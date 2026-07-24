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Самая народная Lada готовит большой сюрприз: "Гранта" получит долгожданное обновление

Авто

"АвтоВАЗ" официально подтвердил планы по возвращению автоматической трансмиссии в семейство Lada Granta. Массовое производство бюджетных седанов, оснащенных "автоматом", стартует в 2027 году. Проект включен в масштабную программу модернизации мощностей тольяттинского гиганта, на которую выделено более 370 миллионов рублей. Подготовка конвейера начнется уже этим летом во время планового корпоративного отпуска сотрудников.

Lada Granta
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Lada Granta

Модернизация за 370 миллионов: что изменят на заводе

С 27 июля по 16 августа конвейеры в Тольятти будут остановлены. Ежегодный отпуск коллектива руководство "АвтоВАЗа" решило использовать для глубокой технической перенастройки. Основной упор сделан на адаптацию производственных линий под возвращение автоматических коробок передач на модель Granta. Это требует не только изменения конструкции пола кузова, но и перекалибровки всего сборочного оборудования.

"Возвращение автоматической трансмиссии на народную модель — это вопрос не только комфорта, но и выживания в конкуренции с китайским автопромом. Главное, чтобы агрегат был адаптирован под наши условия эксплуатации, иначе дорогостоящий ремонт может лечь на плечи владельца", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Помимо "железа", завод намерен инвестировать в человеческий капитал. Часть из заявленных 370 миллионов рублей пойдет на улучшение условий труда в цехах. Всего за три недели планируется выполнить свыше 13 тысяч задач, что эквивалентно 80 тысячам человеко-дней. Это рекордный объем работ для периода летней паузы.

Будущее "Гранты" и новые модели в линейке "АвтоВАЗа"

Внедрение АКПП в 2027 году станет вторым дыханием для "Гранты", которая остается самым доступным автомобилем на российском рынке. Параллельно с подготовкой бюджетного бестселлера, инженеры завершают работу над кроссовером Lada Azimut. Для него в процессе модернизации уже монтируют специализированные манипуляторы для установки стекол и автоматизированные линии нанесения химии на кузовные детали.

"Любое обновление технической части требует тщательных испытаний. Если на заводе сейчас внедряют автоматическую склейку и новые манипуляторы, это признак того, что качество сборки кузовов должно вырасти, что критически важно для пассивной безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Развитие модельного ряда идет по пути глубокой локализации. На предприятии уже работают над тем, чтобы новые моторы для Нивы и Весты получили максимальное количество отечественных комплектующих, включая литье и поковки. В случае с "Грантой" выбор типа трансмиссии (классическая гидромеханика или китайский вариатор) остается главной интригой предстоящих лет.

Технические нюансы: от АКПП до новых систем сборки

Особое внимание при модернизации уделено точности процессов. Автоматизированная система нанесения клея-мастики, которую запустят во время отпуска, исключает человеческий фактор при герметизации швов. Это напрямую влияет на коррозийную стойкость машин в суровых российских реалиях. Для автовладельцев это также потенциальный способ сэкономить на налогах, если в паре с новой коробкой предложат экономичные версии двигателей, так как освобождение от транспортного налога часто привязано к экологическим и мощностным параметрам в регионах.

Параметр обновления Детали и сроки
Срок запуска Lada Granta с АКПП 2027 год
Общий объем инвестиций в модернизацию Более 370 млн рублей
Количество запланированных задач Более 13 000
Новые технологические решения Роботизированные манипуляторы и линии клея

"При выборе автомобиля с "автоматом" нужно всегда помнить о регламенте обслуживания. Важно проверять, какую техническую жидкость заливает завод: использование состава, не подходящего по присадкам, быстро "убьет" трансмиссию так же, как неправильный антифриз разрушает систему охлаждения мотора", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы о новых Lada с "автоматом"

Когда можно будет купить Lada Granta с АКПП?

Старт производства намечен на 2027 год. До этого момента "АвтоВАЗ" будет проводить испытания и наладку сборочных линий.

Зачем заводу отпуск сотрудников для внедрения коробки?

Это стандартная практика: во время остановки конвейера монтируют тяжелое оборудование, которое невозможно установить при работающей линии.

Подорожает ли машина после появления "автомата"?

Традиционно версии с автоматической трансмиссией стоят дороже базовых комплектаций, однако Granta сохранит статус самого бюджетного варианта в этом классе.

Какие еще новинки стоит ждать от "АвтоВАЗа"?

В ближайшие годы приоритетом является запуск кроссовера Lada Azimut, оборудование для которого монтируют уже сейчас.

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Экспертная проверка: автослесарь Денис Хромов, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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