Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

Японский универсал Toyota Corolla Fielder, известный своей феноменальной живучестью, снова доступен для заказа в России. Автомобиль, который десятилетиями служил эталоном надежности для семейных поездок и малого бизнеса, сейчас предлагают привезти во Владивосток за 1,99 млн рублей. Несмотря на "спартанское" оснащение и правое расположение руля, модель остается востребованной из-за огромного ресурса агрегатов, который в современных реалиях становится решающим аргументом при покупке.

Фото: commons.wikimedia.org by Oq10pass, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Toyota Corolla Fielder

Техническая начинка: мотор из "золотого века"

Главная ценность предлагаемого "Филдера" скрыта под капотом. Это 1,5-литровый атмосферный двигатель 1NZ-FE мощностью 109 лошадиных сил. Агрегат, дебютировавший еще в конце девяностых, считается одним из самых удачных в истории компании. Инженеры Toyota сохранили его в производстве до 2025 года, что само по себе является признанием исключительной надежности конструкции с цепным приводом ГРМ. В паре с ним работает проверенный вариатор от компании Aisin.

"При должном уходе и регулярной замене масла этот двигатель способен пройти более 500 тысяч километров без капитального ремонта. Конструкция максимально проста, лишена сложных наддувов и капризной электроники, что делает ее идеальной для долгой эксплуатации в регионах", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Стоит отметить, что российский рынок продолжает наполняться японской техникой по разным каналам. Параллельно с бюджетными универсалами в страну завозят и премиальные модели, такие как внедорожник Toyota Sequoia, цены на который стартуют от 12,5 млн рублей. Однако именно простые "рабочие лошадки" формируют основной спрос среди практичных водителей.

Оснащение и практичность универсала

За цену около двух миллионов рублей покупатель получает машину в базовой комплектации. Салон выглядит довольно аскетично: пластиковый руль лишь частично отделан кожей, установлены обычные стальные диски с колпаками. Из благ цивилизации присутствуют кондиционер, кнопка запуска двигателя и электропривод зеркал. Мультимедийная система отсутствует — на ее месте зияет заглушка, поэтому владельцу придется самостоятельно озаботиться установкой современной "головы".

"Покупая такую машину, нужно сразу заложить бюджет на установку качественной аудиосистемы и, возможно, камер кругового обзора. Внутренняя проводка у "японцев" надежная, но штатное оснащение в бюджетных версиях всегда было их слабым местом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Главным козырем модели остается багажное отделение. В стандартном состоянии его объем составляет 407 литров, но если сложить задний ряд сидений, полезное пространство увеличивается до 872 литров. Это позволяет перевозить крупногабаритные грузы, что делает Fielder прямым конкурентом утилитарных моделей вроде Toyota Probox.

Габариты и сравнение с конкурентами

По своим размерам Corolla Fielder компактнее привычного россиянам универсала Lada Largus. Длина японской машины составляет 4400 мм, ширина — 1695 мм, а высота — 1465 мм. Колесная база достигает 2600 мм, что на 305 мм меньше, чем у отечественного конкурента. Несмотря на более скромные внешние данные, эргономика салона позволяет с комфортом разместиться семье из четырех человек.

"Машина поставляется через систему параллельного импорта, что требует внимательного отношения к документам и прозрачности истории аукционного листа. Важно понимать, что за два миллиона вы получаете автомобиль с огромным остаточным ресурсом, который не потребует серьезных вложений в первые годы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Параметр Характеристики Toyota Corolla Fielder Двигатель 1.5 л (1NZ-FE), 109 л. с. Трансмиссия Вариатор (Aisin) Объем багажника 407 — 872 литра Примерная цена От 1 990 000 рублей

Ответы на популярные вопросы по Toyota Corolla Fielder

1. Какой реальный ресурс у двигателя этого автомобиля?

Мотор 1NZ-FE считается "миллионником" в кавычках: при адекватном обслуживании двигателя он стабильно ходит до 500 000 км без серьезного вмешательства. 2. Есть ли проблемы с запчастями на праворульные версии?

Нет, модель массовая, комплектующие для ходовой и двигателя идентичны многим леворульным аналогам и широко представлены на рынке. 3. Можно ли купить эту машину в кредит?

Да, большинство дилеров, занимающихся доставкой авто из Японии, сотрудничают с банками, предлагающими стандартные программы на подержанные и новые иномарки. 4. Подойдет ли этот универсал для плохих дорог?

У машины небольшой клиренс, однако подвеска отличается высокой энергоемкостью и живучестью на неровном покрытии.

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