Спортивный режим АКПП рекомендован для периодической продувки двигателя

Регулярные короткие поездки по городу в режиме "от светофора до светофора" приводят к накоплению продуктов сгорания топлива внутри цилиндров. Чтобы избежать забивания мотора нагаром, двигателю периодически требуются нагрузки, которые недоступны в пробках.

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Симптомы городского режима

При постоянной эксплуатации на низких оборотах и малых нагрузках водитель может заметить следующие признаки:

замедленная реакция автомобиля на нажатие педали акселератора;

ощущение "тяжести" при разгоне;

неравномерная работа двигателя на холостом ходу или малых оборотах.

Ситуация обычно временно улучшается после поездки по трассе: мотор прогревается до рабочих температур, масло циркулирует активнее, а часть свежих отложений выгорает.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев поясняет, что в городе, особенно на машинах с АКПП, трансмиссия стремится максимально быстро переключиться на повышенную передачу для экономии топлива. В результате обороты падают, и температуры внутри камер сгорания не хватает для естественного вывода продуктов горения.

Безопасная "продувка" двигателя

Для очистки мотора от свежих отложений рекомендуется время от времени давать полностью прогретому агрегату повышенную нагрузку. Это помогает "продышаться" двигателю и эффективнее прогреть каталитический нейтрализатор.

Как действовать правильно:

выбрать свободный участок дороги, где нет риска создать аварийную ситуацию;

дождаться полного прогрева двигателя до рабочей температуры;

в течение нескольких минут удерживать обороты в районе 4500 об/мин;

владельцам АКПП рекомендуется использовать спортивный режим (Sport), чтобы коробка дольше удерживала пониженную передачу.

Экспертный комментарий: "Важно разделять полезную нагрузку и агрессивный износ. Постоянная езда на предельных оборотах или резкие старты с места сокращают ресурс деталей и ускоряют деградацию масла. Цель процедуры — кратковременное повышение температуры и давления в цилиндрах, а не гонки", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.