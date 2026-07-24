Секрет дисциплины на российских трассах: водители после шестидесяти лет переписали правила авторынка

Пожилые российские водители реже становятся виновниками ДТП по сравнению с другими возрастными группами, при этом их предпочтения в выборе автомобилей зависят от типа страхового полиса. Доля страховых случаев по ОСАГО за последние три года, где виновником признан водитель старше 60 лет, составляет около 10%.

Фото: wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нива

Популярные модели и страховые тренды

Среди мужчин-пенсионеров (от 65 лет) наиболее востребованными моделями по договорам ОСАГО стали автомобили семейства Нива: ВАЗ 2121, Niva Legend, Chevrolet Niva и Niva Travel. Для женщин старше 60 лет эти машины занимают вторую и пятую строчки рейтинга.

В список лидеров по ОСАГО также вошли Renault Duster (среди мужчин) и Toyota RAV4 (среди женщин). Однако в сегменте каско структура спроса меняется: здесь чаще страхуют новые автомобили, при этом выражен интерес к полноприводным версиям. Абсолютным лидером по количеству полисов КАСКО среди пожилых водителей обоих полов стала Lada Granta.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что разрыв в популярности моделей между ОСАГО и каско объясняется спецификой этих продуктов: первый полис обязателен для любого автомобиля независимо от года выпуска, второй же чаще оформляется на свежие машины из салона или дорогостоящий транспорт.

Характер аварийности

Статистика выплат подтверждает осторожный стиль вождения пожилых людей. Большинство происшествий представляют собой столкновения двух машин без тяжелых последствий. По данным страховой компании "Росгосстрах", суммы выплат по таким случам остаются низкими, что свидетельствует об отсутствии существенного ущерба автомобилям и окружающим.