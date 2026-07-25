Вице-премьер Александр Новак сообщил о временном возврате к выпуску бензина Евро-3

Российские нефтеперерабатывающие заводы временно вернулись к выпуску бензина класса "Евро-3". Это решение приняли, чтобы избежать дефицита топлива на внутреннем рынке. Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что мера носит временный характер: как только заводы восстановят полную мощность, производство полностью переведут на стандарт пятого класса с лучшими экологическими показателями.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь советских автомобилей на АЗС на закате

Правительство официально разрешило выпуск бензина "Евро-3" до конца 2026 года. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном продлении этого срока до июля 2027 года для бензина и дизеля классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4".

"Это временное решение, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита", — пояснил вице-премьер РФ Александр Новак.

Причины кризиса и влияние на переработку

Ситуация на рынке моторного топлива осложнилась в начале лета из-за атак украинских дронов на НПЗ. Это привело к резкому падению объемов переработки нефти.

Показатель Значение / Срок Объем переработки в РФ (июнь) 4,1 млн баррелей в сутки (минимум за годы) Срок действия разрешения на "Евро-3" До конца 2026 года Запрет на экспорт бензина Продлен до конца текущего года

Ситуация в Татарстане

В Поволжье топливный дефицит вызвал ажиотаж на заправках. Раис Татарстана Рустам Минниханов оперативно отреагировал на проблему: он распорядился усилить проверки АЗС и создал специальный штаб по контролю ситуации с топливом во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

К концу июля ситуация стабилизировалась. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев отметил улучшение снабжения в Татарстане и других регионах. Рустам Минниханов подтвердил, что вопрос обеспечения горючим сельхозтехники к началу уборочной кампании решен.

Меры поддержки рынка

Для стабилизации цен и объемов Госдума расширила механизм топливного демпфера. Также уточнили порядок взимания акцизов с бензина, который получают путем смешивания нафты с другими компонентами.

Параллельно Минсельхоз изучает спрос аграриев на дизельное топливо с повышенным содержанием серы (от 0,3 до 0,9%) и печное топливо, что может стать дополнительным инструментом поддержки сельского хозяйства в период восстановления НПЗ.