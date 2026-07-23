Кроссовер J6 вывел марку Jeland в десятку крупнейших автопроизводителей РФ

Новые российские автомобильные бренды вышли на рынок с разными результатами: лидерство захватил Jeland, который по объему регистраций обошел четырех конкурентов вместе взятых.
По данным главы "Автостата" Сергея Целикова, к 20 июля 2026 года в стране зарегистрировали 3886 машин пяти новых отечественных марок. Больше половины этого объема — 2604 автомобиля или 67% — приходятся на Jeland.
|Марка
|Количество регистраций
|Jeland
|2604
|UMO
|852
|Volga
|389
|Atom
|24
|Esteo
|17
Отрыв Jeland объясняется агрессивной стратегией экспансии. Компания вывела на рынок кроссовер J6 с ценой от 2,29 млн рублей и быстро создала инфраструктуру: сейчас работают 175 дилерских центров в 95 городах. За неделю с 13 по 19 июля бренд продал 396 машин, что позволило ему впервые войти в десятку крупнейших автопроизводителей России.
Другие марки стартовали медленнее или выбрали иные ниши. UMO занял второе место с 852 регистрациями. Volga с 389 машинами ограничена меньшим охватом — на начало июля работало всего 40 центров в 20 городах, а основные модели C50, K40 и K50 прибыли к дилерам только 19 июня.
Минимальные показатели зафиксированы у Atom (24 ед.) и Esteo (17 ед.). Продажи кроссовера Esteo MX начались лишь 16 июля. Высокая стоимость модели — от 3,89 млн рублей — автоматически сузила круг потенциальных покупателей по сравнению с более доступным J6.
Текущий успех Jeland базируется на сочетании цены, доступности сервиса и раннего выхода в продажу. Теперь брендам предстоит доказать жизнеспособность моделей после того, как первичный интерес потребителей угаснет.
Прошлогодние запасы способны стать основой изысканного лакомства, если знать скрытый от глаз метод фиксации начинки внутри хрупкого песочного изделия.