Советский автопром принято считать царством механических коробок передач, однако разработки автоматических трансмиссий велись в СССР еще с послевоенных лет. Первые серийные образцы появились в середине 1950-х, но из-за дефицита качественных смазочных материалов, отсутствия сервисной инфраструктуры и специфики плановой экономики "автоматы" превратились в привилегию партийной элиты и спецслужб. Рядовые автовладельцы были вынуждены десятилетиями довольствоваться "техникой для сильных духом", пока редкие экземпляры с гидромеханикой оставались засекреченными или поставлялись исключительно на экспорт.
История советской автоматической трансмиссии началась практически одновременно с запуском массового производства легковых машин после войны. В 1947 году первый образец "автомата" примерил "Москвич-400". Разработку вели в Берлине под руководством профессора В. Сороко-Новицкого силами немецких специалистов, работавших на советскую администрацию. Коробку готовили для перспективного такси с удлиненной базой, однако столичный завод МЗМА, перегруженный текущими задачами, не решился на освоение сложнейшего агрегата.
Параллельно в 1949 году Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) экспериментировал с авангардным проектом НАМИ-013. Там использовали систему, напоминающую американскую Vacamatic: четыре передачи были сгруппированы в два диапазона, внутри которых переключение происходило автоматически. Эти инновации остались в единственных экземплярах, так как рынок тогда не требовал комфорта в ущерб надежности. Сегодня даже современные кроссоверы на зарубежных платформах стремятся к упрощению ради снижения затрат, а в 40-е годы такая сложность казалась промышленникам избыточной.
"Обслуживание таких агрегатов в послевоенные годы было практически невозможным: не хватало ни специальных масел, ни специалистов, способных настроить гидроблок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
Настоящий серийный прорыв случился в 1957 году с выходом "Волги" ГАЗ-М21. Инженеры ГАЗа спроектировали трехступенчатую трансмиссию, опираясь на конструкцию Ford. Предполагалось, что именно автоматическая версия станет основной, а механику оставят лишь для таксопарков. Однако реальность оказалась суровой: владельцы первых машин с "автоматами" столкнулись с отсутствием сервиса и качественного масла. Доходило до того, что водители приезжали на завод с требованием заменить "капризный" агрегат на обычную ручную коробку от "Победы".
В итоге автоматическими ГАЗ-21 оснастили лишь несколько сотен машин. Эксперимент признали неудачным для массового сектора, и завод сосредоточился на механике. Редкие выезды на таких авто сегодня требуют особого внимания к технике, причем иногда полезно использовать спортивный режим работы двигателя для вывода продуктов сгорания, если машина долго стояла в коллекции или эксплуатируется в щадящем городском цикле.
"Основная проблема советских автоматов была не в конструкции, а в эксплуатации. Водители просто не понимали, как ими пользоваться, перегревали фрикционы и заливали в коробку веретенное масло, что моментально губило технику", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.
Если рядовому гражданину автомат не полагался, то для государственных нужд он стал стандартом. С 1959 года "Чайки" ГАЗ-13 и ЗИЛ-111 оснащались гидромеханическими трансмиссиями. На "Чайке" управление было кнопочным — по последней моде детройтского дизайна. Три ступени и мощный V8 обеспечивали плавность хода, недостижимую для обычных седанов. Позже эти агрегаты перекочевали на ГАЗ-14 и секретные спецмашины "КГБ-сопровождения".
Для спецслужб выпускались внешне не отличимые от обычных седанов ГАЗ-23 и ГАЗ-24-24. Под капотом у них скрывался мотор и автомат от "Чайки". Чтобы не привлекать лишнего внимания, в салоне часто устанавливали третью педаль-обманку и рычаг, имитирующий обычное переключение передач. Это была вынужденная мера конспирации в условиях, когда любой "автомат" на дороге вызывал подозрение или чрезмерный интерес.
В 70-е годы СССР пытался вернуть автоматические коробки на гражданский рынок, но исключительно ради валютной выручки. Москвичи-412 и ВАЗ-2103 оснащались импортными агрегатами Borg Warner и GM силами зарубежных дилеров. В Европе и Канаде такие версии пользовались стабильным спросом. Внутри страны завод ИжАвто совместно с НАМИ разработал полностью отечественную коробку ИЖ-НАМИ-0154, которая успешно прошла испытания в 1976 году.
Проект не запустили в серию по чисто экономическим причинам. Для самоокупаемости требовалось выпускать более 200 тысяч коробок в год, а внутренний спрос в условиях дефицита гарантировал продажи любых машин, даже с самой примитивной механикой. Руководство отрасли решило не тратить ресурсы на комфорт, который не влиял на внутренние показатели сбыта. Источник издание За рулем.
"Для спецмашин с автоматами процедура оценки повреждений после аварий всегда была сложнее из-за уникальности запчастей. Даже сегодня найти оригинальный гидроблок на ГАЗ-23 — большая удача и серьезные траты", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.
|Модель автомобиля
|Тип и происхождение АКПП
|ГАЗ-М21 "Волга"
|3-ступенчатая, на базе Ford (мелкосерийная)
|ГАЗ-13 "Чайка"
|3-ступенчатая, кнопочное управление
|ЗИЛ-111
|2-ступенчатая, копия Chrysler Power Flite
|ГАЗ-23 / 24-24
|Спецагрегаты для нужд КГБ и МВД
Главными причинами стали слабая сервисная база, отсутствие качественных трансмиссионных масел в широкой продаже и высокая себестоимость производства при гарантированном спросе на механику.
Да, для маскировки мощных "догонялок" ГАЗ-23 и ГАЗ-24-24 часто использовали обычные селекторы передач от механики и ставили лишнюю педаль, чтобы машина в потоке не отличалась от стандартной.Какие были особенности управления на "Чайке"?
В ГАЗ-13 не было рычага: выбор режимов (Д, Н, З. Х., Т) осуществлялся кнопками на приборной панели. Кнопка "Т" (торможение) использовалась только для затяжных спусков.Можно ли было купить Москвич с автоматом в обычном магазине?
Обычному гражданину такая опция была недоступна. Автоматы на Москвичи ставились либо на опытные образцы, либо на экспортные партии для рынка Европы.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.