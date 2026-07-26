Бензин класса 3 разрешили до конца 2026 года: владельцам новых машин раскрыли главный риск

Российское правительство разрешило оборот топлива экологического класса 3 до конца 2026 года, что вызвало волну опасений среди владельцев современных иномарок. Несмотря на то что официально нормы "Евро" в России заменены экологическими классами, техническая суть проблемы остается неизменной: высокое содержание серы и смол в таком бензине способно в короткие сроки вывести из строя катализаторы и системы прямого впрыска. Основной риск ложится на плечи тех, кто эксплуатирует автомобили стандартов Евро-5 и Евро-6, для которых "третий класс" может стать фатальным.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Чем опасен бензин класса 3 для современных машин

Главное отличие топлива третьего класса от привычного для крупных городов пятого — это химический состав, а именно концентрация серы и ароматических углеводородов. Если в современном горючем содержание серы ограничено 10 мг на килограмм, то в "тройке" этот показатель взлетает до 150 мг. Сера при сгорании образует кислоты, которые агрессивно воздействуют на металл, вызывая ускоренную коррозию деталей двигателя и выхлопной системы.

"Высокое содержание серы — это приговор для каталитического нейтрализатора. Его соты забиваются и оплавляются под воздействием продуктов горения, что со временем приводит к разрушению элемента. Обломки керамики могут попасть обратно в цилиндры, вызывая задиры на стенках и неизбежный капитальный ремонт", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Второй критический фактор — избыток ароматических углеводородов, доля которых в классе 3 достигает 42%. Эти вещества способствуют образованию обильного нагара на клапанах и в камерах сгорания. Смешиваясь с моторным маслом, они превращают его в липкую субстанцию, забивающую тонкие каналы системы смазки.

Какие двигатели пострадают от низкоэкологичного топлива

Наибольший удар примут на себя высокотехнологичные агрегаты с системой прямого впрыска топлива. В таких моторах бензин подается непосредственно в камеру сгорания, минуя впускные клапаны. В результате клапаны не омываются топливом и не очищаются от оседающих на них смол. Результат предсказуем: потеря мощности, неровная работа на холостых оборотах и резкий рост расхода горючего.

"При использовании топлива с низкими очистными свойствами в первую очередь страдают топливные форсунки. Их тончайшие распылители забиваются отложениями, нарушается факел распыла, и мотор начинает 'троить'. Простая промывка помогает не всегда, часто требуется дорогостоящая замена деталей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Эксперт "За рулем" Михаил Колодочкин полагает, что разовая заправка "тройкой" не убьет современный мотор моментально. Двигатель переварит такую порцию, хотя электроника может выдать ошибку из-за некорректных показаний датчиков кислорода. Однако постоянная эксплуатация на таком бензине гарантированно приведет к сокращению ресурса агрегата в несколько раз.

Где появится бензин Евро-3 и стоит ли его бояться

Несмотря на разрешение оборота, массового появления бензина класса 3 на стелах крупных сетевых АЗС не ожидается. Правительство разрешило выпуск такого топлива для обеспечения логистических нужд и крупных ведомственных автопарков. Контроль за распределением этих партий возложен на Минэнерго, а поставки будут осуществляться напрямую с нефтебаз.

"Для владельцев старых машин, чьи двигатели проектировались еще под более лояльные нормы, возврат к третьему классу пройдет бесследно. А вот тем, кто эксплуатирует современные гибридные автомобили или сложные турбомоторы, стоит внимательнее выбирать заправку, отдавая предпочтение проверенным брендам", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Важно помнить, что никакие бытовые присадки, продающиеся в магазинах, не способны превратить топливо третьего класса в пятое. Они могут лишь обеспечить временную защиту топливной системы, но не изменят химическую базу продукта.

Параметр сравнения Экологический класс 3 Экологический класс 5 Содержание серы (мг/кг), не более 150 10 Ароматические углеводороды (% об.) до 42 до 35 Влияние на катализатор Высокий риск оплавления Безопасно Образование нагара Интенсивное Минимальное

Ответы на популярные вопросы: Появится ли бензин класса 3 на обычных заправках?

По официальным данным, такое топливо предназначено для крупных автопарков и ведомств, в розничную сеть оно поступать не должно. Можно ли заправлять "тройкой" новую Ладу?

Даже российские моторы, такие как новый мотор 1.8 для Нивы, рассчитаны на современные стандарты чистоты топлива, поэтому использование низкого класса нежелательно. Что делать, если пришлось заправиться плохим бензином?

Старайтесь не нагружать двигатель высокими оборотами и при первой возможности долейте качественное топливо классом выше (98 или 100), чтобы снизить концентрацию вредных примесей. Спасут ли присадки из автомагазина?

Присадки могут помочь очистить форсунки от смол, но они не способны нейтрализовать избыток серы, которая губительна для катализатора.

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