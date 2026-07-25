Техника для избранных: почему комфорт без лишних движений в СССР стал уделом партийных элит

Советский автопром принято считать царством механических коробок передач, однако разработки автоматических трансмиссий велись в СССР еще с послевоенных лет. Первые серийные образцы появились в середине 1950-х, но из-за дефицита качественных смазочных материалов, отсутствия сервисной инфраструктуры и специфики плановой экономики "автоматы" превратились в привилегию партийной элиты и спецслужб. Рядовые автовладельцы были вынуждены десятилетиями довольствоваться "техникой для сильных духом", пока редкие экземпляры с гидромеханикой оставались засекреченными или поставлялись исключительно на экспорт.

Фото: commons.wikimedia.org by Георгий Вовк, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Газ 21 Волга

Первые шаги: "Москвич" и немецкие инженеры

История советской автоматической трансмиссии началась практически одновременно с запуском массового производства легковых машин после войны. В 1947 году первый образец "автомата" примерил "Москвич-400". Разработку вели в Берлине под руководством профессора В. Сороко-Новицкого силами немецких специалистов, работавших на советскую администрацию. Коробку готовили для перспективного такси с удлиненной базой, однако столичный завод МЗМА, перегруженный текущими задачами, не решился на освоение сложнейшего агрегата.

Параллельно в 1949 году Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) экспериментировал с авангардным проектом НАМИ-013. Там использовали систему, напоминающую американскую Vacamatic: четыре передачи были сгруппированы в два диапазона, внутри которых переключение происходило автоматически. Эти инновации остались в единственных экземплярах, так как рынок тогда не требовал комфорта в ущерб надежности. Сегодня даже современные кроссоверы на зарубежных платформах стремятся к упрощению ради снижения затрат, а в 40-е годы такая сложность казалась промышленникам избыточной.

"Обслуживание таких агрегатов в послевоенные годы было практически невозможным: не хватало ни специальных масел, ни специалистов, способных настроить гидроблок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Горьковский опыт: почему "Волга" лишилась автомата

Настоящий серийный прорыв случился в 1957 году с выходом "Волги" ГАЗ-М21. Инженеры ГАЗа спроектировали трехступенчатую трансмиссию, опираясь на конструкцию Ford. Предполагалось, что именно автоматическая версия станет основной, а механику оставят лишь для таксопарков. Однако реальность оказалась суровой: владельцы первых машин с "автоматами" столкнулись с отсутствием сервиса и качественного масла. Доходило до того, что водители приезжали на завод с требованием заменить "капризный" агрегат на обычную ручную коробку от "Победы".

В итоге автоматическими ГАЗ-21 оснастили лишь несколько сотен машин. Эксперимент признали неудачным для массового сектора, и завод сосредоточился на механике. Редкие выезды на таких авто сегодня требуют особого внимания к технике, причем иногда полезно использовать спортивный режим работы двигателя для вывода продуктов сгорания, если машина долго стояла в коллекции или эксплуатируется в щадящем городском цикле.

"Основная проблема советских автоматов была не в конструкции, а в эксплуатации. Водители просто не понимали, как ими пользоваться, перегревали фрикционы и заливали в коробку веретенное масло, что моментально губило технику", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Спецтранспорт и лимузины: автомат как гостайна

Если рядовому гражданину автомат не полагался, то для государственных нужд он стал стандартом. С 1959 года "Чайки" ГАЗ-13 и ЗИЛ-111 оснащались гидромеханическими трансмиссиями. На "Чайке" управление было кнопочным — по последней моде детройтского дизайна. Три ступени и мощный V8 обеспечивали плавность хода, недостижимую для обычных седанов. Позже эти агрегаты перекочевали на ГАЗ-14 и секретные спецмашины "КГБ-сопровождения".

Для спецслужб выпускались внешне не отличимые от обычных седанов ГАЗ-23 и ГАЗ-24-24. Под капотом у них скрывался мотор и автомат от "Чайки". Чтобы не привлекать лишнего внимания, в салоне часто устанавливали третью педаль-обманку и рычаг, имитирующий обычное переключение передач. Это была вынужденная мера конспирации в условиях, когда любой "автомат" на дороге вызывал подозрение или чрезмерный интерес.

Экспортные амбиции и финал ижевских разработок

В 70-е годы СССР пытался вернуть автоматические коробки на гражданский рынок, но исключительно ради валютной выручки. Москвичи-412 и ВАЗ-2103 оснащались импортными агрегатами Borg Warner и GM силами зарубежных дилеров. В Европе и Канаде такие версии пользовались стабильным спросом. Внутри страны завод ИжАвто совместно с НАМИ разработал полностью отечественную коробку ИЖ-НАМИ-0154, которая успешно прошла испытания в 1976 году.

Проект не запустили в серию по чисто экономическим причинам. Для самоокупаемости требовалось выпускать более 200 тысяч коробок в год, а внутренний спрос в условиях дефицита гарантировал продажи любых машин, даже с самой примитивной механикой. Руководство отрасли решило не тратить ресурсы на комфорт, который не влиял на внутренние показатели сбыта. Источник издание За рулем.

"Для спецмашин с автоматами процедура оценки повреждений после аварий всегда была сложнее из-за уникальности запчастей. Даже сегодня найти оригинальный гидроблок на ГАЗ-23 — большая удача и серьезные траты", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Модель автомобиля Тип и происхождение АКПП ГАЗ-М21 "Волга" 3-ступенчатая, на базе Ford (мелкосерийная) ГАЗ-13 "Чайка" 3-ступенчатая, кнопочное управление ЗИЛ-111 2-ступенчатая, копия Chrysler Power Flite ГАЗ-23 / 24-24 Спецагрегаты для нужд КГБ и МВД

Ответы на популярные вопросы

Почему в СССР отказались от массового выпуска автоматов? Главными причинами стали слабая сервисная база, отсутствие качественных трансмиссионных масел в широкой продаже и высокая себестоимость производства при гарантированном спросе на механику. Правда ли, что на "Волгах" для КГБ стояла фальшивая педаль сцепления? Да, для маскировки мощных "догонялок" ГАЗ-23 и ГАЗ-24-24 часто использовали обычные селекторы передач от механики и ставили лишнюю педаль, чтобы машина в потоке не отличалась от стандартной. Какие были особенности управления на "Чайке"? В ГАЗ-13 не было рычага: выбор режимов (Д, Н, З. Х., Т) осуществлялся кнопками на приборной панели. Кнопка "Т" (торможение) использовалась только для затяжных спусков. Можно ли было купить Москвич с автоматом в обычном магазине? Обычному гражданину такая опция была недоступна. Автоматы на Москвичи ставились либо на опытные образцы, либо на экспортные партии для рынка Европы.

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