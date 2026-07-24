Металл больше не сгниет за два года: АвтоВАЗ внедрил технологию, которую ждали полвека

Обновленная Lada Niva Legend, производство которой стартовало 20 июля, впервые за почти полувековую историю получила заводскую оцинковку кузовных деталей. Однако модернизация затронула не весь кузов, а лишь наиболее уязвимые его части. В АвтоВАЗе объяснили, что полный перевод внедорожника на оцинкованный прокат критически поднял бы стоимость автомобиля для конечного покупателя, лишив модель ее главного конкурентного преимущества — доступности.

Фото: commons.wikimedia.org by DerSporti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Niva Legend

Экономика против коррозии: почему оцинковка частичная

Директор программ и продуктов АвтоВАЗа Леонид Орлов сообщил, что технически предприятие готово выпускать полностью оцинкованную "Ниву", но такой шаг неизбежно приведет к резкому скачку цен. Инженеры выбрали стратегию "точечной защиты", сосредоточившись на зонах, которые чаще всего подвергаются воздействию реагентов и пескоструя. Анализ жалоб владельцев позволил выявить проблемные места и закрыть основные претензии по качеству ЛКП, сохранив при этом привычный ценник.

"Такое решение — разумный компромисс. Сталь с цинковым покрытием значительно дороже обычной, и если закатать в неё всю машину, цена Legend вплотную приблизится к более современным кроссоверам. Для утилитарного внедорожника, который часто покупают для суровой эксплуатации, сохранение низкой стоимости важнее, чем тотальная антикоррозийная броня", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Гарантийные обязательства и защита металла

Завод сохраняет стандартную гарантию от сквозной коррозии на 6 лет, независимо от того, какие именно элементы были оцинкованы. Представители завода подчеркивают, что даже частичная обработка металла в связке с современными методами окраски существенно продлевает жизнь кузову. При этом общая гарантия на машину составляет 24 месяца или 50 тысяч километров пробега. Для тех, кто хочет еще дольше сохранить внешний вид авто, эксперты рекомендуют дополнительно изучить особенности ухода за лакокрасочным покрытием в зимний период.

"Шесть лет гарантии от дыр в металле — это базовый порог для отечественного автопрома. Важно понимать, что оцинковка защищает именно от сквозного гниения, но сколы и царапины всё равно требуют внимания владельца. Если игнорировать повреждения краски на неоцинкованных участках, "рыжики" появятся быстро, несмотря на все усилия завода", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Техническое обновление: новый двигатель и узлы

Модернизация Niva Legend не ограничилась кузовом. В конструкцию внедорожника внесли более 160 изменений. Самым долгожданным нововведением стала замена старого 1,7-литрового двигателя мощностью 80 л. с. на новый восьмиклапанный агрегат объемом 1,8 литра. Мощность выросла до 90 лошадиных сил, что должно сделать классическую "Ниву" более бодрой на трассе и экономичной в городском цикле.

"Прибавка в 10 лошадиных сил может показаться незначительной, но для легкой "Нивы" это ощутимый плюс к тяге на низах. Главное, чтобы вместе с мотором подтянули надежность трансмиссии, которая теперь будет испытывать повышенные нагрузки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Параметр Обновленная Niva Legend Двигатель 1.8 л (90 л. с.) вместо прежнего 1.7 л Защита кузова Выборочная оцинковка критических зон Гарантия на кузов 6 лет от сквозной коррозии Старт продаж Август 2024 года

Ответы на популярные вопросы

Какие именно детали оцинковал АвтоВАЗ?

Завод не раскрывает полный список, но уточняет, что обработаны "наиболее критичные зоны" — пороги, арки и части днища, наиболее подверженные контакту с солью. Станет ли машина дороже из-за новых деталей?

Да, использование оцинковки и нового мотора 1.8 литра повлияет на цену, однако "балансировка", о которой говорит Орлов, призвана минимизировать это подорожание. Изменилась ли коробка передач под новый мотор?

В рамках модернизации затронуто более 60 узлов, включая трансмиссию, что необходимо для корректной работы с более мощным двигателем в ходе общего переоснащения линий. Когда обновленная "Нива" появится у дилеров?

Поступление "живых" машин в автосалоны ожидается в августе, сразу после формирования складских запасов.

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