Специалисты оценили состояние и стоимость редкого Москвича-2141 в Подмосковье

В Подмосковье выставлен на продажу хэтчбек Москвич-2141 1990 года выпуска с пробегом 1269 километров. Состояние автомобиля оценивается как близкое к заводскому: в салоне частично сохранена оригинальная транспортировочная пленка. Стоимость лота составляет 1,5 млн рублей.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь советских ретроавтомобилей на АЗС

Технические характеристики и состояние

Автомобиль оснащен передним приводом и пятиступенчатой механической трансмиссией. Силовая установка представлена двигателем УЗАМ-412 объемом 1,5 литра с мощностью 72 л. с. По имеющимся данным, машина находилась в одном владении и хранилась в условиях коллекции.

Автомобильный инженер Александр Громов отмечает, что для машин с таким минимальным пробегом основным риском становится деградация резинотехнических изделий: прокладок, патрубков и шин. Даже при отсутствии износа от езды материалы стареют от времени, что требует тщательной ревизии перед запуском двигателя.

Рыночный контекст

Цена в 1,5 млн рублей выводит экземпляр из категории обычного подержанного транспорта в сегмент коллекционных раритетов. Для сравнения: эта сумма сопоставима со стоимостью новой Lada Vesta в базовой комплектации.

Автоэксперт Игорь Моржаретто указывает, что стоимость подобных экземпляров определяется не техническими характеристиками или полезностью в эксплуатации, а степенью аутентичности и редкостью сохранности. Для коллекционера наличие заводской пленки и минимальный пробег являются главными факторами ценообразования.