Рынок новых автомобилей Москвы зафиксировал рост продаж до 79 500 единиц за шесть месяцев

Московский рынок новых автомобилей за первое полугодие 2024 года вырос на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года: общие продажи достигли почти 79 500 единиц. Лидером спроса стал кроссовер Tenet T7, который сместил с первой позиции Lada Granta.
Структура продаж в столице изменилась в пользу автомобилей среднего класса и внедорожников. Если в начале года спрос возглавляла Lada Granta, то по итогам шести месяцев она опустилась на десятое место с показателем 3800 штук.
Наибольшим объемом продаж продемонстрировали следующие модели:
Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что смещение интереса покупателей в сторону более дорогих и комфортных сегментов обычно указывает на изменение структуры доходов населения и адаптацию рынка к новым предложениям.
Помимо лидеров, значимые объемы продаж зафиксированы у моделей Nissan Qashqai (3500 ед.), KIA Rio (3400 ед.), Honda Civic (3200 ед.), Ford Focus (3100 ед.) и Skoda Octavia (3000 ед.).
Аналитики связывают общий рост столичного рынка с улучшением экономической ситуации. Рост доли кроссоверов подтверждает общую тенденцию перехода потребителей на автомобили с повышенной проходимостью и более высоким уровнем оснащения.
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