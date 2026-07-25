Эксперты раскрыли особенности обслуживания нового 90-сильного двигателя Lada Niva

Lada Niva Travel и Legend переходят на новый этап эволюции: классический мотор 1.7 литра окончательно уходит в прошлое, уступая место более мощному агрегату объемом 1.8 литра. Для владельцев это означает не только прибавку в 7 лошадиных сил, но и радикальное изменение в схеме обслуживания автомобиля. Переход с цепного привода ГРМ на ременной и отказ от гидрокомпенсаторов заставит водителей внимательнее следить за регламентными работами, чтобы избежать дорогостоящего ремонта двигателя.

Фото: За рулем is licensed under Free More info Lada Niva Sport

Конструктивные особенности: гибрид "Весты" и "Гранты"

Обновление линейки внедорожников "АвтоВАЗ" приурочил к значимым датам, полностью пересмотрев моторную гамму. Новый двигатель ВАЗ-11184 мощностью 90 л. с. представляет собой инженерный симбиоз. За основу взят блок цилиндров от Lada Vesta, на который установили восьмиклапанную головку блока от "Гранты". Такая конфигурация позволила улучшить тяговые характеристики, что критически важно для тяжелой полноприводной трансмиссии Нивы.

"Переход на новый блок цилиндров и облегченную поршневую группу — это логичный шаг для унификации производства. Однако покупателям стоит учитывать, что характер двигателя изменился, и это потребует иного подхода к эксплуатации, особенно в условиях бездорожья", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Важно, что изменения коснулись не только версии Travel, но и классической Lada Niva Legend. Старый мотор 21214, верой и правдой служивший десятилетиями, признан морально устаревшим. Несмотря на возросшую мощность, новая конструкция требует строгого соблюдения межсервисных интервалов.

Ремень вместо цепи: новые правила обслуживания

Главное новшество, которое вызывает дискуссии среди "нивоводов" — появление ремня ГРМ вместо привычной цепи. Эксперт "За рулем" Илья Хлебушкин подчеркивает, что это значительно упрощает конструкцию передней части двигателя. Больше не нужно снимать тяжелую переднюю крышку для проверки состояния привода, а полуавтоматический натяжитель стабилизирует работу механизма.

"Главный страх владельца — обрыв ремня и встреча клапанов с поршнями. Здесь завод подстраховался: в поршнях предусмотрены специальные выемки. Даже если ремень лопнет, двигатель просто заглохнет, не превратив внутренности в металлолом", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Регламент замены ремня установлен на отметке в 60 тысяч километров. Это позволяет владельцу заранее планировать визит в сервис, в отличие от цепи, которая могла растянуться непредсказуемо, сопровождая процесс характерным звоном и вибрациями.

Тонкости регулировки клапанов

Если в обслуживании ГРМ конструкция стала проще, то в вопросе тепловых зазоров ситуация обратная. Прежний мотор 1.7 оснащался гидрокомпенсаторами, которые автоматически выбирали зазоры и работали тихо годами. Новый агрегат 1.8 их лишен. Теперь владельцам придется возвращаться к старой практике механической регулировки.

Процедура стала сложнее, чем на старых "Жигулях". Ближе к пробегу в 100 тысяч километров владельцу потребуется частичная разборка двигателя: снятие распределительного вала и подбор специальных толкателей. Это требует высокой квалификации мастера и наличия набора калиброванных деталей.

"Отсутствие гидрокомпенсаторов делает мотор более привередливым к квалификации механика. Если пропустить момент регулировки, можно столкнуться с прогаром клапанов или повышенным расходом топлива. Рекомендую не затягивать с проверкой зазоров, особенно если планируются долгие поездки", — предупредил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Сравнение старого и нового моторов

Для понимания масштаба изменений стоит сравнить ключевые параметры агрегатов, с которыми теперь придется иметь дело покупателям отечественных внедорожников.

Параметр ВАЗ-21214 (1.7 л) ВАЗ-11184 (1.8 л) Мощность 83 л. с. 90 л. с. Привод ГРМ Цепь (ресурс до 150 тыс. км) Ремень (замена каждые 60 тыс. км) Регулировка клапанов Гидрокомпенсаторы (авто) Механическая (подбор толкателей) Риск при обрыве ГРМ Минимальный (цепь редко рвется) Безопасно (выемки в поршнях)

Переход на новые технологии коснулся не только двигателей, но и финансовой стороны владения. Например, снижение ключевой ставки может сделать покупку обновленной Нивы доступнее, однако стоимость владения из-за более сложного регламента ГРМ может незначительно вырасти в долгосрочной перспективе.

Ответы на популярные вопросы

1. Гнет ли клапаны при обрыве ремня на новом моторе Нивы? Нет, в новом 90-сильном двигателе используются поршни со специальными проточками. В случае обрыва ремня ГРМ клапаны не встречаются с поршневой группой, что исключает критическую поломку. 2. Как часто нужно менять ремень ГРМ? Заводской регламент и рекомендации экспертов указывают на необходимость замены комплекта ГРМ (ремень и ролики) каждые 60 000 километров пробега. 3. Нужно ли теперь регулировать клапаны вручную? Да, в отличие от старого мотора 1.7, новый агрегат не имеет гидрокомпенсаторов. Проверку зазоров рекомендуется проводить раз в 90-100 тысяч километров с подбором толкателей. 4. Можно ли поставить новый мотор 1.8 в старую Ниву? Технически это возможно, так как точки крепления во многом совпадают, но такая процедура потребует замены блока управления двигателем, проводки и последующей регистрации изменений в ГИБДД.

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