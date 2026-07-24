Автомобильные новинки августа 2026 года включают Lada Niva Legend, Tenet и Esteo

В августе 2026 года на российский рынок выходят три новые модели: обновленная Lada Niva Legend, кроссовер Tenet от AvtoVAZ и гибрид Esteo. Основной акцент производителей сделан на техническом обновлении базовых линеек и расширении предложения в сегменте электрифицированных автомобилей.
Lada Niva Legend получит статус флагмана семейства Niva. Согласно данным производителя, модель пройдет через редизайн экстерьера и обновление технической части, что должно повысить её эксплуатационные характеристики.
Одновременно с этим AvtoVAZ начинает продажи кроссовера Tenet. Заявленным приоритетом для этой модели стали повышение уровня безопасности и комфорта салона по сравнению с текущим модельном рядом бренда.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что вывод новых моделей в одном месяце может быть связан со стратегией обновления модельного ряда перед осенним сезоном, однако реальный спрос будет зависеть от итоговых цен и доступности запчастей.
В список августовских новинок включен автомобиль Esteo. Модель представляет собой гибрид, где силовая установка объединяет бензиновый двигатель и электромотор для оптимизации расхода топлива.
Экспертный комментарий: "Появление гибридов вроде Esteo на рынке свидетельствует о попытке производителей предложить альтернативу чистому электрокару в условиях ограниченной зарядной инфраструктуры", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.
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