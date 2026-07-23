Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Псковской области ограничат движение по мосту через реку Еменку с 3 августа
В Заречном доля пенсионеров достигла 40% на фоне сокращения числа новорожденных
Сильный ветер и ливни вызвали восемь чрезвычайных ситуаций в Крыму
Вице-губернатор Санкт-Петербурга поручил ТЭК и "Теплосети" сократить сроки отключения воды
Энергосети в Саки не выдерживают нагрузки и срабатывают автоматические системы
В Тульской области пересмотрели формат поддержки ветеранов и их реабилитации
В Туле отключат электричество по 155 адресам из-за ремонта сетей 24 июля
Тревога объявлена в самом сердце Европы: смертельно опасная угроза вышла на новый уровень
В Трубчевске реконструируют сквер у исторического пруда Гамова Лужа

Toyota Camry стала лидером спроса в сегменте новых легковых автомобилей российского лизинга

Авто

Объем сделок в российском автолизинге за первое полугодие 2026 года увеличился на 5,4%. За этот период через лизинговые механизмы было реализовано 69,5 тыс. автомобилей.

Автомагистраль с камерами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Автомагистраль с камерами

Структура спроса на новые авто

В сегменте новых машин наибольшим спросом пользуются седаны и кроссоверы японских и корейских брендов. Лидером стала Toyota Camry, за которой следуют Honda Civic, Nissan Qashqai, Kia Sportage и Mazda CX-5.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что выбор конкретных моделей в корпоративном секторе обычно продиктован не только техническими характеристиками, но и ликвидностью автомобиля на вторичном рынке. Высокая остаточная стоимость снижает риски лизинговой компании при последующей перепродаже актива.

Рынок подержанных автомобилей

Среди машин с пробегом приоритеты смещаются в сторону европейских брендов и проверенных временем моделей. В топ-5 вошли Volkswagen Passat, Toyota Corolla, BMW X3, Mercedes-Benz E-Class и Audi A4.

Высокий интерес к автомобилям премиум-класса (BMW, Mercedes-Benz) в лизинге связан с возможностью компаний оптимизировать налогообложение и распределить затраты на обновление автопарка во времени.

Тренды и электромобили

Отмечается рост доли электрического транспорта в структуре сделок. Наиболее востребованными моделями стали Tesla и Nissan Leaf.

Экспертная проверка:
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Мир. Новости мира
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Авто
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Еда и рецепты
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Последние материалы
В Туле отключат электричество по 155 адресам из-за ремонта сетей 24 июля
Тревога объявлена в самом сердце Европы: смертельно опасная угроза вышла на новый уровень
В Трубчевске реконструируют сквер у исторического пруда Гамова Лужа
Археологи нашли в южной части Узбекистана свидетельства шелководства бронзового века
Магазины ждут непростые перемены: Латвия резко закрыла рынок для товаров из России
В Минске и регионах Белоруссии ожидаются дожди и местами грозы
Учёные из Сан-Паулу обнаружили нарушение барьерной функции кишечника при употреблении ксантановой камеди
Энергетическая буря набирает обороты: Европа может столкнуться с самым болезненным ударом за годы
Приставы в Буйнакске перешли к жёстким мерам по взысканию долгов за газ
Перевозчик в Ростове-на-Дону нарушил условия муниципального контракта на пяти маршрутах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.