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Немецкая кровь в народном Запорожце: западные инженеры случайно предопределили судьбу ЗАЗа

Авто

Инженерные решения автомобилей Volkswagen оказали значительное влияние на развитие советского автопрома: от конструкции подвески первых микролитражек до разработки дизельных двигателей для ВАЗа. Несмотря на отсутствие официального импорта в течение десятилетий, модели из Вольфсбурга использовались в НАМИ как эталоны для изучения и копирования отдельных узлов.

Автомобиль Запорожец в полоску
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Запорожец в полоску

Влияние на "Запорожец" и микролитражки

При создании первого "Запорожца" (ЗАЗ-965) советские инженеры опирались на опыт западных компактных авто. Кузов модели был концептуально заимствован у FIAT, однако техническая начинка имела немецкие корни. В частности, передняя подвеска ЗАЗ-965 и мотоколяски С-3А на поперечных торсионах была создана по мотивам конструкций Volkswagen.

Особую дискуссию вызвал двигатель. Ранний прототип НАМИ-965Г представлял собой четырехцилиндровый оппозитный мотор воздушного охлаждения объемом 0,75 л, который был концептуально заимствован у Volkswagen Kaefer. Эта зависимость стала достоянием общественности после публикации в австралийском журнале Modern Motor, где иронично назвали будущую машину "Volks Fiatovich".

По воспоминаниям Бориса Фиттермана, руководившего созданием легковых авто в НАМИ, именно из-за этой критики инженер Александр Айзенберг отказался от оппозитной схемы в пользу V-образного двигателя НАМИ-965В. При том же объеме мощность выросла с 20 до 23 л. с. при 4000 об/мин.

Технологический шпионаж и дизелизация ВАЗа

Интерес к марке стал системным после 1956 года, когда в НАМИ для изучения закупили "Жука" и микроавтобус Type 2. Позже институт исследовал переднеприводный Volkswagen K70 для анализа надежности приводов ведущих колес.

Одним из наиболее значимых результатов стало изучение дизельного двигателя Volkswagen Golf объемом 1,5 л. Инженеры составили детальное описание агрегата, которое легло в основу разработки советских дизелей. За основу был взят блок цилиндров двигателя ВАЗ-2103, чья геометрия была максимально близка к немецкой. Этот проект привел к созданию серийного дизельного мотора ВАЗа, хотя он и не получил широкого распространения.

Автомобильный инженер Артем Николаев поясняет, что заимствование геометрии блока позволяет значительно сократить время на проектирование системы охлаждения и смазки, так как базовые тепловые нагрузки и распределение масс в цилиндрах остаются схожими с оригиналом.

Роль моделей в экспериментах и планировании

Volkswagen также использовался в качестве базы для узкоспециализированных разработок. В 1975 году на базе кузова Volkswagen Transporter был построен экспериментальный электромобиль НАМИ-0189Э.

При планировании новых серийных моделей немецкие авто служили ориентирами по классу и эргономике:

  • Volkswagen Polo рассматривался как один из аналогов при разработке ЗАЗ-1102 "Таврия";
  • Первое поколение Volkswagen Passat использовалось для анализа класса автомобиля, к которому должен был принадлежать будущий "Москвич-2141".
Экспертная проверка:
  • Артем Николаев, автомобильный инженер, специалист по гарантийным дефектам и остаточной стоимости
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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