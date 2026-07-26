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Привычные автосалоны теряют доверие россиян: покупка иномарки за рубежом стала новой нормой для многих

Авто

Почти каждый третий российский автомобилист планирует покупку машины за рубежом в 2026 году. Резкий рост интереса к частному ввозу продиктован не только желанием сэкономить, но и острым дефицитом привычных комплектаций у официальных дилеров. Несмотря на логистические сложности и риски, связанные с оформлением документов, более 30% потенциальных покупателей готовы ждать доставку иномарки несколько месяцев, лишь бы получить проверенное качество по адекватной цене.

Мужчина стоит рядом с фурой
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина стоит рядом с фурой

Расклад сил: вторичный рынок против перегона

Свежее исследование финансового маркетплейса "Выберу.ру", в котором приняли участие три тысячи человек, показало существенный сдвиг в потребительском поведении. Традиционная покупка новой машины в автосалоне сегодня привлекает лишь 19% опрошенных. Большинство же распределилось между внутренним рынком подержанных авто (38%) и вариантами прямого импорта.

"Высокий интерес к зарубежным площадкам объясняется просто: люди ищут прозрачную историю эксплуатации. На внутреннем рынке найти "живой" экземпляр без скрытых дефектов становится всё сложнее, а таможенная очистка при правильном подходе всё еще оставляет пространство для выгоды", — объяснила в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

При этом 31% респондентов настроены на самостоятельный заказ или работу с перегонщиками из-за границы, а еще 12% присматриваются к схемам альтернативного импорта, когда автомобиль уже ввезен в РФ, но не через официальные каналы бренда.

География поставок: Китай и Япония в лидерах

Основным поставщиком для россиян стал Китай — его выбрали 44% тех, кто нацелен на импорт. Поднебесная привлекает современными технологиями и огромным выбором новых марок. Второе место уверенно держит Япония (23%), где покупателей прельщает надежность и сохранность машин с правым рулем. Южная Корея замыкает тройку с результатом 16%.

Европейское направление, несмотря на санкционные ограничения и сложности с переводами денег, остается в фокусе у 9% опрошенных. Страны СНГ в качестве транзитных или конечных точек покупки рассматривают всего 5% россиян.

Деньги и дефицит: почему выбирают заграницу

Главный стимул для поездки за машиной за рубеж — экономия. Более половины участников опроса (54%) уверены, что итоговая стоимость авто с учетом всех пошлин будет ниже, чем у дилеров в России. Однако финансовая сторона — не единственный фактор. 47% респондентов жалуются на скудность комплектаций в отечественных автосалонах, а 39% охотятся за конкретными брендами, которые покинули наш рынок или никогда на нем официально не присутствовали.

"Многие современные модели, доступные за рубежом, технически намного сложнее тех, что массово поставляются к нам. Покупатель хочет не просто средство передвижения, а современные системы безопасности и комфорта, которые часто отсутствуют в бюджетных локальных сборках", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Портрет идеального авто: что ищут россияне

Запросы покупателей выглядят максимально прагматично. Статистика предпочтений распределилась следующим образом:

  • Тип кузова: Кроссоверы (выбрали 58% респондентов);
  • Мощность: До 160 лошадиных сил;
  • Тип привода: Полный привод (57% опрошенных).

Бюджет большинства сделок колеблется в диапазоне от 2 до 3 миллионов рублей (35% покупателей). Еще 27% готовы потратить на качественную иномарку от 3 до 5 миллионов рублей.

Страхи и барьеры: чего боятся покупатели

Несмотря на готовность к покупке, будущие автовладельцы испытывают серьезную тревогу. Почти половина (49%) опасаются встретить мошенников на любом из этапов сделки. Еще 43% боятся, что финальная цена автомобиля "всплывет" только в самом конце и окажется гораздо выше ожидаемой из-за курсовых разниц или доборов на таможне.

"Риск столкнуться с юридически "грязным" автомобилем или нарваться на скрытые повреждения после ДТП при покупке за границей крайне велик. Без профессионального осмотра и проверки документов по базам страны-отправителя такая затея превращается в лотерею", — предупредил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Интересно, что 61% россиян предпочитают не рисковать и обращаются за услугами в профильные компании, которые берут на себя весь цикл — от подбора до постановки на учет. Самостоятельно перегонять машину готовы лишь единицы.

Параметр покупки Статистика предпочтений
Основная цель ввоза Экономия бюджета и доступ к редким моделям
Популярный бюджет 2 000 000 — 3 000 000 рублей
Срок ожидания 46% готовы ждать от 1 до 2 месяцев
Способ оплаты 39% — наличные, 34% — автокредит

Ответы на популярные вопросы:

Какие страны сейчас наиболее популярны для ввоза авто?
Безусловным лидером является Китай (44%), за ним следуют Япония и Южная Корея. Европа остается востребованной для премиального сегмента.

Сколько времени занимает доставка машины из-за границы?
В среднем покупатели рассчитывают на срок от одного до двух месяцев. Около трети опрошенных готовы ждать дефицитный кроссовер до квартала.

Какие основные риски при покупке авто через перегонщиков?
Главные опасения — это юридическая нечистота сделки (мошенничество) и непредсказуемый рост итоговых затрат на таможне и логистике.

Почему россияне не хотят покупать новые машины у официальных дилеров?
Основными причинами являются завышенные цены и ограниченный выбор моделей. Многие ищут специфические комплектации, которых нет в наличии в РФ.

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Экспертная проверка: таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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