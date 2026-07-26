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Регионы России получили право самостоятельно ограничивать продажу топлива на АЗС

Авто

Региональные власти получили право самостоятельно определять объемы и правила продажи топлива на автозаправочных станциях. Мера позволяет субъектам РФ оперативно ограничивать выдачу нефтепродуктов в случае дефицита или ажиотажного спроса.

Закрытая АЗС с дорожными конусами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Закрытая АЗС с дорожными конусами

Согласно позиции Минэнерго России, решение о введении временных ограничений принимается руководством каждого региона исходя из актуальной обстановки. Это означает, что правила заправки автомобиля могут различаться в зависимости от области или края.

Механизм работает через координацию между правительством субъекта, нефтяными компаниями и госорганами. На регулярных штабах определяют необходимый объем поставок нефтепродуктов для закрытия внутренних потребностей конкретного региона. При этом ответственность за исполнение выработанных рекомендаций и введение лимитов на АЗС полностью переходит на местную администрацию.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что передача полномочий по регулированию реализации топлива на места может привести к разнице в доступности бензина и дизеля в разных регионах. Для водителей это означает риск столкнуться с локальными ограничениями на объем заправки одного автомобиля в сутки или временными перебоями в поставках в отдельных субъектах.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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