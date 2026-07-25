Технологии Toyota по цене Лады: обновленный кроссовер выставили на продажу в КНР

На китайском рынке дебютировал среднеразмерный кроссовер GAC GS4 нового поколения, который может стать серьезным игроком в бюджетном сегменте. Автомобиль построен на модульной архитектуре Toyota, укомплектован выносливым турбомотором и при этом стоит в базовой версии около одного миллиона рублей. Пока российские дилеры предлагают остатки предыдущей генерации по ценам в районе 3 миллионов, новинка демонстрирует потенциал для радикального снижения входного порога в класс семейных кроссоверов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ GAC GS4 второго поколения

Родство с Toyota и техническая база

Главная особенность нового GAC GS4 — его происхождение. Автомобиль спроектирован на модульной платформе AEP 3.0. Эта архитектура является совместной разработкой концернов GAC и Toyota. Ранее на этой же базе был представлен электрический кроссовер Toyota bZ3X. Таким образом, бензиновый аналог унаследовал инженерные решения, применяемые в современных японских гибридах и электрокарах.

"Использование единой платформы для бензиновых и электрических машин — это грамотный ход для снижения себестоимости. Для покупателя это означает, что силовая структура кузова и настройки ходовой части здесь соответствуют жестким стандартам, которые предъявляются к электромобилям", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Интересно, что GS4 фактически стал бензиновой версией ранее вышедшего электрокара Aion i60. Такое унифицированное производство позволяет бренду быстро выводить на рынок модели с разными типами двигателей, сохраняя при этом общую компоновку салона и габариты.

Характеристики и оснащение

По размерам кроссовер вписывается в стандарты класса: длина составляет 4680 мм, ширина — 1860 мм, а колесная база в 2770 мм обещает простор для пассажиров второго ряда. Это делает модель конкурентом популярным в России кроссоверам, учитывая общую динамику выхода новинок на рынок в текущем сезоне.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 177 л. с. В паре с ним работает семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. На данный момент кроссовер доступен только в переднеприводном исполнении, что типично для городских моделей этого сегмента.

"Связка турбомотора 1.5 и робота требует внимания к качеству топлива и масла, особенно в городском цикле. Зато такая конфигурация обеспечивает хорошую динамику при умеренном расходе, что критично для бюджетного семейного авто", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Цены и доступность

В Китае стоимость новинки стартует от 87,8 тысячи юаней (около 1 млн рублей по текущему курсу) и доходит до 100,8 тысячи юаней за топовую комплектацию. Это значительно дешевле предыдущего поколения, которое в России сегодня оценивают в диапазоне от 2,8 до 3,7 млн рублей в зависимости от типа привода. Хотя прямые поставки в РФ по китайским ценам невозможны из-за пошлин и логистики, сам факт такого ценообразования делает модель крайне привлекательной для параллельного импорта.

"При ввозе такого автомобиля частным порядком итоговая цена вырастет минимум вдвое из-за утильсбора и таможенной очистки. Однако на фоне общего подорожания рынка это всё равно остается конкурентным предложением", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Параметр GAC GS4 нового поколения Двигатель / Трансмиссия 1.5 Turbo (177 л. с.) / 7-ступенчатый робот Габариты (ДхШхВ), мм 4680×1860×1675 Колесная база, мм 2770 Привод Передний Цена в КНР (ориентировочно) от 1 000 000 рублей

Ответы на популярные вопросы

Правда ли, что в GAC GS4 стоят запчасти от Toyota?

Модель использует общую с Toyota платформу AEP 3.0, что подразумевает схожую геометрию подвески и силовую структуру кузова. Однако двигатель и трансмиссия — это собственные разработки GAC. Появится ли полноприводная версия?

На старте продаж представлен только передний привод. Учитывая унификацию с электрическими моделями, в будущем не исключено появление гибридных версий с полным приводом. Почему в Китае машина стоит миллион, а у нас три?

Разница обусловлена логистикой, маржой дилеров и высокими государственными сборами, включая таможенную пошлину и утилизационный сбор. Когда новинка приедет в Россию официально?

Официальных анонсов от представительства GAC пока не было. Но учитывая рост продаж марки в РФ, обновление модельного ряда ожидается в ближайшие полгода-год.

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