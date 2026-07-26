Немецкое качество по цене Лады: Volkswagen Tharu XR из Китая ворвался на рынок РФ

Российский авторынок пополнился новой партией бюджетных кроссоверов Volkswagen Tharu XR из Китая. Дилеры и частные поставщики выставили на продажу более 200 автомобилей, при этом минимальная цена за версию под заказ начинается от 1,54 миллиона рублей. Новинка, сопоставимая по габаритам со Skoda Karoq, оказалась значительно доступнее официально представленных в РФ конкурентов, таких как Haval Jolion или Geely Coolray, что создает серьезное давление на сегмент компактных городских паркетников.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Volkswagen Tharu XR

Сколько стоит Tharu XR в разных регионах России

Разброс цен на Volkswagen Tharu XR в России обусловлен логистикой и форматом продажи: "под заказ" или "из наличия". Самое выгодное предложение поступило из Владивостока — 1 540 000 рублей за машину по предзаказу в комплектации Sharp. В центральной части страны, включая Подмосковье и Чебоксары, аналогичный вариант обойдется в 1,73-1,75 миллиона рублей. В Москве и Омске цены на заказные позиции начинаются от 1,8-1,85 миллиона рублей.

"Такая привлекательная цена часто объясняется прямой поставкой из Китая через дальневосточные хабы без посредников, но покупателю важно учитывать расходы на СБКТС и утилизационный сбор, которые могут быть не включены в рекламный прайс", — объяснила в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Для тех, кто не готов ждать доставку, доступны машины в наличии. В Ростове-на-Дону и Магнитогорске такие кроссоверы стоят 2,2 миллиона рублей. В Кирове ценник поднимается до 2,4 миллиона, а в Москве и Казани за автомобиль из шоурума просят до 2,65 миллиона рублей. В Севастополе, Краснодаре и Уфе также появились полностью растаможенные экземпляры, готовые к постановке на учет.

Технические характеристики и оснащение китайской новинки

Volkswagen Tharu XR — продукт совместного предприятия SAIC Volkswagen, ориентированный на молодежную аудиторию. С длиной 4355 мм он компактнее стандартного Tharu, но предлагает достаточный простор в салоне благодаря колесной базе в 2651 мм. Моторная гамма представлена двумя вариантами: базовым 1,5-литровым "атмосферником" (110 л. с.) в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом и турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 160 л. с., который работает с 7-ступенчатым "роботом" DSG.

"Сочетание атмосферного мотора и обычного автомата — это золотой стандарт для тех, кто боится сложностей с турбинами и роботами. Такой тандем имеет большой ресурс агрегатов и вполне адекватно переживет российские условия эксплуатации", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Комплектация Sharp, которая чаще всего встречается в объявлениях, включает панорамную крышу со шторкой, цифровую панель приборов и мультимедийную систему с сенсорным экраном. Несмотря на бюджетное позиционирование и тканевую отделку сидений, кроссовер сохранил эргономику немецкой школы, что выгодно отличает его от некоторых моделей, на которые пересаживаются все больше российских водителей в последнее время.

Сравнение с конкурентами и рыночные перспективы

Появление Tharu XR по цене до 2 миллионов рублей обостряет конкуренцию в самом массовом сегменте. Например, Haval Jolion с автоматической трансмиссией стоит в среднем от 2,45 миллиона рублей, а Geely Coolray приближается к отметке 2,9 миллиона. Даже "локализованный" аналог Tenet T4 оценивается минимум в 2,17 миллиона рублей. Низкая входная планка Tharu XR делает его альтернативой даже для тех, кто рассматривает покупку подержанных машин или планирует брать подключаемые гибриды из-за экономии на топливе.

"Заметная разница в цене с официальными конкурентами связана с тем, что Volkswagen из Китая завозится по каналам параллельного импорта, где нет дилерских наценок за гарантийное сопровождение. Покупателю стоит заранее подумать, где он будет обслуживать электронные системы автомобиля", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Параметр сравнения Значение Tharu XR Длина кузова / База 4355 мм / 2651 мм Базовая цена (заказ) От 1 540 000 рублей Средняя цена (в наличии) 2 200 000 — 2 400 000 рублей Тип двигателя 1.5 л (110 л. с. или 160 л. с.)

Ответы на популярные вопросы о Volkswagen Tharu XR 1. Почему Tharu XR дешевле, чем Lada Vesta в топовых версиях? Низкая цена в 1,54 млн актуальна для прямых поставок из Китая во Владивосток под заказ. С учетом полной растаможки и доставки в центральную Россию стоимость вырастает до уровня 2,2-2,6 млн рублей. Низкая цена в 1,54 млн актуальна для прямых поставок из Китая во Владивосток под заказ. С учетом полной растаможки и доставки в центральную Россию стоимость вырастает до уровня 2,2-2,6 млн рублей. 2. Какая гарантия действует на эти автомобили? На машины, ввезенные по схеме параллельного импорта, официальная заводская гарантия Volkswagen в России не распространяется. Зачастую дилеры предлагают собственную "страховую" гарантию за доплату. 3. В чем разница между Tharu XR и обычным Tharu? Версия XR построена на более компактной платформе MQB A0, она короче обычного Tharu и имеет упрощенную заднюю подвеску (торсионная балка вместо многорычажки). 4. Будут ли проблемы с запчастями на китайский Volkswagen? Основные агрегаты (моторы серии EA211, коробка DSG) унифицированы с другими моделями VAG. Кузовные детали и уникальные элементы салона придется заказывать из Китая, что может занять время.

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