Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн

В Россию вернулся один из самых практичных японских семейных автомобилей — Honda Freed. Несмотря на отсутствие официальных поставок, дилеры наладили ввоз машин из Японии по цене от 1,7 млн рублей. Это делает компактвэн серьезным конкурентом не только китайским моделям, но и отечественному автопрому, так как за сопоставимые деньги покупатель получает полноценный трехрядный салон и легендарную японскую надежность. Компактная альтернатива привычным минивэнам уже доступна для заказа в нескольких регионах страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda Freed

Стоимость и география поставок

На сегодняшний день Honda Freed удерживает статус одного из самых доступных семиместных автомобилей без пробега по РФ. Стартовый ценник во Владивостоке зафиксирован на отметке 1,7 млн рублей за версию в исполнении Air. Для сравнения, сегодня даже японская Honda оказалась дешевле новой Lada в ряде комплектаций, что подогревает интерес к праворульному сегменту. Основной поток заказов идет через Дальний Восток, однако география продаж охватывает Симферополь, Керчь, Хабаровск, Тюмень, Омск и Иркутск.

"При покупке машины через параллельный импорт важно учитывать не только базовую цену, но и расходы на логистику до конечного города. За 1,7-1,9 миллиона рублей клиент получает практически новый автомобиль, но нужно быть готовым к специфике правого руля, что в условиях города требует привыкания", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Версии Air и Crosstar: в чем разница

Покупателям предлагают два принципиально разных исполнения. Базовая модификация Air ориентирована на городские семьи: у нее большая площадь остекления, лаконичный дизайн и максимально комфортный второй ряд сидений. Исполнение Crosstar создано для любителей активного отдыха. Эту версию легко узнать по защитному пластиковому обвесу "по кругу", рейлингам на крыше и особому оформлению решетки радиатора. Примечательно, что обе версии могут оснащаться как передним, так и полным приводом, что редкость для компактных автомобилей этого класса.

Технические характеристики и оснащение

Под капотом всех версий скрывается проверенный временем 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 118 л. с., работающий в паре с вариатором. Несмотря на бюджетный по нынешним меркам статус, комплектации Freed удивляют: цифровая приборная панель, адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, камеры кругового обзора и электропривод сдвижных дверей. Инженеры Honda сохранили архитектуру салона, позволяющую комфортно разместить до семи человек при сохранении компактных внешних габаритов.

"Двигатель объемом полтора литра от Honda — это эталон ресурса, если вовремя менять масло. У этой модели нет критических дефектов, она проста в обслуживании. Главное — следить за состоянием вариатора и не перегревать его на бездорожье, даже если у вас версия с полным приводом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Сравнение с конкурентами на рынке

Разрыв в ценах между "серым" импортом из Японии и официальными поставками из Китая остается огромным. В то время как за Honda Freed просят менее 2 млн рублей, официально представленные в России аналоги стоят значительно дороже. Пока самая народная Lada готовит обновление, любители комфорта все чаще смотрят в сторону японских аукционов, где за те же деньги предлагается принципиально иной уровень электронных помощников и безопасности.

Модель и тип ввоза Минимальная цена (в рублях) Honda Freed Air (под заказ) от 1 700 000 Sollers SF1 (официально) от 2 250 000 Honda Freed Crosstar (4WD) от 1 890 000 SKM M7 (официально) от 2 945 000

"Наличие адаптивного круиз-контроля и систем удержания в полосе в базе за такую цену — серьезный козырь. Эти опции напрямую влияют на безопасность в дальних поездках, снижая утомляемость водителя", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о Honda Freed

1. Сколько мест в салоне Honda Freed?

Большинство предлагаемых версий имеют трехрядную компоновку на шесть или семь мест. Второй ряд может быть выполнен в виде двух раздельных кресел ("капитанских") или сплошного дивана. 2. Есть ли гарантия на такие автомобили?

Официальной заводской гарантии в России нет, так как машины завозятся по каналам параллельного импорта. Однако некоторые дилеры предлагают собственные программы технической поддержки. 3. Можно ли купить машину сразу из наличия?

На данный момент большинство предложений актуальны для покупки "под заказ" из Японии. Срок доставки до Владивостока и таможенная очистка обычно занимают несколько недель. 4. Доступны ли запчасти для ремонта в России?

Да, модель Freed технически унифицирована с популярной Honda Fit. Расходники и основные детали подвески и двигателя широко представлены на рынке, особенно в восточной части страны.

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