Бензин больше не в моде: в России зафиксирован взрывной отказ от двигателей внутреннего сгорания

Российский авторынок переживает масштабную трансформацию: покупатели массово пересаживаются на автомобили с электрическими двигателями и гибридными силовыми установками. Спрос на такие машины во второй половине года вырос почти в два раза по сравнению с показателями начала 2026-го. Водителей привлекают не только технологичность китайских брендов вроде Avatr и Geely, но и существенная экономия на топливе, особенно при наличии доступа к инфраструктуре для подзарядки.
Данные за период с конца июня по середину июля 2026 года фиксируют резкий скачок интереса к экологичному транспорту. Если в первой половине года еженедельно продавалось в среднем 1173 гибрида и 178 электромобилей, то к июлю эти цифры взлетели до 2144 и 326 единиц соответственно. Такая динамика подтверждает общемировой тренд, когда электромобили и гибриды вытесняют бензиновые авто, становясь основным выбором для городских жителей.
"Резкое увеличение спроса связано с тем, что люди начали считать деньги. Сейчас электромобили с домашней зарядкой обходятся дешевле традиционных машин, а развитие сети станций на федеральных трассах снимает страх остаться с пустым аккумулятором посреди дороги", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
В сегменте чистых электрокаров первенство удерживает Umo 5 — за отчетный период реализовано 270 машин. Следом идут премиальные Avatr 11 и Avatr 12, которые суммарно выбрали более 260 покупателей. Не отстает и отечественный "Москвич 3е", сохранивший позиции в топ-5. Среди подключаемых гибридов (PHEV) безоговорочным фаворитом стал Geely EX5 EM-I, разошедшийся тиражом свыше 1700 экземпляров.
"Техническая надежность современных китайских гибридов уже не вызывает вопросов. Большинство проблем с электроникой или батареями, которые встречались на ранних этапах, инженеры устранили. Однако владельцам стоит помнить, что такие машины требуют квалифицированного сервиса и специфического диагностического оборудования", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
|Категория / Модель
|Продажи (ед. за период)
|Geely EX5 EM‑I (Гибрид)
|1734
|Evolute I‑Space (Гибрид)
|1048
|Umo 5 (Электро)
|270
|Avatr 11 (Электро)
|159
Параллельно с первичным рынком оживился и сегмент б/у автомобилей. Интерес к подержанным гибридам в июне вырос на 30% по сравнению с январем текущего года. Если сравнивать с прошлым летом, спрос подскочил сразу на 60%. Покупатели ищут экономичные варианты, которые уже прошли проверку российскими условиями эксплуатации.
"При покупке подержанного гибрида или электрокара критически важно проверять остаточную емкость батареи и состояние высоковольтной проводки. Ремонт этих узлов крайне дорог, а любые следы неквалифицированного вмешательства в электрику могут привести не только к поломке, но и к возгоранию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.
Какие электромобили сейчас самые популярные в России?
Лидерами продаж являются модели брендов Umo и Avatr, также стабильным спросом пользуется электрическая версия "Москвича".
Насколько выросли продажи гибридных машин в этом году?
Средненедельные реализации новых подключаемых гибридов увеличились почти вдвое — с 1173 до 2144 единиц за полгода.
Стоит ли покупать подержанный гибрид?
Интерес к ним растет (+60% за год), но покупка требует тщательной диагностики силовой установки и батареи экспертами.
Почему россияне стали чаще выбирать такие авто?
Основные причины — экономия на топливе, развитие зарядной инфраструктуры и расширение модельного ряда от китайских производителей.
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