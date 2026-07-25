Электромобили и гибриды вытесняют бензиновые авто на рынке Китая

Электромобили и гибриды доминируют в потребительских предпочтениях на внутреннем рынке Китая. По данным ассоциаций CADA и CPCA, лидером продаж кроссоверов в первой половине 2026 года стала Tesla Model Y, сохранившая высокий спрос вопреки технологическому давлению местных брендов.

Фото: commons.wikimedia.org by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Model Y

Лидеры рынка: электричество против ДВС

Первое место занял электрокроссовер Tesla Model Y с результатом 172 513 регистраций. Модель собирается в Шанхае и предлагается по цене от 263,5 до 313,5 тыс. юаней (около 3,05-3,6 млн рублей). Автомобиль оснащается батареями на 62,5 или 78,4 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 821 км по циклу CLTC.

Вторую строчку занимает Li Auto i6 — 120 443 единицы. Модель доступна в единственной комплектации за 249,8 тыс. юаней (с опциями цена доходит до 282,9 тыс. юаней). Электрокар с батареей на 87,3 кВт·ч развивает от 340 до 544 л. с. в зависимости от типа привода.

Единственным бензиновым автомобилем в первой тройке стал Geely Atlas IV (110 621 шт.), который послужил базой для российской Volga K40. Стоимость модели в Китае составляет 99,9-129,9 тыс. юаней.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что высокая доля электромобилей в топе отражает специфику китайского рынка и государственную поддержку "зеленого" транспорта, однако присутствие в списке бензиновых моделей Geely подтверждает сохраняющийся спрос на традиционные силовые установки.

Промежуточные позиции и глобальные бренды

В топ-5 также вошли Xiaomi YU7 (104 559 шт.) и Fang Cheng Bao Ti7 от BYD (94 417 шт.). Модель Xiaomi, несмотря на амбиции конкурировать с Tesla, ограничена текущими производственными мощностями завода под Пекином.

Далее следуют модели BYD Sealion 06 (86 512 шт.) и BYD Yuan Up (82 870 шт.). Последний представляет собой компактный городской электрокар с ценой от 74,8 тыс. юаней.

Среди иностранных брендов в десятку попали:

Volkswagen Tiguan L (82 806 шт.) — продукт совместного предприятия с SAIC;

Toyota Frontlander (78 625 шт.) — результат партнерства Toyota и GAC.

Замыкают список Geely Monjaro (82 264 шт.), который также является донором для проектов Volga, и вышеупомянутая Toyota.