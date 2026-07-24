Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Уфе создадут автодром для обучения водителей электросамокатов
Новый авиамаршрут во Владивосток: рейсы в город с кочевой культурой Китая
В Смоленской области обнаружили более ста клещей с опасными инфекциями
Кадровые центры Якутии помогли найти работу более 800 жителям республики
Вода скрывает невидимую угрозу: в Туле нашли способ мгновенного уничтожения опасного токсина
Ограничение прав на вождение помогло взыскать 27 миллионов рублей с должников
Масштабная перестройка в тюменском аэропорту завершила ключевой этап: обновленная зона ввела новые правила
Мнимая экономия на сервисе: решительный отказ от парной замены обернется фатальным сбоем узлов
Скрытый компонент привычных сладостей: сертификация подтвердила уникальный статус местного сырья

Секрет дисциплины на российских трассах: водители после шестидесяти лет переписали правила авторынка

Авто

Пожилые российские водители реже становятся виновниками ДТП по сравнению с другими возрастными группами, при этом их предпочтения в выборе автомобилей зависят от типа страхового полиса. Доля страховых случаев по ОСАГО за последние три года, где виновником признан водитель старше 60 лет, составляет около 10%.

Нива
Фото: wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нива

Популярные модели и страховые тренды

Среди мужчин-пенсионеров (от 65 лет) наиболее востребованными моделями по договорам ОСАГО стали автомобили семейства Нива: ВАЗ 2121, Niva Legend, Chevrolet Niva и Niva Travel. Для женщин старше 60 лет эти машины занимают вторую и пятую строчки рейтинга.

В список лидеров по ОСАГО также вошли Renault Duster (среди мужчин) и Toyota RAV4 (среди женщин). Однако в сегменте каско структура спроса меняется: здесь чаще страхуют новые автомобили, при этом выражен интерес к полноприводным версиям. Абсолютным лидером по количеству полисов КАСКО среди пожилых водителей обоих полов стала Lada Granta.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что разрыв в популярности моделей между ОСАГО и каско объясняется спецификой этих продуктов: первый полис обязателен для любого автомобиля независимо от года выпуска, второй же чаще оформляется на свежие машины из салона или дорогостоящий транспорт.

Характер аварийности

Статистика выплат подтверждает осторожный стиль вождения пожилых людей. Большинство происшествий представляют собой столкновения двух машин без тяжелых последствий. По данным страховой компании "Росгосстрах", суммы выплат по таким случам остаются низкими, что свидетельствует об отсутствии существенного ущерба автомобилям и окружающим.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Здоровье
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Еда и рецепты
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Еда и рецепты
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Последние материалы
Новый авиамаршрут во Владивосток: рейсы в город с кочевой культурой Китая
В Смоленской области обнаружили более ста клещей с опасными инфекциями
Кадровые центры Якутии помогли найти работу более 800 жителям республики
Вода скрывает невидимую угрозу: в Туле нашли способ мгновенного уничтожения опасного токсина
Ограничение прав на вождение помогло взыскать 27 миллионов рублей с должников
Масштабная перестройка в тюменском аэропорту завершила ключевой этап: обновленная зона ввела новые правила
Мнимая экономия на сервисе: решительный отказ от парной замены обернется фатальным сбоем узлов
Скрытый компонент привычных сладостей: сертификация подтвердила уникальный статус местного сырья
В Омске перекладывают асфальт на улице Лукашевича с использованием износостойкого покрытия
Секрет дисциплины на российских трассах: водители после шестидесяти лет переписали правила авторынка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.