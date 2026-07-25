Большинство российских водителей выплатили менее 5 тысяч рублей штрафов за год

Подавляющее большинство российских водителей переоценивают свои знания правил дорожного движения (ПДД), что не спасает их от регулярных штрафов. Согласно исследованию "Ренессанс Страхования" и сервиса "Автокод", 95% автомобилистов оценивают свой уровень знаний минимум на "хорошо", однако 63% из них нарушали правила за последний год.
Опрос 1100 жителей крупных городов показал, что лишь 15% респондентов уверены в доскональном знании каждого пункта ПДД. Большинство (80%) признают наличие пробелов в знаниях, а 4% ориентируются только в базовых нормах.
Несмотря на высокую самооценку, почти каждый третий водитель нарушает правила систематически. При этом только 37% участников опроса заявили, что за год не создавали аварийных ситуаций. Самым массовым нарушением стало превышение скорости — с ним столкнулись 88% попавших в поле зрения ГИБДД или камер.
Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что высокая самооценка водителей при наличии фактических нарушений часто связана с тем, что люди путают знание текста правил с умением применять их в сложных дорожных условиях. Это создает ложное чувство безопасности, которое исчезает только после получения штрафа или ДТП.
Водители редко винят в нарушениях отсутствие знаний. Основными факторами стали уверенность в безнаказанности и невнимательность (по 66%), а также спешка (61%). Среди тех, кто уже нарушил ПДД, лидируют следующие причины:
Интересно, что каждый четвертый (26%) сознательно нарушил правила, пытаясь избежать возможного столкновения. Погодные условия стали причиной лишь для 17% опрошенных.
Финансовые потери от штрафов для большинства оказались незначительными: 73% водителей выплатили за год менее 5 тыс. рублей. Суммы свыше 10 тыс. рублей зафиксированы всего у 3% респондентов.
Экспертный комментарий: "Ситуация, когда водитель считает, что знает ПДД, но нарушает их из-за "сложных развязок", говорит о системной проблеме восприятия дорожной среды. Знание правил как текста не равно навыку безопасного вождения", — отметил автомобильный юрист Олег Зорин.
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