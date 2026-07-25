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Большинство российских водителей выплатили менее 5 тысяч рублей штрафов за год

Авто

Подавляющее большинство российских водителей переоценивают свои знания правил дорожного движения (ПДД), что не спасает их от регулярных штрафов. Согласно исследованию "Ренессанс Страхования" и сервиса "Автокод", 95% автомобилистов оценивают свой уровень знаний минимум на "хорошо", однако 63% из них нарушали правила за последний год.

Мужчина возмущен штрафом на машине во дворе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина возмущен штрафом на машине во дворе

Разрыв между теорией и практикой

Опрос 1100 жителей крупных городов показал, что лишь 15% респондентов уверены в доскональном знании каждого пункта ПДД. Большинство (80%) признают наличие пробелов в знаниях, а 4% ориентируются только в базовых нормах.

Несмотря на высокую самооценку, почти каждый третий водитель нарушает правила систематически. При этом только 37% участников опроса заявили, что за год не создавали аварийных ситуаций. Самым массовым нарушением стало превышение скорости — с ним столкнулись 88% попавших в поле зрения ГИБДД или камер.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что высокая самооценка водителей при наличии фактических нарушений часто связана с тем, что люди путают знание текста правил с умением применять их в сложных дорожных условиях. Это создает ложное чувство безопасности, которое исчезает только после получения штрафа или ДТП.

Причины и стоимость ошибок

Водители редко винят в нарушениях отсутствие знаний. Основными факторами стали уверенность в безнаказанности и невнимательность (по 66%), а также спешка (61%). Среди тех, кто уже нарушил ПДД, лидируют следующие причины:

  • сложная организация движения и развязки — 51%;
  • подстройка под общий поток — 28%;
  • дефицит времени — 26%;
  • убежденность в безопасности маневра — 26%.

Интересно, что каждый четвертый (26%) сознательно нарушил правила, пытаясь избежать возможного столкновения. Погодные условия стали причиной лишь для 17% опрошенных.

Финансовые потери от штрафов для большинства оказались незначительными: 73% водителей выплатили за год менее 5 тыс. рублей. Суммы свыше 10 тыс. рублей зафиксированы всего у 3% респондентов.

Экспертный комментарий: "Ситуация, когда водитель считает, что знает ПДД, но нарушает их из-за "сложных развязок", говорит о системной проблеме восприятия дорожной среды. Знание правил как текста не равно навыку безопасного вождения", — отметил автомобильный юрист Олег Зорин.

Экспертная проверка:
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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