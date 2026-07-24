Человек больше не нужен за рулем? Беспилотные КамАЗы начали новую эпоху российских дорог

Роботизированные грузовики "Камаз" перестали быть футуристическим концептом и превратились в полноценных участников дорожного движения на ключевых федеральных трассах. С момента запуска в июне 2023 года беспилотные магистральные тягачи перевезли тысячи тонн коммерческих грузов, работая в круглосуточном режиме. Для обычных водителей встреча с такой машиной на М-11 "Нева" или М-12 "Восток" становится обыденностью, однако поведение электроники в сложных погодных условиях и реакция системы на действия соседей по потоку по-прежнему вызывают массу вопросов. Главный конструктор инновационных автомобилей ПАО "Камаз" Сергей Назаренко раскрыл детали эксплуатации робофур, которые уже сегодня решают проблему дефицита кадров в логистике.

Фото: commons.wikimedia.org by MARSEL BADYKSHIN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотный КАМАЗ

От полигонов до федеральных трасс: путь беспилотника

Разработка автономных систем на "Камазе" стартовала ещё в 2014 году. За десять лет инженеры прошли путь от дистанционно управляемого прототипа на базе вездехода до высокотехнологичной системы ADAS собственного производства. Первые реальные тесты проходили в закрытом контуре завода, где беспилотный "Камаз-43083" перевозил кабины между цехами. Этот опыт позволил отладить навигацию с точностью до 5 см — критический показатель для маневрирования многотонного состава.

"Беспилотные технологии становятся ответом на кадровый голод, который сейчас остро ощущается во всех транспортных компаниях. Роботизация логистики — это не просто дань моде, а единственный способ сохранить темпы роста перевозок при нехватке живых рук", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Сегодня на трассах М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД курсируют 19 грузовиков серии "Маяк", созданных на базе флагманского тягача К5. Эти машины доставляют товары крупных ритейлеров, включая Wildberries. При этом программное обеспечение, управляющее двигателем и трансмиссией, полностью российское, что гарантирует работу систем в условиях санкционных ограничений.

Экономика без сна и отдыха

Главное преимущество робофуры перед человеком — отсутствие физической усталости. Беспилотник способен находиться в движении до 20 часов в сутки, прерываясь только на заправку и обслуживание. Это повышает интенсивность эксплуатации машины в 2,5 раза. Пока водители старшего поколения демонстрируют примерную дисциплину на дорогах, бизнес ищет способы исключить человеческий фактор в экстремальных условиях, например, в глубоких карьерах с высокой загазованностью, где роботы заменяют людей без риска для здоровья последних.

"Для бизнеса крайне важна предсказуемость. Если обычный водитель может заболеть или нарушить график, то автономная система работает по заданному алгоритму. Рост спроса на такие решения сопоставим с тем, как активно сейчас компании переходят на лизинг авто с пробегом ради оптимизации расходов", — пояснил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Зрение робота: как машина ориентируется в метель

Система ИИ грузовика опирается на данные из четырех источников: видеокамер, радаров, лидаров и сонаров. В ходе последних испытаний дальность "машинного зрения" была увеличена со 120 до 180 метров для радаров. Несмотря на прогресс, погода остается серьезным препятствием. При сильном снегопаде или ливне автоматика программно снижает скорость, так как дальность обнаружения препятствий падает.

Интересно, что современные алгоритмы научились фильтровать "шумы" от капель и снежинок, отделяя их от реальных объектов. Однако полностью убрать человека из кабины планируется только к 2028 году. Пока же за рулем находится оператор-логист, готовый перехватить управление. К слову, любая ошибка в обслуживании систем подвески или датчиков у такой машины может привести к сбою алгоритмов удержания в полосе, поэтому регламент ТО для беспилотников в разы строже обычного.

Правила взаимодействия: почему не стоит сигналить роботу

Опознать беспилотник в потоке можно по знаку "А" (Автономное управление) и надписям на борту. Разработчики просят водителей не пытаться "проверить" реакцию робота резким торможением или опасным подрезанием. За весь период коммерческих рейсов аварий по вине ИИ не зафиксировано, но провокации со стороны "хулиганов" случаются регулярно.

"Система не слышит звуковые сигналы и не реагирует на агрессивное моргание фарами. Она видит только векторы движения и препятствия. Пытаться 'учить' робота бесполезно — он просто выполнит экстренное торможение, что может спровоцировать массовое ДТП", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Характеристика / Условие Параметры беспилотного "Камаза" Дальность обнаружения (радары) до 180 метров Время работы в сутки 20 часов (в 2.5 раза выше нормы человека) Маршруты эксплуатации М-11 "Нева", М-12 "Восток", ЦКАД Точность навигации погрешность не более 5 см

Ответы на популярные вопросы о беспилотных грузовиках

1. Отреагирует ли робот, если я ему посигналю?

Нет, акустические сенсоры на текущем этапе не участвуют в принятии решений о маневрировании. Машина реагирует только на визуальные и радарные данные о перемещении соседних объектов. 2. Кто платит за ДТП с участием автономной фуры?

Пока в кабине находится страхующий водитель-оператор, ответственность за инциденты распределяется согласно действующим нормам ПДД и страховым полисам юридического лица. 3. Можно ли встретить беспилотник в городе?

В настоящее время грузовики эксплуатируются преимущественно на скоростных автомагистралях и закрытых территориях заводов или карьеров из-за сложности городской инфраструктуры. 4. Влияет ли плохая погода на работу машины?

Да, в туман или сильный снег электроника может снизить скорость движения из-за ограничения видимости сенсоров, но алгоритмы фильтрации позволяют продолжать движение без остановки.

Читайте также