Не пленка, а химия: зачем владельцы Zeekr 9X полностью удаляют заводской хром с кузова

Владельцы современных кроссоверов, таких как Zeekr 9X, все чаще стремятся уйти от избыточного заводского декора, отдавая предпочтение строгим эстетическим решениям. Процедура удаления хрома, превращающая блестящие детали в матовый черный ансамбль, стала популярным способом индивидуализации электрокаров, которые стремительно вытесняют бензиновые аналоги на глобальном рынке.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Zeekr 9X

Выбор между оклейкой и химическим удалением слоя

Этапы технического процесса

Экспертиза по обслуживанию и безопасности

Основной задачей при работе с Zeekr 9X стало создание стойкого покрытия без потери качества геометрии всех элементов. В отличие от простых кузовных решений, таких как обновленная архитектура кроссоверов, где упор делается на снижение цены производства, здесь требовалась глубокая химическая модификация поверхности.

Процесс стартует с демонтажа декоративных элементов. Вместо использования виниловых пленок специалисты применяют химическое удаление хромированного напыления вместе с заводским слоем.

После подготовки поверхности наносится профессиональный грунт, обеспечивающий адгезию, и финишный состав глубокого черного тона. Завершает работу защитный матовый лак. Такой подход повышает надежность покрытия при эксплуатации, по аналогии с тем, как оптимизация сервиса и зарядки снижает общие расходы на содержание электромобиля.

Параметр Химический антихром Тип воздействия Удаление молекулярного слоя Устойчивость Высокая к химии и перепадам температур Геометрия детали Сохраняется при заводских зазорах

Качественная сборка после антихрома критически важна: нарушение заводских зазоров недопустимо. По сути, это напоминает работу по техническому переоснащению инфраструктуры, где точность исполнения определяет итоговый коэффициент безопасности автомобиля.

Как поясняет специалист по техническим дефектам Михаил Лазарев, любое неквалифицированное вмешательство в заводскую сборку чревато быстрой деградацией материалов и нарушением герметичности узлов крепления.

В свою очередь, мастер по детейлингу Максим Терехов отмечает, что матовое покрытие требует иного подхода к ежедневному уходу, нежели глянцевое, однако отсутствие лишних движений при эксплуатации делает его предпочтительным для премиальных моделей. Это перекликается с тем, как автоматические трансмиссии прошлого скрывали сложность управления, упрощая жизнь водителю.

Ответы на популярные вопросы о химическом антихроме

Влияет ли удаление хрома на гарантию автомобиля?

Механическое вмешательство в штатные детали может стать основанием для отказа производителя в гарантии на конкретный узел. Требуется предварительная консультация с дилером.

Нужно ли дополнительно ухаживать за матовым покрытием?

Матовое покрытие устойчиво к дорожной химии, однако при очистке стоит избегать агрессивных растворителей и жестких абразивов, как при процедурах продувки двигателя, где важна деликатность воздействия.

По оценке эксперта по дорожной безопасности Андрея Киселёва, изменение внешних габаритов или отражающих свойств кузова за счет смены покрытия не должно нарушать требования технических регламентов, касающихся световозвращающих элементов автомобиля.