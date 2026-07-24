Туламашзавод запустил производство серии электрических внутризаводских транспортных средств (ВТС) под названием "Муравей". В отличие от одноименного легендарного мотороллера, новые машины представляют собой полноценные четырехколесные электромобили для работы на складах, в аэропортах, заповедниках и коммунальных службах.
Машина построена на рамном шасси с закрытой каркасно-панельной кабиной. Базовые габариты составляют 3500х1500х2100 мм, однако существуют версии с удлиненной колесной базой и увеличенной грузовой платформой.
Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что выбор между гелевыми и литий-ионными аккумуляторами влияет на скорость зарядки и общую стоимость владения, а ограничение скорости до 25 км/ч является обязательным требованием безопасности для транспорта, работающего в зонах с высокой плотностью людей или грузов.
Завод адаптирует технику под конкретные задачи заказчиков. Среди подтвержденных кейсов использования выделяются:
Опыт эксплуатации в Новороссийске показал преимущество отечественной техники перед китайскими аналогами в части доступности запасных частей и простоты ремонта. Также подтверждена работоспособность систем при отрицательных температурах.
Экспертный комментарий: "Переход на электрический привод в сегменте внутризаводского транспорта оправдан прежде всего отсутствием выхлопных газов в закрытых помещениях и низким уровнем шума, что критично для санаториев или заповедников", — отметил автомобильный инженер Александр Морозов.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.