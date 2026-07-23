Рынок новых автомобилей Москвы зафиксировал рост продаж до 79 500 единиц за шесть месяцев

Московский рынок новых автомобилей за первое полугодие 2024 года вырос на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года: общие продажи достигли почти 79 500 единиц. Лидером спроса стал кроссовер Tenet T7, который сместил с первой позиции Lada Granta.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кроссовер Tenet T7

Смена приоритетов: от бюджетных седанов к кроссоверам

Структура продаж в столице изменилась в пользу автомобилей среднего класса и внедорожников. Если в начале года спрос возглавляла Lada Granta, то по итогам шести месяцев она опустилась на десятое место с показателем 3800 штук.

Наибольшим объемом продаж продемонстрировали следующие модели:

Tenet T7 — 6500 единиц;

KIA Sportage — 4800 единиц;

Hyundai Tucson — 3900 единиц;

Lada Granta — 3800 единиц;

Toyota Corolla — 3700 единиц.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что смещение интереса покупателей в сторону более дорогих и комфортных сегментов обычно указывает на изменение структуры доходов населения и адаптацию рынка к новым предложениям.

Динамика спроса по моделям

Помимо лидеров, значимые объемы продаж зафиксированы у моделей Nissan Qashqai (3500 ед.), KIA Rio (3400 ед.), Honda Civic (3200 ед.), Ford Focus (3100 ед.) и Skoda Octavia (3000 ед.).

Аналитики связывают общий рост столичного рынка с улучшением экономической ситуации. Рост доли кроссоверов подтверждает общую тенденцию перехода потребителей на автомобили с повышенной проходимостью и более высоким уровнем оснащения.