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Освобождение от транспортного налога зависит от статуса владельца и региона

Авто

Владельцы автомобилей из социально защищенных категорий могут получить скидку или полное освобождение от уплаты транспортного налога. Право на льготу зависит от статуса автовладельца, технических характеристик машины и региона регистрации.

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

На федеральном уровне и в местных нормативных актах закреплены преференции для инвалидов первой и второй групп, ветеранов, участников СВО, а также Героев Советского Союза и Героев России. В ряде субъектов РФ действуют дополнительные списки льготников.

Механизм обнуления налога различается по регионам: в одних случаях предусмотрена полная отмена платежа, в других — частичная скидка. Например, власти Москвы полностью освободили от транспортного налога владельцев электромобилей.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что базовые правила налогообложения объектов зафиксированы в статье 358 Налогового кодекса РФ. Однако из-за разницы в региональном законодательстве итоговая сумма налога или факт освобождения от него определяются внутренними актами конкретного субъекта.

Чтобы определить доступные преференции, рекомендуется воспользоваться сервисом на сайте ФНС: выбрав свой регион, пользователь может увидеть актуальный список льгот. Сроки и порядок подачи заявления также регламентированы Налоговым кодексом.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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