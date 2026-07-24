Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Парадокс точности: почему синхронный двигатель не может тронуться без посторонней помощи
Воск, канифоль и жир: дедовский рецепт, который мгновенно затягивает глубокие раны на коре
Магия "Страны Души": открываем озера, термальные источники и древние храмы по правилам хорошего тона
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Пять лет до большого перелома: Маск рассказал, когда искусственный разум обгонит людей
Дыхание природы в деталях: яркие бордюры и аккуратные клумбы, которые меняются вместе с вами
Без волн и берегов, но больше океанов: внутри Земли нашли гигантское водное хранилище
Отдых мечты стал подозрительно дешевым: что на самом деле происходит сейчас в Паттайе
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге

Легенда сбрасывает броню: новый Toyota Land Cruiser готовится стать совсем другим внедорожником

Авто

Легендарное семейство Toyota Land Cruiser готовится к радикальной смене имиджа: новый представитель линейки, известный под рабочим названием Land Cruiser Se, полностью отказывается от классической рамы и брутальных форм в пользу обтекаемого кузова и электрической силовой установки. Будущий флагман японской марки превратится в приземистый спорткроссовер с тремя рядами сидений, сохранив при этом статус мощного полноприводного внедорожника, способного конкурировать с премиальными электрокарами на мировом рынке.

Toyota LAND CRUISER Se
Фото: commons.wikimedia.org by SuFlyer, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Toyota LAND CRUISER Se

Прощай, рама: как изменится облик и конструкция

Toyota решилась на один из самых смелых экспериментов в истории бренда. Судя по изображениям, которыми поделился европейский маркетинг-директор Андреа Карлуччи, новый внедорожник получит приземистый силуэт с покатой крышей. В отрасли такой формат называют спорткроссовером. Это решительный отход от привычной "квадратной" эстетики, ставшей визитной карточкой модели за десятилетия.

Главное техническое новшество — переход на несущий кузов. Инженеры пожертвовали рамной конструкцией, чтобы существенно снизить вес и улучшить управляемость на асфальте. Это особенно важно для семейного использования, так как новинка сохранит полноценный семиместный салон с тремя рядами сидений. Кроме того, снижение массы позволит более эффективно использовать заряд батарей, что напрямую влияет на ресурс узлов и агрегатов электромобиля.

"Отказ от рамы в пользу несущей конструкции — это всегда компромисс между внедорожным потенциалом и комфортом. Для тяжелого электромобиля это единственно верный путь, иначе вес машины стал бы критическим, что моментально сократило бы срок службы подвески", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Технические характеристики: 500 лошадиных сил и новый полный привод

В основу новинки ляжет модульная архитектура TNGA, а силовая установка будет полностью электрической. Ожидается, что суммарная мощность двух тяговых моторов составит около 500 лошадиных сил. Примечательно, что полный привод теперь реализуется без механической связи между осями — передними и задними колесами управляет электроника, мгновенно распределяя крутящий момент в зависимости от дорожных условий.

Несмотря на смену имиджа, гены "проходимца" обещают сохранить за счет высокого клиренса и специфических настроек электромоторов. Для тех, кто привык к традиционным решениям, на вторичном рынке по-прежнему будут востребованы классические рамные внедорожники, однако вектор развития Toyota явно направлен в сторону высоких технологий и экологичности.

"Электронно-управляемый полный привод без раздатки и карданов — это новая реальность. Главный риск здесь кроется в надежности проводки и герметичности разъемов под днищем, особенно если владелец решит штурмовать глубокие броды", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Производство и перспективы на рынке

Вероятной площадкой для запуска производства станет завод Toyota в Кентукки (США), что подчеркивает ориентацию на американский и европейский рынки. С ростом интереса к лизинговым схемам приобретения авто, новинка может стать популярной в корпоративном секторе, где ценится высокая ликвидность автомобилей японского бренда даже после нескольких лет эксплуатации.

"Даже с учетом радикальной смены формата, бренд Land Cruiser остается мощнейшим активом. На вторичном рынке такие машины будут терять в цене медленнее конкурентов, что делает их выгодным вложением", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Параметр Toyota Land Cruiser Se (электро)
Тип кузова Несущий (без рамы)
Мощность Около 500 л. с.
Количество мест 7 (три ряда сидений)
Привод Полный (два электромотора)

Ответы на популярные вопросы о новом Land Cruiser

Будет ли у машины версия с бензиновым двигателем?
Нет, концепция Land Cruiser Se подразумевает использование исключительно электрической силовой установки.

Потеряет ли автомобиль свои внедорожные качества?
Производитель заявляет, что внедорожный потенциал сохранится, однако отсутствие рамы и длинная база указывают на приоритет комфорта на трассе.

Когда начнется серийное производство?
Официальная дата выхода на рынок пока не объявлена, но эксперты ожидают старт продаж не ранее конца 2025 года.

Где будут собирать новинку?
Наиболее вероятным местом производства считается американский завод Toyota в штате Кентукки.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэлектрик Кирилл Семёнов, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Иран будет защищаться: одобрение военной миссии США поставило Болгарию в опасную ситуацию
Военные новости
Иран будет защищаться: одобрение военной миссии США поставило Болгарию в опасную ситуацию
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Мир. Новости мира
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Авторские статьи
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Последние материалы
Отдых мечты стал подозрительно дешевым: что на самом деле происходит сейчас в Паттайе
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Пока одни вывозят траву с участка, другие берегут её как золото: она работает сразу в шести местах
386 скелетов перевернули плавный ход эволюции: рост древних людей увеличился рывком
Мозг буквально тает на глазах: пассивный досуг у экранов запустил необратимые процессы в голове
Картон вместо гербицидов: неожиданный прием, который меняет правила борьбы с сорняками
23 миллиона против Месси: фанаты устроили крупнейший протест в истории мирового футбола
Восьмичасовое окно питания спасёт вашу талию: потерянный вес не вернётся никогда
Одной миски всегда мало: кабачковая намазка исчезнет быстрее любой летней закуски
Море одно, отпуск разный: четыре курорта Турции в сентябре могут приятно удивить или разочаровать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.