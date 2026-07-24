Японская Honda оказалась дешевле новой Lada: во Владивостоке нашли неожиданную альтернативу

Российский авторынок пополнился неожиданным игроком: во Владивостоке выставили на продажу компактвэны Honda N-VAN. Главная сенсация не в японском происхождении, а в цене — 890 тысяч рублей. Это делает праворульный кей-кар дешевле самой доступной отечественной "Лады", при этом иномарка предлагает возможности трансформации салона, недоступные бюджетным седанам. Несмотря на скромные габариты, автомобиль позиционируется как практичный инструмент для малого бизнеса и любителей активного отдыха.

Фото: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Honda N-Van +Style Cool

Концепция кузова: почему он вместительнее кроссоверов

При длине всего 3,4 метра Honda N-VAN демонстрирует чудеса эргономики. Основная фишка модели — отсутствие центральной стойки со стороны пассажира. В сочетании со сдвижной дверью это образует огромный проем, через который в салон можно загружать громоздкие вещи: от велосипедов и лестниц до надувных матрасов. Все сиденья, кроме водительского, складываются в идеально ровный пол, превращая компактный автомобиль в полноценный фургон или мобильное спальное место.

"Такая компоновка кузова критически важна для тех, кто использует машину для работы или дальних поездок. Отсутствие стойки облегчает погрузку в узких пространствах, но требует особого внимания к состоянию замков и уплотнителей, чтобы со временем не появились посторонние шумы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Техническая начинка и оснащение

Под капотом "японца" трудится традиционный для кей-каров 660-кубовый атмосферный двигатель мощностью 53 лошадиные силы. Агрегат работает в паре с вариатором. Несмотря на бюджетный статус, Honda N-VAN получила приличный пакет опций: климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, датчики света и отделку сидений экокожей. Комфорт дополняют обогревы руля, зеркал и заднего стекла, а за свет отвечают диодные фонари. За безопасность отвечают системы ABS и EBD, что является необходимым минимумом для современных дорог.

"Малокубатурные двигатели крайне чувствительны к качеству масла и регулярности сервиса. При покупке такого авто с пробегом важно понимать, что ресурс агрегата ограничен, и экономить на расходниках нельзя, иначе отказ ключевых узлов станет лишь вопросом времени", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Сравнение цен: Honda против Lada Granta

Ценовой разрыв между японским кей-каром и российским бестселлером оказался внушительным. Если Honda во Владивостоке оценивается в 890 000 рублей, то Lada Granta с автоматической трансмиссией обойдется существенно дороже. На текущий момент простейшая "Гранта" с кондиционером стоит минимум 1 068 000 рублей, а за версию с подушками безопасности придется отдать более 1,1 миллиона. Даже с учетом правого руля, японская модель выигрывает по уровню комфорта и функциональности за меньшие деньги.

"При ввозе подобных автомобилей важно учитывать не только базовую цену, но и тонкости оформления. Для конечного покупателя такая разница в цене выглядит заманчиво, но стоит помнить про утилизационный сбор и логистику из Приморья", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Характеристика / Модель Honda N-VAN Ориентировочная цена 890 000 рублей Двигатель и трансмиссия 0.6 л (53 л. с.), вариатор Ключевая особенность данных Отсутствие центральной стойки Оснащение Климат, круиз, датчик света

Ответы на популярные вопросы

Почему Honda N-VAN стоит дешевле "Гранты"?

Низкая цена обусловлена льготными условиями ввоза для физических лиц и спецификой сегмента кей-каров в Японии, где такие машины массово продаются на аукционах. Насколько безопасен кузов без центральной стойки?

Инженеры Honda усилили конструкцию дверей и порогов, чтобы компенсировать отсутствие стойки, поэтому жесткость кузова соответствует стандартам безопасности. Сложно ли найти запчасти на этот автомобиль?

Для жителей Дальнего Востока проблем с расходниками нет, однако в европейской части России детали для редких моделей Honda придется заказывать под доставку. Кому подойдет такой автомобиль?

Это идеальный вариант для курьерской доставки, выездов на природу вдвоем или в качестве второго экономичного автомобиля для города.

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