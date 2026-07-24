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Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках

Авто

Российский автопром перешел к массовой локализации силовых агрегатов: от обновления линейки ВАЗ до сборки китайских моторов и разработки специализированных двигателей НАМИ. Основной эффект этих процессов заключается не в создании полностью новых семейств, а в постепенном развертывании производства критических компонентов — литья, поковок и электроники, где сосредоточена основная добавленная стоимость.

Lada Vesta
Фото: Openverse by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Vesta

Обновление линейки АВТОВАЗа

На трехдверную Ниву Legend начали устанавливать 90-сильный мотор объемом 1.8 л, который ранее применялся в Ниве Travel. Производство машин с двигателем 1.7 л завершилось 17 июля; теперь этот агрегат будет выпускаться только как запчасть. Обновленный мотор получил облегченные поршни, ременный привод ГРМ, новый впускной тракт и модернизированную систему охлаждения.

Параллельно разработаны двигатели нового поколения для кроссовера Азимут, а также моделей Искра и Веста:

  • ВАЗ-21129: объем 1.6 л, мощность 120 л. с., крутящий момент 154 Н·м (впервые оснащен фазовращателями);
  • ВАЗ-21179: объем 1.8 л, мощность 135 л. с., крутящий момент 175 Н·м.

Технические изменения затронули головку блока цилиндров (ГБЦ), впуск, шатунно-поршневую группу, топливную аппаратуру и масляный насос. Также добавлены форсунки охлаждения поршней.

Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что внедрение фазовращателей и модернизация ГБЦ позволяют оптимизировать наполнение цилиндров, что напрямую влияет на тяговые характеристики и экономичность мотора в разных режимах нагрузки.

Сборка и локализация иностранных агрегатов

В Калуге компания АГР с апреля текущего года собирает китайские двигатели 1.6 л для автомобилей Тенета. В ближайшие месяцы планируется запуск механической обработки блока и ГБЦ. Также начался выпуск турбомоторов 1.5 серии G4T15 мощностью 147 л. с. (экологический класс 6).

Завод Haval в Тульской области два года собирает моторы 1.5 и 2.0 л, при этом год назад стартовала механическая обработка блоков и ГБЦ. Сейчас используются российские свечи, водяные насосы и масло. К началу 2027 года планируется освоить выпуск генераторов и стартеров, затем — коленчатых и распределительных валов. В перспективе 2027 года ожидается запуск собственного литейного производства для отливки блоков и ГБЦ.

Для возрожденной "Волги" (на базе Geely) в Нижнем Новгороде планируется наладка сборки двигателя и трансмиссии с последующей локализацией компонентов, что ожидается к 2027-2028 годам.

Специальные разработки НАМИ

Отраслевой институт НАМИ представил два агрегата на базе моторов Ауруса, унифицированных по цилиндропоршневой группе:

  • V8 НАМИ-4123-300 СУ (300 л. с.) — атмосферный судовой двигатель для скоростных катеров; прошел стендовые тесты, готовится к ходовым испытаниям в Петербурге.
  • НАМИ-414320 (299 л. с., 2.2 л) — турбомотор, предназначенный для работы в качестве мотор-генератора в последовательных гибридах (включая Аурус второго поколения к 2030 году), а также как полноценный ДВС.

Экспертный комментарий: "Переход от простой сборки к механической обработке и литью — это качественный скачок. Именно производство поковок валов, шестерен и алюминиевого литья создает реальную технологическую базу и позволяет снизить зависимость от импортных комплектующих", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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