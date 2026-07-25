Электромобили с домашней зарядкой обходятся дешевле бензиновых авто

Электромобиль с доступом к домашней или офисной зарядке обходится в содержании дешевле бензиновых авто и некоторых отечественных моделей LADA. Основная экономия достигается за счет низкой стоимости электроэнергии по сравнению с топливом и упрощенного технического обслуживания.

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Стоимость километра пробега

Экономический эффект напрямую зависит от способа восполнения энергии. При среднем расходе 18 кВт·ч на 100 км затраты на домашнюю зарядку в Москве составляют от 80 до 150 рублей. Использование платных городских станций увеличивает эту сумму до 270-360 рублей.

Для сравнения, затраты других типов силовых установок на аналогичную дистанцию выше:

Газовый автомобиль: 200-350 рублей;

Дизельный автомобиль: около 550 рублей;

Бензиновый автомобиль (АИ-95): более 600 рублей.

Расчеты основаны на средних ценах за литр топлива: бензин АИ-95 — 78,04 рубля, дизель — 91,21 рубля.

Техническое обслуживание и льготы

Снижение расходов обеспечивается отсутствием в электромобиле ряда узлов, требующих регулярного сервиса. Владельцу не нужно менять моторное масло, свечи зажигания и топливные фильтры. Также медленнее изнашиваются тормозные колодки благодаря системе рекуперации, которая замедляет автомобиль за счет работы электродвигателя в режиме генератора.

Дополнительную выгоду дают региональные льготы, включая бесплатную парковку и налоговые преференции для владельцев электротранспорта.

Экспертный комментарий: "Низкая стоимость владения электромобилем реализуется только при наличии собственной точки зарядки. При переходе на коммерческие станции разница в расходах с газовым транспортом сокращается, а зависимость от тарифов операторов зарядных сетей растет", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.