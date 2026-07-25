Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роботы больше не слушаются людей: распределенный интеллект изменил правила войны
Болезненная измена забыта навсегда: Николь Кидман нашла утешение в компании влиятельного бизнесмена
Лошади вместо женихов на ферме: разведённая Оксана Самойлова объяснила отказ от личной жизни
Аномалии температуры в Атлантике могут изменить распределение осадков в Африке и Бразилии
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Биомиметический робот освоил перемещение в воздухе и под водой
Китайские НПЗ начали досрочно выкупать российскую нефть из порта Козьмино
Седина размножается от пинцета? Правда ли, что вместо одного волоса вырастет пара
Бедные почвы больше не проблема: песчаная вишня изменит подход к освоению сложных участков

Электромобили с домашней зарядкой обходятся дешевле бензиновых авто

Авто

Электромобиль с доступом к домашней или офисной зарядке обходится в содержании дешевле бензиновых авто и некоторых отечественных моделей LADA. Основная экономия достигается за счет низкой стоимости электроэнергии по сравнению с топливом и упрощенного технического обслуживания.

электромобиль против ДВС
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
электромобиль против ДВС

Стоимость километра пробега

Экономический эффект напрямую зависит от способа восполнения энергии. При среднем расходе 18 кВт·ч на 100 км затраты на домашнюю зарядку в Москве составляют от 80 до 150 рублей. Использование платных городских станций увеличивает эту сумму до 270-360 рублей.

Для сравнения, затраты других типов силовых установок на аналогичную дистанцию выше:

  • Газовый автомобиль: 200-350 рублей;
  • Дизельный автомобиль: около 550 рублей;
  • Бензиновый автомобиль (АИ-95): более 600 рублей.

Расчеты основаны на средних ценах за литр топлива: бензин АИ-95 — 78,04 рубля, дизель — 91,21 рубля.

Техническое обслуживание и льготы

Снижение расходов обеспечивается отсутствием в электромобиле ряда узлов, требующих регулярного сервиса. Владельцу не нужно менять моторное масло, свечи зажигания и топливные фильтры. Также медленнее изнашиваются тормозные колодки благодаря системе рекуперации, которая замедляет автомобиль за счет работы электродвигателя в режиме генератора.

Дополнительную выгоду дают региональные льготы, включая бесплатную парковку и налоговые преференции для владельцев электротранспорта.

Экспертный комментарий: "Низкая стоимость владения электромобилем реализуется только при наличии собственной точки зарядки. При переходе на коммерческие станции разница в расходах с газовым транспортом сокращается, а зависимость от тарифов операторов зарядных сетей растет", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Военные новости
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Прогнозы и статистика
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Популярное
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС

Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.

Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Последние материалы
Болезненная измена забыта навсегда: Николь Кидман нашла утешение в компании влиятельного бизнесмена
Лошади вместо женихов на ферме: разведённая Оксана Самойлова объяснила отказ от личной жизни
Аномалии температуры в Атлантике могут изменить распределение осадков в Африке и Бразилии
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Биомиметический робот освоил перемещение в воздухе и под водой
Китайские НПЗ начали досрочно выкупать российскую нефть из порта Козьмино
Электромобили с домашней зарядкой обходятся дешевле бензиновых авто
Седина размножается от пинцета? Правда ли, что вместо одного волоса вырастет пара
Бедные почвы больше не проблема: песчаная вишня изменит подход к освоению сложных участков
Не сухая яичница, а сочная тортилья: культовый испанский сытный завтрак на сковороде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.