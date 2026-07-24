Туламашзавод выпустил четырехколесные электромобили Муравей для складов и портов

Туламашзавод запустил производство серии электрических внутризаводских транспортных средств (ВТС) под названием "Муравей". В отличие от одноименного легендарного мотороллера, новые машины представляют собой полноценные четырехколесные электромобили для работы на складах, в аэропортах, заповедниках и коммунальных службах.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Игоревич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тула "Муравей"

Технические характеристики и модификации

Машина построена на рамном шасси с закрытой каркасно-панельной кабиной. Базовые габариты составляют 3500х1500х2100 мм, однако существуют версии с удлиненной колесной базой и увеличенной грузовой платформой.

Грузоподъемность: варианты на 1 и 2 тонны.

варианты на 1 и 2 тонны. Силовая установка: электромотор мощностью 5 кВт.

электромотор мощностью 5 кВт. Скорость: ограничена до 25 км/ч согласно стандартам для ВТС.

ограничена до 25 км/ч согласно стандартам для ВТС. Запас хода: от 70 до 100 км в зависимости от емкости аккумулятора.

от 70 до 100 км в зависимости от емкости аккумулятора. Типы АКБ: используются как гелевые, так и литий-ионные батареи.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что выбор между гелевыми и литий-ионными аккумуляторами влияет на скорость зарядки и общую стоимость владения, а ограничение скорости до 25 км/ч является обязательным требованием безопасности для транспорта, работающего в зонах с высокой плотностью людей или грузов.

Сферы применения и эксплуатация

Завод адаптирует технику под конкретные задачи заказчиков. Среди подтвержденных кейсов использования выделяются:

Логистика и транспорт: Мосгортранс задействовал партию машин с тентованными платформами в речном порту Москвы; в Новороссийске техника обслуживает портовую инфраструктуру.

Мосгортранс задействовал партию машин с тентованными платформами в речном порту Москвы; в Новороссийске техника обслуживает портовую инфраструктуру. Туризм и экология: из-за отсутствия шума электромобили используют на турбазах (например, "Заокские поля") и в заповедниках (Ясная Поляна).

из-за отсутствия шума электромобили используют на турбазах (например, "Заокские поля") и в заповедниках (Ясная Поляна). Городское хозяйство: Центральный парк Краснодара закупил 14 машин. Разработаны также варианты с поливомоечным оборудованием и пескоразбрасывающими установками.

Опыт эксплуатации в Новороссийске показал преимущество отечественной техники перед китайскими аналогами в части доступности запасных частей и простоты ремонта. Также подтверждена работоспособность систем при отрицательных температурах.

Экспертный комментарий: "Переход на электрический привод в сегменте внутризаводского транспорта оправдан прежде всего отсутствием выхлопных газов в закрытых помещениях и низким уровнем шума, что критично для санаториев или заповедников", — отметил автомобильный инженер Александр Морозов.