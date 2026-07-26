Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таможенная служба РФ пересмотрела правила ввоза машин из ЕАЭС и начисляет пени покупателям
Илон Маск потерял статус триллионера на фоне резкого падения капитализации компании SpaceX
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Секретный салат из СССР возвращается: яблоко и огурец делают вкус по-настоящему незабываемым
В Ростове-на-Дону ураганный ветер спровоцировал сбой в движении пассажирских поездов
Битва за жизнь на Эльбрусе: два альпиниста погибли, четверых ищут на высоте 5100 метров
Не масло и не духовка: именно этот прием делает рулеты из лаваша золотистыми и невероятно хрустящими
Бензин решили оставить дома: Россия продлила запрет на экспорт топлива до конца года
Черная вдова уже не только на юге: смертельно опасные каракурты добрались до новых регионов России

Бензин больше не в моде: в России зафиксирован взрывной отказ от двигателей внутреннего сгорания

Авто

Российский авторынок переживает масштабную трансформацию: покупатели массово пересаживаются на автомобили с электрическими двигателями и гибридными силовыми установками. Спрос на такие машины во второй половине года вырос почти в два раза по сравнению с показателями начала 2026-го. Водителей привлекают не только технологичность китайских брендов вроде Avatr и Geely, но и существенная экономия на топливе, особенно при наличии доступа к инфраструктуре для подзарядки.

Geely EX5
Фото: commons.wikimedia.org by Agratsa, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Geely EX5

Взрывной рост: статистика продаж гибридов и электрокаров

Данные за период с конца июня по середину июля 2026 года фиксируют резкий скачок интереса к экологичному транспорту. Если в первой половине года еженедельно продавалось в среднем 1173 гибрида и 178 электромобилей, то к июлю эти цифры взлетели до 2144 и 326 единиц соответственно. Такая динамика подтверждает общемировой тренд, когда электромобили и гибриды вытесняют бензиновые авто, становясь основным выбором для городских жителей.

"Резкое увеличение спроса связано с тем, что люди начали считать деньги. Сейчас электромобили с домашней зарядкой обходятся дешевле традиционных машин, а развитие сети станций на федеральных трассах снимает страх остаться с пустым аккумулятором посреди дороги", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Лидеры симпатий: какие модели выбирают россияне

В сегменте чистых электрокаров первенство удерживает Umo 5 — за отчетный период реализовано 270 машин. Следом идут премиальные Avatr 11 и Avatr 12, которые суммарно выбрали более 260 покупателей. Не отстает и отечественный "Москвич 3е", сохранивший позиции в топ-5. Среди подключаемых гибридов (PHEV) безоговорочным фаворитом стал Geely EX5 EM-I, разошедшийся тиражом свыше 1700 экземпляров.

"Техническая надежность современных китайских гибридов уже не вызывает вопросов. Большинство проблем с электроникой или батареями, которые встречались на ранних этапах, инженеры устранили. Однако владельцам стоит помнить, что такие машины требуют квалифицированного сервиса и специфического диагностического оборудования", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Категория / Модель Продажи (ед. за период)
Geely EX5 EM‑I (Гибрид) 1734
Evolute I‑Space (Гибрид) 1048
Umo 5 (Электро) 270
Avatr 11 (Электро) 159

Вторичный рынок: почему растет интерес к подержанным гибридам

Параллельно с первичным рынком оживился и сегмент б/у автомобилей. Интерес к подержанным гибридам в июне вырос на 30% по сравнению с январем текущего года. Если сравнивать с прошлым летом, спрос подскочил сразу на 60%. Покупатели ищут экономичные варианты, которые уже прошли проверку российскими условиями эксплуатации.

"При покупке подержанного гибрида или электрокара критически важно проверять остаточную емкость батареи и состояние высоковольтной проводки. Ремонт этих узлов крайне дорог, а любые следы неквалифицированного вмешательства в электрику могут привести не только к поломке, но и к возгоранию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Ответы на популярные вопросы о покупке электрокаров

Какие электромобили сейчас самые популярные в России?
Лидерами продаж являются модели брендов Umo и Avatr, также стабильным спросом пользуется электрическая версия "Москвича".

Насколько выросли продажи гибридных машин в этом году?
Средненедельные реализации новых подключаемых гибридов увеличились почти вдвое — с 1173 до 2144 единиц за полгода.

Стоит ли покупать подержанный гибрид?
Интерес к ним растет (+60% за год), но покупка требует тщательной диагностики силовой установки и батареи экспертами.

Почему россияне стали чаще выбирать такие авто?
Основные причины — экономия на топливе, развитие зарядной инфраструктуры и расширение модельного ряда от китайских производителей.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Прогнозы и статистика
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Еда и рецепты
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Скандал с Пересильд лишь вершина айсберга: Юрий Лоза назвал главную беду российского кино
Кино. Новости и обзоры
Скандал с Пересильд лишь вершина айсберга: Юрий Лоза назвал главную беду российского кино
Популярное
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу

Как правильно размножить чёрную смородину зелёными черенками: экспертные советы по выбору побегов, технике нарезки и укоренению для здорового сада.

Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Скандал с Пересильд лишь вершина айсберга: Юрий Лоза назвал главную беду российского кино
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов
Не сухая яичница, а сочная тортилья: культовый испанский сытный завтрак на сковороде
Не сухая яичница, а сочная тортилья: культовый испанский сытный завтрак на сковороде
Последние материалы
Илон Маск потерял статус триллионера на фоне резкого падения капитализации компании SpaceX
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Секретный салат из СССР возвращается: яблоко и огурец делают вкус по-настоящему незабываемым
В Ростове-на-Дону ураганный ветер спровоцировал сбой в движении пассажирских поездов
Битва за жизнь на Эльбрусе: два альпиниста погибли, четверых ищут на высоте 5100 метров
Не масло и не духовка: именно этот прием делает рулеты из лаваша золотистыми и невероятно хрустящими
Бензин решили оставить дома: Россия продлила запрет на экспорт топлива до конца года
Черная вдова уже не только на юге: смертельно опасные каракурты добрались до новых регионов России
Зрители проигнорировали блокбастеры: один мультфильм обставил всех лидеров стриминга Netflix
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.