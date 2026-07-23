Кроссовер J6 вывел марку Jeland в десятку крупнейших автопроизводителей РФ

Новые российские автомобильные бренды вышли на рынок с разными результатами: лидерство захватил Jeland, который по объему регистраций обошел четырех конкурентов вместе взятых.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина принимает решение купить автомобиль

По данным главы "Автостата" Сергея Целикова, к 20 июля 2026 года в стране зарегистрировали 3886 машин пяти новых отечественных марок. Больше половины этого объема — 2604 автомобиля или 67% — приходятся на Jeland.

Марка Количество регистраций Jeland 2604 UMO 852 Volga 389 Atom 24 Esteo 17

Отрыв Jeland объясняется агрессивной стратегией экспансии. Компания вывела на рынок кроссовер J6 с ценой от 2,29 млн рублей и быстро создала инфраструктуру: сейчас работают 175 дилерских центров в 95 городах. За неделю с 13 по 19 июля бренд продал 396 машин, что позволило ему впервые войти в десятку крупнейших автопроизводителей России.

Другие марки стартовали медленнее или выбрали иные ниши. UMO занял второе место с 852 регистрациями. Volga с 389 машинами ограничена меньшим охватом — на начало июля работало всего 40 центров в 20 городах, а основные модели C50, K40 и K50 прибыли к дилерам только 19 июня.

Минимальные показатели зафиксированы у Atom (24 ед.) и Esteo (17 ед.). Продажи кроссовера Esteo MX начались лишь 16 июля. Высокая стоимость модели — от 3,89 млн рублей — автоматически сузила круг потенциальных покупателей по сравнению с более доступным J6.

Текущий успех Jeland базируется на сочетании цены, доступности сервиса и раннего выхода в продажу. Теперь брендам предстоит доказать жизнеспособность моделей после того, как первичный интерес потребителей угаснет.