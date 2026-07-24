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Цены на бензин сокращают дистанции поездок и меняют структуру автотуризма

Авто

Расходы российских автомобилистов на топливо в летнем сезоне выросли на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Рост цен заставляет водителей сокращать дистанции поездок или менять способ передвижения на железнодорожный и автобусный транспорт.

Семья в машине
Фото: www.freepik.com by DC Studio is licensed under Free More info
Семья в машине

Изменение структуры автотуризма

Дорогое горючее меняет привычки путешественников: спрос смещается в сторону коротких маршрутов. Дальние поездки становятся менее привлекательными, так как разница в стоимости между автомобильным путешествием и авиаперелетом сокращается.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что рост затрат на топливо при неизменных доходах водителей закономерно ведет к пересмотру логистики. В таких условиях спрос перераспределяется в пользу регионального туризма, где затраты на ГСМ остаются прогнозируемыми.

Способы снижения затрат

Для компенсации расходов туроператоры внедряют топливные карты с фиксированными ценами и специальные акции по возврату части средств за бензин. В ряде случаев эти расходы теперь включаются напрямую в стоимость пакетных туров.

Владельцам частного транспорта для экономии рекомендуют следующие меры:

  • использование программ лояльности сетей АЗС;
  • поиск попутчиков для разделения расходов на горючее;
  • предварительное планирование маршрутов с учетом расположения заправок.

Также отмечается рост интереса к электромобилям, однако этот вариант остается доступным только в регионах с развитой зарядной инфраструктурой.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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