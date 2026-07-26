Таможенная служба РФ пересмотрела правила ввоза машин из ЕАЭС и начисляет пени покупателям

Российские автовладельцы, купившие машины в Казахстане после 1 апреля 2024 года, столкнулись с массовыми доначислениями утилизационного сбора. Суммы в долговых квитанциях достигают 3 миллионов рублей, при этом требования приходят "задним числом" даже тем, кто давно перепродал автомобиль. Из-за изменения позиции Федеральной таможенной службы (ФТС) под ударом оказались более 30 тысяч человек, которые доверились официальным разъяснениям чиновников, оказавшимся в итоге недействительными.

Фото: Pravda.ru by Елена Смирнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автовоз с легковыми автомобилями

Ловушка казахского импорта: как возникли долги

Схемы ввоза автомобилей через Казахстан стали популярными после ухода западных брендов из России. Покупатели везли как собранные в республике машины, так и иномарки, импортированные через её территорию. Схема казалась прозрачной: оплата стоимости авто, таможенная пошлина (от 300 тысяч до 1,2 млн рублей) и получение легального электронного ПТС от ФТС. Однако в сентябре 2025 года ситуация резко изменилась: владельцы начали массово получать уведомления о необходимости доплатить огромные суммы.

"Ситуация выглядит критической, так как многие люди ориентировались на действующие на тот момент правила и официальные ответы ведомств. Теперь они оказались перед фактом огромного долга, который зачастую превышает рыночную стоимость самого автомобиля", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Компенсационная формула и ошибка ФТС

Корень проблемы кроется в постановлении правительства №1291 от 1 апреля 2024 года. Документ ввел компенсационную формулу: к базовому утильсбору добавился коэффициент, зависящий от размера таможенной пошлины, НДС и акциза. Долгое время считалось, что если на машину есть сертификат о происхождении из Казахстана, эта формула не применяется. Эту позицию подтверждали высокопоставленные чиновники ФТС на вебинарах летом 2024 года и региональные таможенные посты в официальных письмах.

Однако осенью 2025 года ФТС пересмотрела подход. Теперь выяснилось, что платить должны все, кто ввез авто после апреля 2024 года. При этом требования об оплате приходят не только текущим владельцам, но и всем участникам цепочки перепродаж. Это ставит под угрозу права граждан, которые приобрели машину, полагаясь на знание правил и чистоту документов, выданных государством.

"С точки зрения закона, обязанность по уплате сборов лежит на декларанте, но механизм взыскания может затронуть и последующих покупателей через блокировку документов. Если утильсбор не оплачен в полном объеме, эксплуатация транспортного средства может быть ограничена", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Последствия для владельцев: пени и аннулирование ПТС

Для большинства пострадавших суммы от 800 тысяч до 3 миллионов рублей являются запредельными. К основному долгу таможня начисляет пени и штрафы, хотя водителей никто не предупреждал о смене правил игры. Более того, неоплата сбора грозит аннулированием электронного паспорта транспортного средства. В такой ситуации машина превращается в "недвижимость", которую нельзя законно эксплуатировать или продать.

"При планировании покупки дорогостоящего имущества, особенно в кредит, такие непредвиденные расходы могут полностью разрушить бюджет семьи. Это создает избыточную долговую нагрузку на граждан, которые совершали сделку в рамках закона", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Параметр Детали изменений Минимальный добор 800 000 рублей Максимальный добор 3 000 000 рублей Причина начислений Внедрение компенсационной формулы (Пост. №1291) Риск для владельца Аннулирование ЭПТС, арест счетов, запрет на продажу

Ответы на популярные вопросы

Кому приходят уведомления о доплате?

Требования получают владельцы машин, ввезенных из Казахстана после 1 апреля 2024 года, если при расчете утильсбора не учитывалась разница в таможенных пошлинах и налогах. Можно ли оспорить начисление, если ФТС ранее подтверждала отсутствие долга?

Юристы рекомендуют собирать все официальные ответы таможни и вебинары, однако практика показывает, что суды часто встают на сторону государства в вопросах пополнения бюджета. Что будет, если не заплатить 3 миллиона рублей?

Таможня может инициировать процедуру взыскания через суд, наложить арест на имущество и добиться аннулирования действующего ЭПТС на автомобиль. Нужно ли платить за старые машины, купленные до апреля 2024 года?

Нет, действие постановления №1291 и компенсационной формулы распространяется только на те транспортные средства, которые пересекли границу после вступления документа в силу.

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