Ответка баварским гигантам из Поднебесной: новая модель стерла границы между средним и бизнес-классом

В Поднебесной стартовали официальные продажи спортивного универсала Lynk&Co 07 GT, который по техническим характеристикам и агрессивному дизайну претендует на конкуренцию с BMW M5 Touring. При динамике разгона до "сотни" менее чем за 4 секунды и мощности до 530 л. с., новинка оценена в 157 800 юаней. В пересчете на российскую валюту это составляет около 1,82 млн рублей — сумма, сопоставимая со стоимостью отечественной Lada Niva Sport, что делает китайский гибрид одним из самых амбициозных предложений в своем классе.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Lynk & Co 07 GT

Технические характеристики: сотня за 4 секунды

В отличие от немецкого конкурента, Lynk&Co 07 GT предлагает исключительно гибридную схему. В основе системы лежит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, работающий в связке с 3-ступенчатой трансмиссией. Базовая модификация оснащена одним электродвигателем общей мощностью 402 л. с. Топовое исполнение получила второй электромотор, что увеличило отдачу до 530 л. с. Суммарный запас хода составляет внушительные 1422 км, из которых 200 км машина способна пройти только на электричестве, что подтверждает общие тенденции, когда рынок гибридов показывает стремительный рост.

"Такая мощность требует особого внимания к ходовой части. Адаптивная подвеска с гидравликой в базе — это серьезный уровень, но для реализации 530 сил на дорогах общего пользования магнитореологические амортизаторы будут гораздо безопаснее, так как они моментально реагируют на изменение дорожного полотна", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Габариты и спортивный экстерьер

Модель 07 GT представляет собой крупный универсал с выраженным спортивным силуэтом. Длина кузова составляет 4846 мм, а колесная база в 2843 мм обеспечивает достаточный комфорт для пассажиров. Визуально автомобиль выделяется низкой посадкой и массивным карбоновым антикрылом, установленным сзади. По данным производителя, на высоких скоростях этот элемент генерирует прижимную силу свыше 50 кг. Объем багажного отделения составляет 614 литров, что сопоставимо с показателями, которые демонстрирует легендарный японский универсал с огромным ресурсом.

"Карбоновое оперение и низкий профиль — это не только про красоту. Для машины с динамикой спорткара критически важна прижимная сила. Однако владельцам стоит учитывать, что в условиях города такой обвес становится зоной повышенного риска при парковке и проезде неровностей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Цифровой кокпит и системы безопасности

Внутреннее убранство напоминает центр управления полетами: 95-дюймовый проекционный дисплей, 15,4-дюймовый основной тачскрин и цифровая "приборка". За комфорт отвечают спортивные сиденья с полным набором функций (электропривод, вентиляция, массаж) и премиальная аудиосистема Harman Kardon мощностью 1600 Вт. Безопасность контролируют 26 датчиков и лидар на крыше, позволяющие универсалу совершать автоматические обгоны и уклоняться от столкновений. Это технологический скачок даже по сравнению с тем, как меняется обслуживание современных двигателей Lada.

"Наличие лидара и 26 датчиков переводит машину в разряд сложных электронных устройств. Любое повреждение передней части или крыши при ДТП потребует не просто кузовного ремонта, а дорогостоящей калибровки всей системы помощи водителю, что стоит учитывать при расчете стоимости владения", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Параметр Значение Lynk&Co 07 GT Максимальная мощность 530 л. с. (в топ-версии) Разгон до 100 км/ч Менее 4 секунд Запас хода (комбинированный) 1422 км Начальная цена ≈ 1,82 млн рублей (157 800 юаней)

Ответы на популярные вопросы…

1. Насколько этот универсал быстрее конкурентов? Версия с полным приводом разгоняется до 100 км/ч менее чем за 4 секунды, что вплотную приближает его к результату BMW M5 Touring (3,6 с), несмотря на меньшую мощность. 2. Можно ли использовать машину как чистый электрокар? Да, гибридная установка позволяет проехать до 200 километров исключительно на электрической тяге, чего вполне достаточно для ежедневных городских поездок. 3. Какие интеллектуальные функции есть в базе? Автомобиль оснащен адаптивной гидравлической подвеской и комплексом автономного вождения, который включает автоматическую парковку и систему предотвращения столкновений. 4. Какова вместимость багажника? Универсал предлагает 614 литров полезного объема, что является хорошим показателем для автомобиля со спортивным уклоном.

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