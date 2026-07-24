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Техническое обновление дорожной сети помогло сократить число жертв аварий

Авто

Смертность в ДТП на федеральных трассах Росавтодора за первое полугодие 2026 года снизилась на 10,4% относительно того же периода прошлого года. Общее число аварий сократилось на 6,4%, а количество пострадавших упало на 6,3%.

Ремонт дорог
Фото: ru.freepik.com by aleksandarlittlewolf
Ремонт дорог

По данным вице-премьера Марата Хуснуллина, эффект достигнут за счет реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Механизм снижения аварийности связан с техническим обновлением дорожной сети: установкой нового освещения и барьерных ограждений, а также ремонтом тротуаров и пешеходных переходов.

Дополнительным фактором безопасности стало изменение геометрии дорог. В рамках реконструкции и строительства новых участков проезжие части расширяют до четырех полос и более, что снижает риск лобовых столкновений при обгоне и повышает общую пропускную способность трасс.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что физическое расширение дороги и установка барьерного ограждения работают как пассивные меры безопасности: они не исключают ошибку водителя, но существенно снижают тяжесть последствий столкновения или вероятность вылета автомобиля за пределы проезжей части.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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