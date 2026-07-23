Toyota Camry стала лидером спроса в сегменте новых легковых автомобилей российского лизинга

Объем сделок в российском автолизинге за первое полугодие 2026 года увеличился на 5,4%. За этот период через лизинговые механизмы было реализовано 69,5 тыс. автомобилей.

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Структура спроса на новые авто

В сегменте новых машин наибольшим спросом пользуются седаны и кроссоверы японских и корейских брендов. Лидером стала Toyota Camry, за которой следуют Honda Civic, Nissan Qashqai, Kia Sportage и Mazda CX-5.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что выбор конкретных моделей в корпоративном секторе обычно продиктован не только техническими характеристиками, но и ликвидностью автомобиля на вторичном рынке. Высокая остаточная стоимость снижает риски лизинговой компании при последующей перепродаже актива.

Рынок подержанных автомобилей

Среди машин с пробегом приоритеты смещаются в сторону европейских брендов и проверенных временем моделей. В топ-5 вошли Volkswagen Passat, Toyota Corolla, BMW X3, Mercedes-Benz E-Class и Audi A4.

Высокий интерес к автомобилям премиум-класса (BMW, Mercedes-Benz) в лизинге связан с возможностью компаний оптимизировать налогообложение и распределить затраты на обновление автопарка во времени.

Тренды и электромобили

Отмечается рост доли электрического транспорта в структуре сделок. Наиболее востребованными моделями стали Tesla и Nissan Leaf.