый 1.8л (90 л.с., 153 Нм) взамен старого 1.7л
Тормозная система Установка вентилируемых дисков от Lada Vesta
Оптика Штатные LED-фары в средних и топовых версиях
Колеса Переход на легкосплавные диски диаметром 17 дюймов

Ответы на популярные вопросы о новой Niva Legend

1. Когда можно будет купить новую Ниву с мотором 1.8?
Старт продаж в дилерских центрах запланирован на август 2026 года. Предсерийные экземпляры уже проходят испытания.

2. Станет ли машина дороже из-за 100 новых деталей?
Официальный прайс-лист не опубликован, но существенное техническое обновление и новая оптика неизбежно приведут к росту рекомендованной цены.

3. В чем отличие нового двигателя от мотора Vesta?
Используется 8-клапанная архитектура, оптимизированная под задачи внедорожника — важна не пиковая скорость, а тяга на низах.

4. Будет ли кузов защищен лучше, чем у текущих моделей?
Да, обновление включает улучшенную антикоррозийную обработку и использование оцинкованных деталей в критических зонах.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов, автослесарь Денис Хромов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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