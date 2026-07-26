Легенда наконец-то поедет: культовый внедорожник Lada Niva Bronto ждёт долгожданное обновление

Отечественный внедорожник Lada Niva Bronto готовится к масштабному техническому апгрейду. Тольяттинский автогигант намерен перенести на "экстремальную" версию те же изменения, которые недавно получила базовая Niva Legend. Ключевым новшеством станет установка более мощного 90-сильного двигателя, что должно решить давнюю проблему нехватки тяги на сложном рельефе. Кроме того, инженеры поработали над надежностью трансмиссии и комфортом в салоне, превращая спартанский вездеход в более современную машину.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Lada Niva Bronto

Новое "сердце" и усиленная трансмиссия

Главным техническим изменением станет переход на двигатель объемом 1,8 литра мощностью 90 л. с. Этот агрегат уже начал устанавливаться на обновленные Niva Legend, серийное производство которых стартовало 20 июля. Дополнительные лошадиные силы критически важны для версии Bronto, так как она тяжелее стандартной машины из-за грязевой резины и навесного оборудования. Вместе с мотором внедорожник получит третью опору раздаточной коробки, которая должна снизить уровень вибраций в салоне — вечную проблему всех "Нив".

"Установка 90-сильного двигателя — это шаг к повышению ресурса агрегатов. При езде по бездорожью старому мотору 1.7 часто приходилось работать на пределе, что вызывало преждевременный износ. Новый объем даст необходимый запас момента, облегчая прохождение тяжелых участков без критических нагрузок", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Кузов также не останется без внимания: АвтоВАЗ внедряет оцинкованные детали, что должно существенно продлить жизнь машине в условиях агрессивной среды и зимних реагентов. Учитывая, что владельцы обслуживают автомобиль зачастую самостоятельно, антикоррозийная стойкость станет весомым аргументом при покупке.

Комфорт и управляемость: что изменится в салоне

Внутреннее убранство Bronto станет более эргономичным. В планах завода — установка рулевой колонки с регулировкой по высоте и новый дизайн кожухов вала. Вентиляция и отопление также пройдут через ревизию: появится бесщеточный электродвигатель отопителя, который работает тише и надежнее предшественника. Обновления коснутся и системы охлаждения двигателя — в моторном отсеке появятся новые вентиляторы, что снизит риск перегрева при медленном движении в колее.

"Изменения в рулевой колонке и тормозной системе напрямую влияют на активную безопасность. Вентилируемые диски лучше справляются с перегревом, а правильная эргономика водительского места позволяет меньше отвлекаться от дороги, что критично в сложных метеоусловиях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Внедорожный арсенал Bronto

Несмотря на обновление, Bronto сохранит свои ключевые преимущества перед обычной Legend. Это самоблокирующиеся винтовые дифференциалы в переднем и заднем мостах, усиленная задняя ось и доработанные амортизаторы с увеличенным ходом. Дорожный просвет останется на внушительной отметке в 240 мм. Сейчас на фоне того, как продажи авто в России выросли, спрос на подготовленные внедорожники остается стабильно высоким.

"Для покупателя Bronto важна не только проходимость, но и стоимость эксплуатации. Если заводские доработки избавят машину от детских болезней, вроде вибраций раздатки, это повысит остаточную стоимость авто на вторичном рынке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Характеристика / Узел Что изменится после обновления Двигатель Переход с 1.7 (83 л. с.) на 1.8 (90 л. с.) Трансмиссия Появление третьей опоры раздаточной коробки Тормозная система Установка вентилируемых дисков Кузов Применение оцинкованных панелей

Ответы на популярные вопросы о новой Ниве Бронто

1. Когда обновленная Bronto появится в продаже? Точные сроки выхода на рынок АвтоВАЗ пока не раскрывает, однако подтверждено, что модель получит все изменения вслед за Niva Legend, производство которой уже стартовало 20 июля. 2. Станет ли машина мощнее? Да, вместо стандартного двигателя 1.7 л на внедорожник начнут устанавливать мотор 1.8 л мощностью 90 л. с., что даст прибавку в тяге. 3. Сохранятся ли блокировки дифференциалов? Да, версия Bronto сохранит свой специфический внедорожный пакет: самоблоки в обоих мостах, клиренс 240 мм и усиленную заднюю балку. 4. Что изменится в салоне автомобиля? Водители получат регулируемую рулевую колонку, более тихую печку и обновленный пластик тоннеля пола.

Читайте также