Спортивный режим АКПП рекомендован для периодической продувки двигателя

Регулярные короткие поездки по городу в режиме "от светофора до светофора" приводят к накоплению продуктов сгорания топлива внутри цилиндров. Чтобы избежать забивания мотора нагаром, двигателю периодически требуются нагрузки, которые недоступны в пробках.
При постоянной эксплуатации на низких оборотах и малых нагрузках водитель может заметить следующие признаки:
Ситуация обычно временно улучшается после поездки по трассе: мотор прогревается до рабочих температур, масло циркулирует активнее, а часть свежих отложений выгорает.
Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев поясняет, что в городе, особенно на машинах с АКПП, трансмиссия стремится максимально быстро переключиться на повышенную передачу для экономии топлива. В результате обороты падают, и температуры внутри камер сгорания не хватает для естественного вывода продуктов горения.
Для очистки мотора от свежих отложений рекомендуется время от времени давать полностью прогретому агрегату повышенную нагрузку. Это помогает "продышаться" двигателю и эффективнее прогреть каталитический нейтрализатор.
Как действовать правильно:
Экспертный комментарий: "Важно разделять полезную нагрузку и агрессивный износ. Постоянная езда на предельных оборотах или резкие старты с места сокращают ресурс деталей и ускоряют деградацию масла. Цель процедуры — кратковременное повышение температуры и давления в цилиндрах, а не гонки", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.
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