Российский автопром перешел к массовой локализации силовых агрегатов: от обновления линейки ВАЗ до сборки китайских моторов и разработки специализированных двигателей НАМИ. Основной эффект этих процессов заключается не в создании полностью новых семейств, а в постепенном развертывании производства критических компонентов — литья, поковок и электроники, где сосредоточена основная добавленная стоимость.
На трехдверную Ниву Legend начали устанавливать 90-сильный мотор объемом 1.8 л, который ранее применялся в Ниве Travel. Производство машин с двигателем 1.7 л завершилось 17 июля; теперь этот агрегат будет выпускаться только как запчасть. Обновленный мотор получил облегченные поршни, ременный привод ГРМ, новый впускной тракт и модернизированную систему охлаждения.
Параллельно разработаны двигатели нового поколения для кроссовера Азимут, а также моделей Искра и Веста:
Технические изменения затронули головку блока цилиндров (ГБЦ), впуск, шатунно-поршневую группу, топливную аппаратуру и масляный насос. Также добавлены форсунки охлаждения поршней.
Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что внедрение фазовращателей и модернизация ГБЦ позволяют оптимизировать наполнение цилиндров, что напрямую влияет на тяговые характеристики и экономичность мотора в разных режимах нагрузки.
В Калуге компания АГР с апреля текущего года собирает китайские двигатели 1.6 л для автомобилей Тенета. В ближайшие месяцы планируется запуск механической обработки блока и ГБЦ. Также начался выпуск турбомоторов 1.5 серии G4T15 мощностью 147 л. с. (экологический класс 6).
Завод Haval в Тульской области два года собирает моторы 1.5 и 2.0 л, при этом год назад стартовала механическая обработка блоков и ГБЦ. Сейчас используются российские свечи, водяные насосы и масло. К началу 2027 года планируется освоить выпуск генераторов и стартеров, затем — коленчатых и распределительных валов. В перспективе 2027 года ожидается запуск собственного литейного производства для отливки блоков и ГБЦ.
Для возрожденной "Волги" (на базе Geely) в Нижнем Новгороде планируется наладка сборки двигателя и трансмиссии с последующей локализацией компонентов, что ожидается к 2027-2028 годам.
Отраслевой институт НАМИ представил два агрегата на базе моторов Ауруса, унифицированных по цилиндропоршневой группе:
Экспертный комментарий: "Переход от простой сборки к механической обработке и литью — это качественный скачок. Именно производство поковок валов, шестерен и алюминиевого литья создает реальную технологическую базу и позволяет снизить зависимость от импортных комплектующих", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.